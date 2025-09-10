Sociedad

Un joven perdió el control de su caballo, se cayó y quedó internado por un fuerte golpe en la cabeza: el animal murió

El accidente ocurrió sobre calle 38 en La Plata. Personal policial encontró al chico de 18 años en el suelo y a los metros al equino sin vida

El accidente ocurrió en el
El accidente ocurrió en el barrio Hipódromo y el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Rossi

Un joven fue hallado inconsciente tras caer de un caballo y sufrir una herida cortante en la cabeza en la vía pública. El episodio ocurrió en la ciudad de La Plata, sobre la calle 38 entre Diagonal 80 y 120, durante la mañana de este miércoles, en el barrio Hipódromo.

Según indicaron a Infobae, personal de la Comisaría La Plata Segunda acudió al lugar, donde encontró al muchacho tendido en el suelo y al instante se realizó un despliegue para asistirlo.

Los agentes lograron identificar al joven accidentado como Lucas Ezequiel Aguilar, un adolescente platense de 18 años que vive cerca de la zona donde fue encontrado. La escena llamó la atención por la gravedad de la herida.

A pocas cuadras del sitio donde se cayó el joven, el personal policial divisó el cuerpo sin vida del caballo que estaba montando. Esta circunstancia orientó la reconstrucción de los hechos. Según informaron testigos presenciales a las autoridades, el joven accidentado habría circulado montado a caballo, perdió el control del animal y, producto de la caída, sufrió el corte mencionado.

Minutos después, arribó al lugar personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quien dispuso el inmediato traslado del joven al Hospital Rossi para recibir atención médica.

Según le dijeron fuentes cercanas al caso a Infobae, en el nosocomio platense determinaron que la lesión sufrida fue un traumatismo encefalocraneano grave, además del corte que generó el impacto.

A continuación, la UFIJ N° 10 tomó conocimiento del caso y se abrió una investigación de oficio para esclarecer los hechos relacionados con el incidente que terminó con graves lesiones para el joven y la muerte del equino.

En Entre Ríos un hombre atropelló a un caballo en la ruta

En Entre Ríos, un conductor
En Entre Ríos, un conductor chocó contra un caballo suelto en la Ruta Nacional 18 y quedó atrapado en su auto

Un conductor quedó atrapado en su automóvil tras colisionar contra un caballo suelto en el kilómetro 209 de la Ruta Nacional 18, episodio que sucedió la semana pasada y movilizó a los Bomberos Voluntarios de San Salvador y a personal municipal.

El choque, ocurrido en el departamento de San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, tuvo como consecuencia el fallecimiento inmediato del animal y daños considerables en el vehículo, situación por la que los equipos de rescate debieron implementar un operativo especial para socorrer al hombre y restablecer la circulación en la ruta.

El hecho sucedió cerca de las 4:30, cuando un hombre de unos 35 años, domiciliado en San Salvador, conducía un Renault 9 por la zona próxima al acceso al Molino ALA. En ese momento, un caballo sin control cruzó de forma repentina la carretera, lo que derivó en un fuerte impacto frontal que dejó al conductor atrapado dentro del automóvil, motivo por el cual fue necesaria la rápida intervención de los bomberos.

Las imágenes divulgadas exhiben el accionar de los rescatistas, quienes debieron romper los cristales y el techo del coche, gravemente dañado en su parte frontal, para extraer al ocupante. Conforme al informe médico y policial, el hombre permanecía consciente al ser rescatado y registraba lesiones leves, razón por la cual fue trasladado en ambulancia hasta un hospital local y quedó bajo supervisión.

En el lugar, el caballo murió producto de las heridas generadas producto del violento impacto, según constataron los agentes municipales, que luego organizaron la remoción del animal. Las autoridades investigan aún la procedencia del equino y las circunstancias que posibilitaron que llegara hasta la ruta nacional.

La Unidad Fiscal de Investigación de San Salvador dispuso las actuaciones pertinentes. A su vez, intervinieron agentes de la Policía Científica y médicos policiales para realizar las pericias y esclarecer el motivo del siniestro. Durante la ejecución del operativo de rescate y las tareas de limpieza, el flujo vehicular sobre la ruta se mantuvo restringido parcialmente hasta completar los trabajos.










Presupuesto 2026: el Gobierno planteará

El líder de la ONU

La noche romántica de Nicole

