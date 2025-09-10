Sociedad

El desesperado pedido para salvar al primer santuario interespecie del país donde conviven más de 850 animales: “Temo por el futuro”

“Ya no puedo sola”, dice Gabriela Bezeric, presidenta y fundadora del “Paraíso de los Animales”, un espacio ubicado en el oeste de Buenos Aires donde conviven toros, vacas, caballos, carpinchos, perros, gatos y gallinas, entre otras especies

Fernanda Jara

Por Fernanda Jara

Guardar
El Paraíso De Los Animales está ubicado en General Rodríguez. Es el primer santuario interespecie y hoy busca sobrevivir (El Paraíso de los Animales)

Pasaron más de 30 años de trabajo y Gabriela Bezeric se siente cansada. No de cuidar de sus animales, sino de verse sola en esta epopeya diaria. Dedicó las últimas décadas de su vida a un sueño imposible: salvar la vida de cientos de animales del abandono, del maltrato y del descarte, para darles una segunda oportunidad en un lugar seguro, digno y libre de explotación. Así nació El Paraíso de los Animales, un santuario único en su tipo, que hoy alberga a más de 850 animales entre caballos, vacas, chanchos, cabras, ovejas, gallinas y otros sobrevivientes del sistema de producción intensiva.

Pero la crisis económica también los golpea y Gabriela lanza un pedido de ayuda urgente y desde el alma. “Estoy muy grande. Tengo poca gente alrededor que pueda ayudarme a sostener el inmenso trabajo que debe realizarse a diario. Mi gran preocupación es el futuro de mis animales cuando yo ya no esté en este plano”, expresa con profunda emoción.

Con 72 años y una vida entera entregada al rescate y cuidado de animales, Gabriela enfrenta una realidad difícil: “Ya no puedo sola y temo por el futuro del Santuario”, lamenta. La logística diaria es abrumadora. Se necesitan cinco millones de pesos mensuales solo para alimentar a todos los animales. A eso se suman gastos veterinarios, mantenimiento, infraestructura, atención permanente y de las pocas personas que trabajan allí. Desde siempre, la ayuda recibida es gracias a las donaciones y el trabajo de los voluntarios.

Antonio es uno de los
Antonio es uno de los toros que rescataron en el Paraíso

Un paraíso que no puede desaparecer

El Paraíso de los Animales no es un refugio común. Es un espacio de recuperación y sanación para seres que vivieron el infierno: vacas descartadas de la industria lechera, caballos explotados hasta el agotamiento en la tracción a sangre, cerdos rescatados de criaderos industriales, aves deformadas por las condiciones de cría. En el Santuario encuentran algo que jamás conocieron: libertad, tierra, afecto, aire y respeto.

Gabriela llama a cada uno por su nombre y ellos lo reconocen (y reconocen su voz). Ella sabe sus historias, interpreta sus miradas. Son su familia. Pero hoy necesita un poco más de ayuda para garantizar que ese paraíso no muera con ella. “Siempre esperanzada de que exista alguien que quiera seguir ayudando a salvar vidas... Los santuarios o refugios somos la única esperanza para los rescatados. Si realmente querés ayudar a los animales de granja, hay que apostar a los santuarios, ya que es el único lugar donde podemos ponerlos a salvo”, afirma.

Y agrega con claridad: “El predio quedará de por vida para los animales, para estos y los que seguramente seguiremos rescatando. Lo único que me interesa en este momento es saber que ellos y los que vendrán, estarán a salvo, atendidos y viviendo en paz, como merecen”, expresa con gesto de angustia y dolor, pero también con esperanza. “Después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que es necesario que alguna fundación tome las riendas de este proyecto para asegurar su continuidad”, piensa en voz alta y admite que aunque junto a Armando, su marido, cada día le ponga el corazón de lleno a lo que hacen, no es suficiente.

Este santuario encarna un modelo alternativo de convivencia, compasión y justicia con los más vulnerables. Y detrás de cada rescate hay una historia que merece continuar.

