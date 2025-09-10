Insólito accidente en Neuquén: una camioneta volcó cuando se desenganchó la lancha trasladaba

Neuquén: transportaba un tráiler con una lancha, se desprendió y terminó volcando con la camioneta

Una situación inusual se registró este miércoles cuando se soltó un tráiler que transportaba una lancha, lo que provocó que una camioneta vuelque en la ruta provincial 17, aproximadamente a 30 kilómetros de Plaza Huincul, con dirección hacia Añelo, en la provincia de Neuquén.

El detonante, según relató la propietaria del vehículo, fue una inesperada falla mecánica: la lancha que transportaba sobre un tráiler se soltó de modo abrupto. El repentino tirón desestabilizó al vehículo, provocando el posterior vuelco de la camioneta a un costado de la calzada, de acuerdo con la información del medio local LM Neuquén.

Las imágenes del siniestro, que están en el video que encabeza la nota y que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, mostraban el escenario del accidente con pertenencias desparramadas en la banquina.

En el registro fílmico también se puede apreciar como otros conductores detuvieron sus vehículos para asistir a las personas involucradas en el siniestro. Asimismo, se puede ver cómo quedó la lancha dada vuelta con el tráiler a un costado de la cinta asfáltica, y unos metros más adelante la camioneta Volkswagen Amarok con daños en distintas partes.

Durante esos minutos de tensión, al menos una persona que iba dentro de la camioneta resultó herida y quedó tendida en la zona de la banquina.

En ese momento crítico, los ocupantes intentaron con creciente nerviosismo pedir ayuda a través de su teléfono celular, aunque sin lograr recibir una respuesta efectiva de la red de emergencias. Las dificultades con la señal telefónica en el área agudizaron la sensación de impotencia de quienes protagonizaron el accidente. En el mismo video se puede escuchar a un hombre quejarse por la falta de señal.

Los accidentados, en tanto, dejaron de manifiesto el malestar ante la respuesta de los servicios de emergencia, a quienes le reclamaron mayor celeridad, siempre en un contexto de ánimos alterados por el accidente que acababa de ocurrir. De acuerdo con la denuncia que elevó una de las ocupantes, ninguna ambulancia llegó al sitio para brindar atención.

El accidente se produjo, además, en plena zona productiva en esa zona de la Patagonia argentina. La ruta provincial 17, funciona como arteria principal de comunicación con las instalaciones de Vaca Muerta. Sobre el cruce con la ruta 7 se extiende un tramo de cerca de 50 kilómetros, señalado por la frecuencia de accidentes viales que, en no pocos casos, han tenido consecuencias lamentables para las personas involucradas, según apuntó LM Neuquén.

Choque y vuelco en Parque Avellaneda

Violento choque en Parque Avellaneda: uno de los autos volcó y tres adultos lesionados fueron derivados a un hospital

Un fuerte impacto entre una Renault Duster y un Fiat Palio provocó que uno de los vehículos terminara volcado en el barrio de Parque Avellaneda, en la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, tres personas resultaron heridas: dos mujeres y un hombre, quienes fueron llevados a un hospital debido a las lesiones sufridas.

El hecho ocurrió en la esquina de Pergamino y Tandil. Pese a las heridas, los ocupantes pudieron abandonar los autos sin ayuda antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Las imágenes captadas por el video inicial reflejan la magnitud del siniestro: ambos vehículos quedaron con graves daños. El Fiat Palio apareció volcado en el asfalto, mientras que la Duster mostraba el frente destruido.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que los tres adultos fueron trasladados al Hospital Piñero con politraumatismos.

En el lugar intervinieron bomberos y siete unidades del SAME, quienes acudieron de inmediato para socorrer a los heridos.

Las labores de rescate y asistencia continuaron en la zona tras el choque, mientras el personal médico evaluaba el estado de los afectados y organizaba su traslado seguro al hospital.