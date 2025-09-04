Eliminaron una línea de colectivo en CABA y será reemplazada por la 151: cómo es el nuevo recorrido

El ramal 151 pasa a tener cuatro ramales (GCBA)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció la eliminación de la histórica línea de colectivos 90, que dejará de circular de manera independiente para fusionarse con la línea 151. Como resultado de esta unión, el servicio se reorganizará en cuatro ramales.

De acuerdo con la administración porteña, la medida busca “mejorar la eficiencia y la operatividad del servicio”.

El ramal A realizará el recorrido Constitución–Saavedra, mientras que el B irá desde Barrio 21/24 hasta el mismo barrio.

“Este ramal es producto de la fusión entre la 90A y 151A. A su vez, tendrá modificaciones del recorrido previo de la línea 90, trazando su nueva ruta sobre: Avenida Brasil, General Hornos, Dr. Enrique Finochietto, Guanahani, Ituzaingó, Paracas, Avenida Caseros, Salta, 15 de Noviembre de 1889, continuando por su ruta”, indicaron desde el GCBA.

El cambio afectará únicamente al ramal B, ya que el resto finalizará en Constitución. Además, las paradas en la zona de Constitución se ubicarán sobre Avenida Brasil y no sobre General Hornos.

En el barrio 21/24, se eliminará el tramo General Iriarte–Luna, y los colectivos circularán en ambos sentidos por Avenida Osvaldo Cruz.

Por su parte, el Ramal C unirá Constitución con Concepción Arenal y Álvarez Thomas, mientras que el Ramal D conectará Constitución con Plaza Miserere.

Qué frecuencia tendrán los servicios

El recorrido “A” tendrá una frecuencia de entre 7 y 10 minutos por colectivo, con intervalos máximo y mínimo durante las horas pico, según informó el GCBA.

En tanto, el recorrido “B” contará con un colectivo mínimo cada 15 minutos y un máximo cada 11, y funcionará de 4 a 23 horas. El ramal “C” tendrá la misma frecuencia.

Por último, el recorrido “D” circulará con una frecuencia de entre 6 y 8 minutos por colectivo.

La estación Devoto del FFCC Urquiza permite conexión con la estación Federico Lacroze.

Los recorridos alternativos

Para quienes utilizaban el antiguo recorrido de la línea 90, el GCBA recomendó distintas alternativas según el tramo. Entre Villa Crespo y Villa Devoto, los pasajeros pueden optar por las líneas 78, 87, 123 o la 176 (solo ramales que circulan por Av. San Martín), así como la estación Devoto del FFCC Urquiza, que permite conexión con la estación Federico Lacroze.

En el tramo entre Villa Urquiza y Villa Devoto, las opciones son las líneas 114 y 107, mientras que entre Villa Urquiza y Chacarita, los pasajeros pueden tomar las líneas 71, 127 o la 176. Estas alternativas buscan mantener la conectividad para los usuarios afectados por la fusión de la línea 90 con la 151.

Aumenta el colectivo en Buenos Aires

Desde este lunes, los usuarios del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense enfrentan un nuevo aumento en las tarifas de subte y colectivos. El ajuste, dispuesto de acuerdo con el mecanismo de actualización automática ligado a la inflación y un adicional del dos por ciento, impacta sobre todos los pasajeros y modifica el presupuesto cotidiano de quienes dependen de estos servicios para movilizarse.

Los usuarios del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense enfrentan un nuevo aumento.

En el caso de los subtes, el porcentaje aumenta 3,87%. Para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada, el pasaje costará $1.071 hasta veinte viajes en el mes. Si la tarjeta SUBE no está registrada, la tarifa asciende a $1.702,89 por viaje. La estructura tarifaria plantea escalas descendentes en función de la cantidad de boletos mensuales. Entre 21 y 30 viajes, el precio pasa a $856,80 (mientras que en caso de SUBE no registrada será de $1.362,31); de 31 a 40 viajes baja a $749,70 ($1.192,02 con SUBE no registrada); y desde 41 viajes el valor llega a $642,60 ($1.021,73 si la tarjeta no está inscripta). Para el Premetro, el boleto queda en $374,85, mientras que no siendo usuario de tarjeta, queda en $596,01.

Por otro lado, también en el ámbito porteño, la tarifa mínima queda en $526,13 para tramos de hasta tres kilómetros. Para distancias de tres a seis kilómetros, el precio se establece en $586,12; de seis a doce kilómetros, $631,27, y desde doce hasta 27 kilómetros, $676,47, según datos oficiales consultados. Entre las líneas afectadas se encuentran la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.