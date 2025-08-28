Así es el lujoso apartamento de Laura Tobón: compartieron imágenes y detalles del lugar junto a su hijo Lucca

Laura Tobón abre las puertas de su apartamento en Bogotá y sorprende con su estilo minimalista- crédito @laura_tobon/IG

Laura Tobón hizo un tour por su lujoso apartamento que, por supuesto, ya se convirtió en el sueño de muchos de sus seguidores.

La presentadora comenzó el recorrido, compartido en un video en las redes sociales, diciendo que es una mujer muy citadina y por eso eligió un apartamento en Bogotá, en donde vive actualmente con su esposo, su hijo Lucca y su perro.

En esa selección se diferencia de otros personajes del entretenimiento colombiano que han optado por comprar casas a las afueras de la capital por comodidad y tranquilidad.

En las imágenes, Laura mostró la sala, el comedor, la cocina, su baño favorito y el cuarto de su bebé, que parece todo un almacén de juguetes.

Además, la decoración es sobria, lujosa y con muchos cuadros, pues parece que a esta pareja le encanta el arte, y sin dejar atrás el cuarto de huéspedes, que parece el principal, pues sus fans quedaron sorprendidos con lo amplio que es.

Adicionalmente, los fanáticos destacaron que la decoración de la casa tenía un alto valor económico, pues se pueden ver cuadros, floreros, esculturas, espacios con papel tapiz, pinturas y muebles de diseñador, entre otros objetos similares.

El house tour de Laura Tobón revela el rincón favorito de la presentadora y el cuarto de huéspedes que todos quieren - crédito @lauratobon / IG

Sin embargo, muchos usuarios indicaron que era una casa acorde al estilo y vida que tiene la modelo colombiana junto a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, ya que han mostrado en varias oportunidades ser personas con un gusto sofisticado y a la vanguardia.

Laura tiene una carrera de años en la televisión, las pasarelas naciones e internacionales y su esposo es reconociendo en el mundo de los negocios, pues es el presidente de la compañía Ventura Group y además es inversionista de Shark Tank Colombia, así que varios seguidores los ven con poder y buena estabilidad económica.

La revista Axxis comentó sobre el apartamento de la modelo, periodista y empresaria Laura Tobón, ya que anteriormente les abrió las puertas de su hogar en Bogotá y les compartió detalles de la remodelación que le hizo —en la que el concepto principal era lograr un equilibrio entre estética y funcionalidad— estuvo a cargo de la diseñadora de interiores Carolina Sánchez, según confirmaron en la publicación del medio.

“El arte fue clave en la intervención, pues representa el gusto y los intereses de la familia. Por este motivo, el apartamento tiene un diseño moderno, un lenguaje minimalista y una paleta de color monocromática. Una solución sobria que permite resaltar las obras, sin competir con ellas”, recalca Carolina Sánchez, según recogió la revista mencionada.