Armando Scoppa alimenta a unos
Armando Scoppa alimenta a unos caballos rescatados en su santuario. Junto a su esposa, Gabriela, cada día cuida de ellos (REUTERS/Mariana Greif)

La historia

El Paraíso de los Animales no solo es el hogar de más de 850 animales rescatados. También es el primer santuario interespecies de la Argentina, con una historia que comenzó mucho antes de que existiera una palabra para nombrar lo que hacían.

Todo empezó hace casi 50 años, cuando Gabriela Bezeric y su hermana Noemí, siendo muy jóvenes, comenzaron a levantar perros de las calles de José C. Paz para salvarlos de las perreras municipales, que los capturaban como si fueran objetos descartables y los mataban. Lo que comenzó con seis perros que llevaron a la quinta familiar, pronto se multiplicó: llegaron a tener casi 300, más algunos gatos.

La necesidad de más espacio las llevó a mudarse a San Miguel, pero en los años de la Circular 1050 —aquella medida económica que dejó a miles de familias sin vivienda— perdieron la propiedad. A pesar del golpe económico y emocional, nunca abandonaron a los animales. Con una hipoteca a cuestas, compraron el predio actual, en General Rodríguez (no se brinda dirección para preservar a los habitantes), donde continuaron con las campañas de adopción, hasta que una dolorosa realidad las obligó a cambiar de enfoque: muchos de los animales adoptados volvían a ser abandonados. Desde entonces, tomaron una decisión definitiva: cada animal que entrara al Santuario se quedaría allí hasta el final de su vida.

Durante varios años de su
Durante varios años de su historia, se realizaron distintas campañas solidarias y trabajo voluntario para mantenerlo con vida

El punto de inflexión en la vida de las hermanas y del lugar fue Coco, un caballo maltratado por la tracción a sangre, que llegó al ya santuario tras una vida de abuso extremo. La brutal paliza final que recibió le dejó secuelas irreversibles. Coco no sobrevivió. Pero su historia marcó un antes y un después: Gabriela prometió que ningún animal víctima de la explotación humana quedaría desamparado nunca más. Desde entonces, el Santuario abrió sus puertas también a vacas, más caballos, chanchos, cabras, aves, ovejas y todo ser que necesitara refugio, sin distinción de especie.

En los años 90, un medio nacional dio a conocer la difícil situación económica que atravesaban. La nota llegó a los ojos de una mujer estadounidense, quien decidió ayudarlas: salvó la deuda del predio y, además, donó un terreno lindero con una construcción que, aunque aún no está finalizada, se proyecta como futuro hospital veterinario.

Al ser un santuario, donde
Al ser un santuario, donde los animales viven el resto de sus vidas, no reciben visitas del público. Pero, hay momentos en el año en que abren las puertas a quienes apadrinan a los animales y siempre para el voluntariado

En 1995, El Paraíso se constituyó formalmente como asociación civil. Desde entonces, el Santuario se dedica al rescate, rehabilitación y bienestar animal de forma ininterrumpida, a pesar de las múltiples dificultades económicas y la falta de apoyo institucional. “Sobrevivimos con mínimas donaciones y mucho esfuerzo”, explica Gabriela.

Sin embargo, siguen sin poder acceder a los beneficios fiscales que tienen otras organizaciones. Por “trabas burocráticas y por ser una asociación de protección animal —no ambiental ni humana—”, no pueden inscribirse en el régimen que permite que las donaciones sean deducidas del Impuesto a las Ganancias. Esto limita enormemente su posibilidad de financiamiento.

Pero a pesar de todo, Gabriela nunca dejó de resistir. Su historia —y la de cada uno de los animales que habitan el Santuario— es una muestra de que, incluso en el abandono más cruel, puede surgir un acto de amor que cambie todo.

