Rescataron a cuatro jóvenes que se habían desorientado y se perdieron en un cerro de Mendoza

Tras una intensa búsqueda, lograron rescatar a cuatro personas que se perdieron en un cerro de Mendoza

Un importante operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este lunes para rescatar a cuatro jóvenes que se habían desorientado en el cerro Arco, ubicado en la provincia de Mendoza. Las acciones fueron llevadas a cabo por la Patrulla de Rescate que logró bajar a todos los damnificados.

De acuerdo a lo que publicaron medios locales, todo se inició en la noche del domingo tras un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que alertó que había cuatro jóvenes que se habían desorientado y estaban perdidos en un sector de difícil acceso.

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Según informaron fuentes policiales, la intervención comenzó cerca de las 20:55 cuando se recibió el alerta. A partir de las coordenadas enviadas por uno de los excursionistas, efectivos especializados iniciaron el ascenso desde las cercanías del puesto La Quebrada, avanzando por la Quebrada de Isidris hasta llegar al sector donde se encontraban las personas extraviadas, en la zona conocida como la Quebrada del Durazno, próxima al cerro Arco, en Las Heras.

Tras varias horas de búsqueda, alrededor de las 00:10, los rescatistas lograron establecer contacto con los cuatro excursionistas, identificados como I.H.P. (26 años), L.L.F. (26), F.F.R. (29) y L.A.G. (25). Según informaron fuentes oficiales, todos se encontraban en buen estado de salud, aunque debieron ser asistidos con abrigo, bebidas calientes y alimentos debido a las bajas temperaturas registradas en la zona.

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Una vez completada la asistencia inicial, comenzó la etapa más exigente del operativo. Debido a las características del terreno y a la oscuridad propia de la madrugada, los rescatistas realizaron maniobras técnicas con cuerdas para descender de manera segura por distintos sectores de la quebrada. El trabajo se extendió durante varias horas en condiciones de visibilidad reducida y terreno irregular.

No se registraron heridos y todos pudieron irse por sus propios medios

Cerca de las 5:45 de la madrugada del lunes, la Patrulla de Rescate logró completar la evacuación de los cuatro jóvenes. Los excursionistas fueron trasladados hasta una zona segura y se retiraron por sus propios medios, sin registrarse lesiones ni necesidad de atención médica posterior al rescate.

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En forma paralela, durante la misma noche del domingo, se registró otro extravío en la precordillera mendocina. Dos mujeres se desorientaron en las estribaciones del cerro Nahuel, en el departamento de Luján de Cuyo, y solicitaron asistencia a través del número de emergencias 911.

Ante el llamado, efectivos de la misma Patrulla de Rescate se dirigieron al lugar e iniciaron una caminata por senderos de difícil acceso. Alrededor de las 21:20 lograron establecer contacto con las excursionistas, quienes fueron asistidas en el sitio y acompañadas durante el descenso hasta la Ruta Provincial 82. Ambas se encontraban ilesas y no requirieron atención médica.

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Una vez que el grupo llegó a un punto accesible, personal policial trasladó a las dos mujeres hacia el área urbana, según indicaron las fuentes consultadas. El operativo concluyó sin inconvenientes y en un tiempo considerablemente menor al del rescate simultáneo en el cerro Arco, dado que las condiciones del terreno en el cerro Nahuel permitieron un descenso más ágil.

Los dos episodios ocurridos en la misma noche en distintos puntos de la precordillera mendocina reflejan la frecuencia con que excursionistas se extravían en zonas de acceso complejo de la provincia. En ambos casos, la intervención de la Patrulla de Rescate resultó determinante para garantizar que los involucrados pudieran ser localizados y evacuados sin consecuencias físicas de gravedad.

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