Se incendió una fábrica de colchones en el parque industrial de Esteban Echeverría: así quedó el predio

Así quedó la fábrica de colchones incendiada en el parque industrial 9 de abril (TN)

Un voraz incendio tuvo lugar ayer por la noche en una fábrica de colchones en el Parque Industrial de 9 de Abril, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Según informó Bomberos de Esteban Echeverría a Infobae, no se registraron heridos, se evacuaron a los vecinos de la zona en forma preventiva y las llamas ya fueron sofocadas.

Voraz incendio en una fábrica de colchones en el parque industrial de Esteban Echeverría (@Karina__Alice)

En aquella zona funcionan dos colchonerías, Entre Martes y Sueños del Sur, aunque el depósito incendiado no tenía identificación alguna, ratificó Bomberos a este medio.

En noviembre de 2018, en la calle El Partenón 1192 (casi Camino de Cintura), perteneciente al mismo polo industrial, hubo otra colchonería incendiada, Colfar -hoy radicados en Tristán Suárez- donde tampoco hubo que lamentar víctimas, aunque sí obligaron a evacuar a los vecinos de la zona por precaución.

El siniestro ocurre en el Parque Industrial 9 de abril (Infourbano)

Por entonces, el siniestro fue controlado por siete dotaciones de bomberos. El origen de aquel incendio, según precisaron fuentes policiales, se debió a “un desperfecto eléctrico en una máquina, que generó un cortocircuito”, lo que desencadenó la rápida propagación de las llamas y la destrucción de una parte considerable de la planta.

Testimonios de vecinos recogidos por las autoridades señalaron que “las columnas de fuego se veían a varios kilómetros de distancia”, lo que generó alarma en el sur del conurbano bonaerense.

Incendio de un depósito de pallets en el mismo predio

Un incendio de gran magnitud se desató durante la noche del lunes 11 de agosto en un depósito de pallets ubicado en la localidad de 9 de Abril, sobre la intersección de Camino de Cintura (Ruta Provincial 4) y Anselmo Sáenz Valiente.

El siniestro, reportado alrededor de las 23, afectó el mismo predio que ya había sufrido un siniestro similar meses atrás. No se reportaron heridos, ni victimas fatales en el lugar.

Voraz incendio en un depósito de pallets en Esteban Echeverría, ocurrido el 11 de agosto

De acuerdo con fuentes policiales, al lugar acudieron cinco dotaciones de Bomberos de Esteban Echeverría, una de Lomas de Zamora y otra de Almirante Brown, con el objetivo de controlar el avance de las llamas. Debido a la magnitud del fuego, el tránsito en ese sector de Camino de Cintura fue interrumpido y se solicitó a los transeúntes evitar la zona.

El incendio reavivó recuerdos de lo ocurrido en marzo de este año, cuando un el fuego —presuntamente intencional, según había señalado entonces el dueño del predio— provocó también daños en una carbonería lindera. En esa ocasión, el propietario responsabilizó a un ex empleado que había sido despedido semanas antes.