*Para colaborar con El Paraíso: Banco Francés, CBU 0170191920000000753199 / Alias: DONA.PARAISO.ANIMAL / Mercado pago: CVU: 0000003100057971797194 / Alias: elparaiso.org / Paypal: https://Paypal.me/elparaisoanimal n.bezeric@elparaisoanimal.org / Web: https://elparaisoanimal.org / Instagram: @elparaisoanimaloficial, Facebook: https://www.facebook.com/paraisodelosanimales; e-mail: contacto@elparaisoanimal.org

Temas Relacionados

El Paraíso de los Animalessantuarioanimales

Últimas Noticias

Un padrastro violador cayó tras pasar cinco años prófugo: volvió a su pueblo natal y formó una nueva familia

El sospechoso fue arrestado en la localidad de Gobernador Maciá, provincia de Entre Ríos, tras una investigación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La dramática declaración en cámara Gesell de su víctima

Un padrastro violador cayó tras

En la Legislatura porteña homenajearon a los soldados del Operativo Independencia y hubo una protesta

El acto fue organizado por la legisladora de la Libertad Avanza, Lucía Montenegro. Se realizó en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Un acto de protesta se desarrolló antes del inicio

En la Legislatura porteña homenajearon

Megaoperativo nacional contra el fraude informático: desarticularon 10 bandas y descubrieron conexiones con presos

Agentes de la PFA realizaron 21 allanamientos simultáneos en todo el país y detuvieron a 15 sospechosos. Cómo era el modus operandi de los estafadores

Megaoperativo nacional contra el fraude

Una testigo contó cómo fue el ataque a tiros de la adolescente que ingresó armada a la escuela de Mendoza

La joven dio su testimonio a un noticiero local y brindó detalles de los minutos previos a que se desencadenara el episodio. “Le dijo a un compañero que lo iba a matar”, señaló

Una testigo contó cómo fue

Videos: así fue el momento en el que la adolescente de 14 años disparó en la escuela de Mendoza

Las imágenes fueron tomadas desde un aula, con chicos dentro, y desde el interior del colegio Marcelino Blanco de La Paz. El episodio comenzó cerca de las 9.30, tras el primer recreo, y finalizó una cinco horas después, con la alumna entregando el arma. La escena cuando ingresó la Policía

Videos: así fue el momento
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un test de la sangre

Un test de la sangre puede detectar cáncer de cabeza y cuello hasta 10 años antes de los síntomas

Milei busca un Ministerio del Interior “poderoso” para acercarse a los gobernadores, pero vetará la ley de ATN

Qué dicen expertos en salud mental sobre el caso de la nena que se atrincheró con un arma en la escuela

Un padrastro violador cayó tras pasar cinco años prófugo: volvió a su pueblo natal y formó una nueva familia

Declaró el manifestante baleado que perdió un ojo en la misma marcha donde le dispararon a Pablo Grillo

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro francés Sébastien

El primer ministro francés Sébastien Lecornu proyectó cambios “de fondo” para encarar la crisis francesa

TRAPPIST-1 e, el exoplaneta con indicios de atmósfera que podría convertirse en una “segunda Tierra”

Un tercer juez rompió el consenso y puso en duda el juicio contra Bolsonaro: “La Corte Suprema no debe conducir un juicio político”

Marco Rubio y el canciller chino Wang Yi conversaron por teléfono tras su encuentro en Malasia

Protestas y enfrentamientos marcaron el debut de Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia

TELESHOW
La noche romántica de Nicole

La noche romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera: salida a solas sin Cruz

De Calu Rivero a Penélope Cruz: la lista de famosos que saludaron a Úrsula Corberó y Chino Darín por su embarazo

Gimena Accardi apostó por un rotundo cambio de look tras su separación de Nico Vázquez: “Iniciada la temporada”

Moorea, la hija de Floppy Tesouro, celebró 9 años: fiesta con amigas famosas y ambientación de Emilia Mernes

Qué dijo Pedro Rosemblat después de la rotunda negativa de Lali Espósito a un posible casamiento