Entre Ríos: un hombre atropelló a un caballo en la ruta y quedó atrapado en su auto

El rescate de un conductor atrapado en su vehículo tras un violento choque con un caballo suelto en la Ruta Nacional 18 marcó la madrugada de este viernes en el departamento de San Salvador, provincia de Entre Ríos. El siniestro, que dejó como saldo la muerte inmediata del animal y daños severos en el automóvil, movilizó a los Bomberos Voluntarios de San Salvador y a personal municipal, quienes debieron desplegar un operativo especial para liberar al hombre y restablecer la circulación en la zona.

El incidente se produjo cerca de las 4:30, cuando un hombre de aproximadamente 35 años, domiciliado en San Salvador, circulaba a bordo de un Renault 9 por el kilómetro 209 de la Ruta Nacional 18. En las inmediaciones del acceso al Molino ALA, un caballo que se encontraba suelto irrumpió de manera repentina en la calzada, provocando el impacto frontal del vehículo contra el animal. El fuerte choque dejó al conductor atrapado dentro del habitáculo, lo que requirió la intervención inmediata de los bomberos.

Las imágenes difundidas muestran a los rescatistas rompiendo los vidrios y el techo del automóvil, que presentaba daños significativos en la parte delantera, para poder extraer al ocupante. Según el parte médico y policial, el hombre se encontraba consciente al momento del rescate y sufrió lesiones de carácter leve, por lo que fue trasladado en ambulancia a un hospital local, donde quedó bajo observación.

El caballo, por su parte, falleció en el lugar del hecho. Personal municipal constató que el animal presentaba lesiones incompatibles con la vida y procedió a organizar su remoción. Las autoridades continúan investigando el origen del equino y las circunstancias que permitieron que llegara hasta la ruta nacional.

La Unidad Fiscal de Investigación de San Salvador dispuso las actuaciones de rigor, mientras que agentes de la Policía Científica y médicos policiales participaron en las pericias para determinar las causas exactas del siniestro. Durante el operativo de rescate y limpieza, el tránsito en la zona permaneció parcialmente interrumpido hasta que se completaron las tareas necesarias.