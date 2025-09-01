Economía

Aumenta el colectivo en Buenos Aires: cuánto costará el boleto a partir de hoy y qué pasará con el subte

El incremento de los valores aplica para las líneas porteñas, las bonaerenses y el subte. En cambio, excluye a líneas que cubren gran parte del AMBA

Guardar
Aumenta el transporte público a
Aumenta el transporte público a partir de este 1ro de septiembre

Desde este lunes, los usuarios del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense enfrentarán un nuevo aumento en las tarifas de subte y colectivos. El ajuste, dispuesto de acuerdo con el mecanismo de actualización automática ligado a la inflación y un adicional del dos por ciento, impacta sobre todos los pasajeros y modifica el presupuesto cotidiano de quienes dependen de estos servicios para movilizarse.

En el caso de los subtes, el porcentaje aumenta 3,87%. Para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada, el pasaje costará $1.071 hasta veinte viajes en el mes. Si la tarjeta SUBE no está registrada, la tarifa asciende a $1.702,89 por viaje. La estructura tarifaria plantea escalas descendentes en función de la cantidad de boletos mensuales. Entre 21 y 30 viajes, el precio pasa a $856,80 (mientras que en caso de SUBE no registrada será de $1.362,31); de 31 a 40 viajes baja a $749,70 ($1.192,02 con SUBE no registrada); y desde 41 viajes el valor llega a $642,60 ($1.021,73 si la tarjeta no está inscripta). Para el Premetro, el boleto queda en $374,85, mientras que no siendo usuario de tarjeta, queda en $596,01.

Por otro lado, también en el ámbito porteño, la tarifa mínima queda en $526,13 para tramos de hasta tres kilómetros. Para distancias de tres a seis kilómetros, el precio se establece en $586,12; de seis a doce kilómetros, $631,27, y desde doce hasta 27 kilómetros, $676,47, según datos oficiales consultados. Entre las líneas afectadas se encuentran la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Los valores varían si el
Los valores varían si el pasajero tiene o no la tarjeta SUBE registrada

Respecto a Provincia de Buenos Aires, los colectivos suburbanos también modifican sus tarifas y el porcentaje de aumento se va a 3,9%. El valor mínimo para trayectos de hasta tres kilómetros pasa a $529,25, y a $589,59 para recorridos de tres a seis kilómetros; $635 de seis a doce y $680,47 si el trayecto se extiende desde doce hasta 27 kilómetros.

Asimismo, se tendrá en cuenta los pasajeros que no tengan SUBE registrada, donde el rango va desde $841,51 hasta $1.153,72, estableciendo, así, una significativa diferencia respecto del valor para tarjetas debidamente inscriptas.

El esquema de actualización excluye a las líneas nacionales que cubren gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyo precio quedó congelado en $451,01 para el boleto mínimo. Estas líneas, bajo órbita nacional, ya habían recibido un incremento de 7% en julio y no se aplicará suba nueva este mes. Se trata de las líneas nacionales tales como la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Las líneas de jurisdicción nacional
Las líneas de jurisdicción nacional no se verán afectadas por la suba

El aumento de tarifas obedece a la política de actualización gradual ideada por los gobiernos locales y nacionales para evitar desfases bruscos ante el contexto inflacionario general.

El ajuste automático toma como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y suma una corrección adicional del 2% para evitar atrasos respecto del alza operativa de los servicios. Esta modalidad asegura una revisión mensual de las tarifas, manteniendo la expectativa de nuevos aumentos condicionados por la evolución de la economía.

El mayor impacto se evidencia en la diferencia tarifaria para quienes no tienen registrada la SUBE, que abonan entre 50% y casi 80% más.

Temas Relacionados

TransporteColectivosSubteBuenos AiresAumentoSeptiembreTarifasBoletoAMBACABAÚltimas noticias

Últimas Noticias

Alerta BRICS: ante los aranceles de Trump, Brasil aumentó sus ventas de carne a China y podría desplazar a la Argentina

El reposicionamiento brasileño en Asia, tras las nuevas barreras estadounidenses, obliga a Argentina a replantear su estrategia en su principal mercado

Alerta BRICS: ante los aranceles

Cuántos dólares de exportación puede aportar el agro en lo que queda del año

Un informe proyectó que el sector aportará más de USD 31.000 millones en todo 2025: cuántos serán en los cuatro meses que restan

Cuántos dólares de exportación puede

Por qué el Banco Central llevó los encajes bancarios al nivel más alto en 32 años

Las últimas medidas de la entidad apuntan a un apretón monetario costoso de sostener en los próximos meses, según los especialistas

Por qué el Banco Central

Qué se podía comprar hace 10 años con el salario promedio y para qué alcanza hoy

El poder de compra retrocedió entre 20% y 30% en la última década, aunque mejoró en 2025. Alimentos, vivienda, autos y servicios hoy cuestan más para el trabajador. Causas del deterioro y desafíos para recuperar el ingreso real

Qué se podía comprar hace

Por la caída de las ventas, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías

Así sostuvo Martín Pintos, del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires. La contracción de la demanda, dijo, obliga a los panaderos a trabajar al 50% de su capacidad

Por la caída de las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones en Corrientes: Gustavo Valdés

Elecciones en Corrientes: Gustavo Valdés fue el gran ganador de una jornada que dejó a LLA en un incómodo cuarto lugar

Horror en Misiones: obligó a su hijastro de 5 años a sentarse en un ladrillo caliente porque lo vio en un video

El Telescopio James Webb revela cómo una estrella muerta podría iniciar la formación de nuevos planetas

Detuvieron al papá de un bebé de poco más de un mes que murió por múltiples golpes

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur suspendió por

Corea del Sur suspendió por primera vez en 15 años su transmisión radial militar hacia Pyongyang para reducir las tensiones

Por qué el ocio es esencial para alcanzar una buena vida, según la filosofía

Guillermo del Toro: “Frankenstein es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”

¿Es la evolución la clave para entender el mundo?

La belleza de la semana: Nihonga, volver a la tradición con una mirada nueva

TELESHOW
Gimena Accardi con Andrés Gil

Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! cantaron juntos “La isla del sol” en La Voz Argentina

La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!

La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”

Alejandra Maglietti compartió las primeras fotos de su hijo Manuel, a pura ternura: “Sos nuestro regalo más hermoso”