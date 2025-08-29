Sociedad

Fin de semana con lluvias y alerta amarilla: cómo es el pronóstico del tiempo en el AMBA y el interior del país

La tormenta de Santa Rosa se extenderá entre el sábado y el próximo lunes sobre varias provincias. Cuáles son las zonas más afectadas

Las lluvias se extenderán desde el sábado hasta el lunes incluido en CABA y alrededores (Candela Teicheira)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se prevén lluvias durante gran parte del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano, con precipitaciones que se extenderán incluso hasta comienzos de la semana próxima.

De acuerdo con el último pronóstico, este viernes las temperaturas en la región oscilarán entre los 14 y 20 grados. Tras una mañana con neblina, el cielo permanecerá nublado, pero sin probabilidad de lluvias.

El sábado continuará con neblina en horas de la mañana y cielo mayormente cubierto durante la tarde. Recién hacia la noche llegarán las primeras lluvias aisladas. La temperatura mínima rondará los 14 grados y la máxima los 19.

En tanto, el día siguiente será la jornada más inestable: comenzará con tormentas aisladas y, desde la tarde hasta la noche, se registrarán lluvias más persistentes. Los valores térmicos se ubicarán entre los 15 y 19 grados.

Se esperan alertas amarillas por vientos, nevadas, lluvias y tormentas para el sábado.

El lunes todavía se prevén lluvias aisladas por la mañana, aunque hacia la tarde el tiempo mejorará. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 14 y 16 grados.

A partir del día siguiente y hasta el jueves, el pronóstico indica temperaturas más frescas —entre los 8 y 17 grados—, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

Pero el AMBA no será la única zona afectada por el sistema de baja presión. Este evento, que se desarrollará sobre la franja central del país, también impactará en el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y el este de San Juan y de La Rioja.

Las primeras lluvias se esperan este viernes por la noche en el sur y oeste de Mendoza. El sábado, se extenderán al resto de esa provincia, además de San Luis, San Juan, La Rioja, el sur de Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el norte y oeste de Buenos Aires.

Finalmente, el domingo avanzarán hacia el sur y el este, alcanzando a Entre Ríos y gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana.

Se esperan alertas amarillas por tormentas y lluvias en las zonas afectadas durante ambos días del fin de semana, además de nevadas y vientos.

Las advertencias para el domingo (SMN)

“Finalmente, el lunes 1° de septiembre las zonas más afectadas serán el este de Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires (incluido el AMBA), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa", advirtió el SMN en su informe especial.

Según el organismo, durante el desarrollo de la tormenta se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 120 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores de 120 a 150 milímetros o incluso superiores.

Además, la formación de este sistema de baja presión estará acompañada por un aumento en la intensidad del viento proveniente del sudeste y del sur.

Desde el sábado, afectará a Río Negro, La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza, mientras que el domingo alcanzará al sur de La Rioja, el sudeste de Catamarca y el oeste de Córdoba.

Las velocidades oscilarán entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a 70 o 90 kilómetros por hora. Según el pronóstico, la intensidad comenzará a disminuir en la madrugada del lunes.

