Brutal pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca: el agresor quedó en libertad

Brutal batalla campal entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche

Una violenta pelea entre personal de seguridad de un local bailable y un grupo de jóvenes a la salida del boliche Chocolate, en la ciudad de Bahía Blanca, terminó con un hombre hospitalizado por un traumatismo de cráneo y un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El joven detenido por la policía en el lugar, acusado de iniciar los disturbios, quedó en libertad en las últimas horas.

El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada del domingo, pasadas las seis, sobre la calle Fuerte Argentino al 800, y dejó escenas de alto impacto que quedaron registradas por el celular de un testigo que subió todo a su cuenta de Instagram.

Todo comenzó dentro del local bailable, aunque los motivos aún no fueron esclarecidos. Según relataron las autoridades municipales, los disturbios se extendieron desde el interior del boliche hacia la vereda y luego a la calzada. En ese trayecto, uno de los miembros del equipo de seguridad fue agredido por varios jóvenes. En las imágenes que circularon en redes, se observa cómo lo arrastran hasta la calle y, ya en el suelo, uno de los agresores lo patea fuertemente en la cabeza.

Mientras tanto, los gritos y el caos se apoderaban del entorno. El hecho, que duró apenas unos minutos, obligó a intervenir a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que acudió al lugar tras un llamado de alerta y debió solicitar refuerzos para contener la situación.

G.P., de 24 años, fue detenido por los incidentes ocurridos en la salida del boliche, aunque luego quedó en libertad (Foto: La Nueva)

“La pelea comenzó en el interior del boliche, siguió en la vereda y terminó en plena calle, adonde arrastraron a uno de los integrantes de la seguridad del complejo”, indicaron desde el municipio al medio local La Nueva. El agredido sufrió pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca, donde recibió atención médica. Fuentes del caso confirmaron que ya fue dado de alta y que las lesiones fueron calificadas como leves.

Por el hecho fue detenido un joven de 24 años, identificado como G.P., a quien se acusa de haber participado activamente en los incidentes. Según confirmaron fuentes policiales, fue trasladado a la comisaría segunda, aunque en las últimas horas recuperó la libertad.

De acuerdo a las fuentes judiciales que consultó Infobae, se dispuso una medida de restricción que le prohíbe mantener contacto con la víctima o acercarse a menos de 200 metros por un período de 40 días. Además, se indicó que G.P. permanecerá vinculado al proceso penal, que continúa en etapa investigativa.

El episodio no pasó desapercibido para las autoridades municipales. En diálogo con LU2, el director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata de Bahía Blanca, Martín Pacheco, señaló: “Hacía bastante tiempo que no había una pelea entre tantas personas”. Y agregó: “En el sector de los boliches hay policías. El fin de semana hubo una pelea en lo que es la salida de Chocolate, donde varios jóvenes se enfrentaron con la gente de seguridad. Llegó la Policía, tuvo que pedir refuerzos y mientras tanto hubo una escaramuza, una pelea. Hubo un detenido y los desmanes fueron controlados”.

Brutal batalla campal entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche

Pacheco también se refirió al funcionamiento del Centro de Monitoreo, desde donde se registró parte del incidente. “Nosotros tratamos de controlar tanto con las cámaras como con la Policía en el lugar. Vimos que sacan a unas personas del interior del boliche y empiezan a insultarse con las personas de seguridad. Después, fuera del alcance de las cámaras, empieza la confrontación, por eso preventivamente se da aviso a la Policía”, explicó.

El funcionario detalló que cuando llegaron los efectivos, ya había “un gran número de jóvenes peleándose”, y que con la llegada de los refuerzos se logró controlar la situación.

No obstante, hasta el momento no se determinó el origen de la pelea, y se espera que las actuaciones judiciales avancen con los registros de las cámaras y los testimonios de los presentes.

Desde el área de Seguridad municipal remarcaron que se realizan operativos preventivos en distintas zonas de la ciudad, especialmente los fines de semana, tanto para controlar la actividad nocturna como las reuniones de vehículos que realizan maniobras peligrosas o generan ruidos molestos. En ese marco, se concretaron 145 retenciones de vehículos, de las cuales 43 fueron en espacios públicos.

El enfrentamiento se inició dentro del boliche y continuó en la vereda hasta trasladarse a plena calle donde ocurrió la agresión más grave

Sobre los operativos, Pacheco sostuvo: “Nos apoyamos desde el Centro de Monitoreo para ver dónde se van corriendo a partir de los operativos que realizamos. Por eso los operativos son dinámicos y tratamos de estar en todos los puntos de la ciudad”.

Además, hizo hincapié en la importancia de los llamados de los vecinos, que permiten identificar con rapidez dónde se están produciendo situaciones irregulares. “Hay gente que es reincidente, gente que se le ha secuestrado dos o tres veces el vehículo. A veces circulan sin licencia porque es retenida, pero andan en otro vehículo”, añadió.

En el caso de la pelea en Chocolate, la investigación continúa abierta. Se espera que las autoridades judiciales analicen las imágenes captadas por los testigos y el circuito cerrado de vigilancia para determinar con mayor precisión la responsabilidad de cada uno de los involucrados.