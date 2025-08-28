Sociedad

Así es el lujoso apartamento de Laura Tobón: compartieron imágenes y detalles del lugar junto a su hijo Lucca

La presentadora mostró cada rincón de su hogar, donde el arte y la decoración moderna se roban las miradas, inspirando a sus seguidores a soñar con un espacio tan sofisticado y familiar como el suyo

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Laura Tobón abre las puertas
Laura Tobón abre las puertas de su apartamento en Bogotá y sorprende con su estilo minimalista- crédito @laura_tobon/IG

Laura Tobón hizo un tour por su lujoso apartamento que, por supuesto, ya se convirtió en el sueño de muchos de sus seguidores.

La presentadora comenzó el recorrido, compartido en un video en las redes sociales, diciendo que es una mujer muy citadina y por eso eligió un apartamento en Bogotá, en donde vive actualmente con su esposo, su hijo Lucca y su perro.

En esa selección se diferencia de otros personajes del entretenimiento colombiano que han optado por comprar casas a las afueras de la capital por comodidad y tranquilidad.

En las imágenes, Laura mostró la sala, el comedor, la cocina, su baño favorito y el cuarto de su bebé, que parece todo un almacén de juguetes.

Además, la decoración es sobria, lujosa y con muchos cuadros, pues parece que a esta pareja le encanta el arte, y sin dejar atrás el cuarto de huéspedes, que parece el principal, pues sus fans quedaron sorprendidos con lo amplio que es.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Adicionalmente, los fanáticos destacaron que la decoración de la casa tenía un alto valor económico, pues se pueden ver cuadros, floreros, esculturas, espacios con papel tapiz, pinturas y muebles de diseñador, entre otros objetos similares.

El house tour de Laura
El house tour de Laura Tobón revela el rincón favorito de la presentadora y el cuarto de huéspedes que todos quieren - crédito @lauratobon / IG

Sin embargo, muchos usuarios indicaron que era una casa acorde al estilo y vida que tiene la modelo colombiana junto a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, ya que han mostrado en varias oportunidades ser personas con un gusto sofisticado y a la vanguardia.

Laura tiene una carrera de años en la televisión, las pasarelas naciones e internacionales y su esposo es reconociendo en el mundo de los negocios, pues es el presidente de la compañía Ventura Group y además es inversionista de Shark Tank Colombia, así que varios seguidores los ven con poder y buena estabilidad económica.

La revista Axxis comentó sobre el apartamento de la modelo, periodista y empresaria Laura Tobón, ya que anteriormente les abrió las puertas de su hogar en Bogotá y les compartió detalles de la remodelación que le hizo —en la que el concepto principal era lograr un equilibrio entre estética y funcionalidad— estuvo a cargo de la diseñadora de interiores Carolina Sánchez, según confirmaron en la publicación del medio.

El arte fue clave en la intervención, pues representa el gusto y los intereses de la familia. Por este motivo, el apartamento tiene un diseño moderno, un lenguaje minimalista y una paleta de color monocromática. Una solución sobria que permite resaltar las obras, sin competir con ellas”, recalca Carolina Sánchez, según recogió la revista mencionada.

Temas Relacionados

Hijo de Laura TobónLaura TobónApartamento de Laura TobónCasa de Laura TobónHouse tour Laura TobónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas Noticias

Nuevo cráter en Avellaneda: vecinos denuncian que complica el tránsito hace más de un mes

El hundimiento registrado sobre la avenida Rivadavia se suma a una serie de incidentes similares reportados recientemente en el partido bonaerense

Nuevo cráter en Avellaneda: vecinos

Continúa el corte en avenida Juan B. Justo por la fuga y los vecinos se quejan del olor a gas

Los trabajos de reparación persisten tras el escape de ayer que obligó a interrumpir la circulación y evacuar la zona

Continúa el corte en avenida

Más de 10 mil personas ya se sumaron a “Mi País Conversa”, una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

El encuentro masivo de diálogos ciudadanos se realizará la semana del 15 de septiembre en todo el país

Más de 10 mil personas

Una pareja evadió un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo

Ocurrió esta madrugada en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Warnes. El conductor, de 35 años, y su acompañante, una mujer de 31, alertaron a la Policía porque circulaban a alta velocidad en una 4x4 y evitaron identificarse

Una pareja evadió un control

Incautaron más de 120 prendas de animales en extinción en un local donde Cristina Kirchner compraba camperas de cuero

La indumentaria secuestrada está valuada en más de 330 millones de pesos. Según su dueño, la expresidenta y Néstor Kirchner eran clientes habituales

Incautaron más de 120 prendas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevo cráter en Avellaneda: vecinos

Nuevo cráter en Avellaneda: vecinos denuncian que complica el tránsito hace más de un mes

Cuánto se paga por la hora de limpieza en septiembre 2025

El Gobierno prepara la denuncia contra Spagnuolo: qué pruebas hay y cuál es la estrategia que van a seguir

Continúa el corte en avenida Juan B. Justo por la fuga y los vecinos se quejan del olor a gas

Hugo Moyano exigió la reapertura de las paritarias de Camioneros con una filosa crítica al Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Yorgos Lanthimos presenta en Venecia

Yorgos Lanthimos presenta en Venecia una sátira apocalíptica sobre el destino del planeta Tierra

Fútbol en América Latina: cómo la tecnología transforma el juego dentro y fuera de la cancha

Empresario revela cómo es la cultura laboral en China: “les retenemos tres meses de sueldo para que no se vayan”

El ingenioso dispositivo que transforma cáscaras de nuez y gotas de agua en energía

Un filtro ultrafino multiplica por cinco la vida útil de las baterías de autos eléctricos y aviones

TELESHOW
Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter,

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”