Sociedad

Una mujer no pudo salir del garaje por un auto mal estacionado y reaccionó con furia: rayó el coche, le tiró huevos y basura

El episodio ocurrió en la ciudad bonaerense de Castelar. La propietaria del vehículo es una escribana que había ido con su mascota a un turno de manicura

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Le tiró huevos, rayó las puertas y le pegó un cartel con insultos

Una mujer estacionó en un lugar prohibido frente al garaje de una vivienda de Castelar, ciudad del partido bonaerense de Morón, y provocó la furia de la dueña de la casa, quien reaccionó de forma violenta contra el auto al ver que no había ningún conductor dentro del mismo ni cerca de la zona que se identificara como el propietario del vehículo.

La mujer del domicilio, ubicado en la calle Aristóbulo del Valle al 400, en el lado sur del centro de esa localidad, se encontró con que un auto ajeno le bloqueaba el acceso vehicular minutos antes del mediodía. El episodio ocurrió el viernes pasado.

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Lo que siguió fue una sucesión de acciones que dejaron al vehículo infractor con carteles con insultos, huevos en los vidrios, una bolsa de basura en el techo y rayones en las dos puertas del lado del conductor.

El vehículo bloqueaba el garaje mientras su propietaria, una escribana, había ido con su mascota a un turno de manicura a unos 50 metros del lugar
El vehículo bloqueaba el garaje mientras su propietaria, una escribana, había ido con su mascota a un turno de manicura a unos 50 metros del lugar

El auto en cuestión pertenecía a una escribana que llegó al lugar acompañada de su mascota con destino a un local de manicura situado a unos 50 metros del lugar, de acuerdo con la información de Primer Plano Onine.

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Al dejar el coche sobre el cordón, frente al acceso vehicular de la vivienda, la mujer generó una obstrucción que la propietaria intentó sortear con varias maniobras. La tarea resultó imposible: además del vehículo mal estacionado, un poste de luz en la vereda adyacente terminó de cerrar cualquier margen de maniobra.

Ante esa situación, la dueña del domicilio optó por regresar el auto al garaje. Lejos de resignarse, tomó una serie de decisiones para que su fastidio quedara registrado. Pegó un cartel con insultos en el vehículo, arrojó huevos sobre los vidrios laterales, colocó una bolsa de basura sobre el techo y, como acción final, rayó las dos puertas del lado del conductor.

Toda la situación fue registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes captadas -que se ven en el video que encabeza la nota- se puede apreciar cómo la mujer intentó más de una vez las maniobras posibles para salir sin chocar con el auto.

Sin embargo, al darse cuenta de que no había forma alguna de que esto sucediera, volvió a ingresar su coche al garaje y comenzaron los ataques.

Incendiaron seis vehículos de lujo frente a la Legislatura de Neuquén

Una mujer le incendió seis autos a su pareja frente a la Legislatura de Neuquén por una presunta infidelidad
En Neuquén, incendiaron seis vehículos de lujo frente a la Legislatura y un joven de 24 años sufrió quemaduras al intentar rescatarlos

Matías Fernández, un joven de 24 años, sufrió heridas al intentar salvar seis autos de alta gama de su propiedad que su ex pareja habría incendiado tras una disputa por una presunta infidelidad. El hecho tuvo lugar durante la madrugada del 1 de abril frente al edificio de la Legislatura de Neuquén, sobre la calle Leloir, donde los vehículos, estacionados en ese sector, quedaron destruidos por el fuego en lo que las autoridades consideran un acto intencional.

El reporte policial detalló que los rodados afectados fueron un Audi A3, una Toyota Hilux, un Volkswagen Vento, un Volkswagen Sirocco, un Audi 2.9 T y un Volkswagen Gol.

El episodio se produjo de madrugada, con los autos estacionados sobre esa arteria. Las sospechas apuntan a la ex pareja de uno de los titulares de los vehículos, quien además dirige una agencia de compraventa de automóviles.

La víctima, Matías Fernández, de 24 años, resultó con quemaduras al intentar rescatar los rodados, aunque las llamas avanzaron sin freno y los dañaron de forma irreversible.

Los vecinos del área expresaron inquietud por el siniestro y por el riesgo que representó para las casas del entorno.

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, señaló ante los medios que los Bomberos se presentaron en el lugar al tomar conocimiento del hecho y lograron sofocar el incendio, aunque los vehículos ya no tenían reparación posible.

Fernández vinculó el episodio a una pelea con su pareja por una presunta infidelidad. Los investigadores, no obstante, evalúan la posibilidad de que la mujer haya actuado junto a otros individuos, quienes también están bajo investigación.

El denunciante aseguró que conoció a la presunta autora 40 días atrás a través de Instagram y que, antes del incendio, recibió amenazas que anticipaban lo ocurrido.

Según la investigación, personas del círculo de la sospechosa habrían tomado parte en el ataque. Registros fílmicos reunidos por los investigadores dan cuenta de la presencia de otras dos personas en las inmediaciones de los vehículos afectados.

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