Un colectivo chocó contra la entrada de un hospital en Córdoba y hay al menos ocho menores heridos

Así quedó la unidad que chocó conta el techo de ingreso de las ambulancias del Hospital de Urgencias de Córdoba (El Doce.tv)

Este domingo, en Córdoba, un colectivo de la empresa Coniferal impactó contra el alero del acceso destinado a las ambulancias de un hospital. Este accidente dejó múltiples heridos y movilizó a equipos médicos y fuerzas de seguridad.

El incidente ocurrió cuando el conductor del vehículo intentaba ingresar por el sector de emergencias del Hospital de Urgencias, ubicado en Catamarca al 400, transportando a una mujer descompensada que requería atención inmediata.

La secuencia terminó bruscamente cuando el rodado de gran porte impactó contra la estructura de ingreso, provocando daños materiales y lesiones a los pasajeros que en ese momento se encontraban a bordo del colectivo.

De acuerdo con la información confirmada por autoridades sanitarias y policiales, al menos ocho menores resultaron heridos, aunque sin riesgo de vida.

Frente a esto, personal médico acudió al lugar del hecho, mientras equipos de la Policía de Córdoba establecieron un operativo para garantizar la asistencia y el orden, según informó el portal El Doce.tv.

Al menos ocho menores con heridas leves fueros atendidos (El Doce.tv)

A través de un comunicado citado por La Voz, fuentes oficiales dieron a conocer que “todos los lesionados presentaron heridas leves”, entre ocho menores, quienes fueron asistidos de forma prioritaria.

“Hubo mucha confusión y susto, pero actuaron rápido los médicos”, relató un testigo.

La mujer que fue trasladada por el colectivo también recibió atención médica en la guardia del hospital y, según precisaron desde el establecimiento, su estado de salud evolucionó favorablemente.

Hasta el momento, las razones exactas que llevaron al conductor a ingresar por el sector exclusivo de ambulancias no fueron esclarecidas.

La hipótesis inicial que manejan fuentes policiales apunta a que el estado de urgencia de la mujer que necesitaba asistencia pudo haber motivado una maniobra apresurada, aunque esto forma parte de la investigación en curso.

Un jubilada fue atropellada por el colectivo del que se bajaba y murió

Ana María Crasso, de 81 años, descendía por la puerta trasera del interno 959 de la Línea 143 en la localidad de Villa Celina cuando el chofer arrancó y la atropelló, provocándole la muerte.

La tragedia ocurrió en la intersección de las calles Unanue y Culpina, en el partido de La Matanza, cuando la mujer, vecina de la zona, pidió bajarse del colectivo en la parada.

“Arrancó y le paso por encima a una de las piernas de la mujer, quien fue derivada de inmediato a un hospital, donde falleció”, explicaron las fuentes del caso a este medio la mecánica del hecho que mató a Crasso.

Por eso, para los investigadores, las pericias serán cruciales para saber si el colectivero fue imprudente en su manejo o si fue un descuido de la víctima.

El hecho sucedió alrededor de las 12.30, cuando el interno 959 de la mencionada línea se detuvo para que desciendan los pasajeros. Según el parte policial, Crasso intentó bajar del transporte y, en circunstancias que aún se investigan, el conductor reanudó la marcha sin advertir que la mujer no había terminado de descender.

La maniobra provocó que la víctima quedara atrapada en la parte baja del colectivo y fuera embestida por las ruedas traseras.

De inmediato, un llamado al 911 alertó a las autoridades. La mujer fue rescatada y trasladada de urgencia al Hospital Balestrini, donde los médicos intentaron reanimarla. Sin embargo, pese a los esfuerzos, Crasso falleció a causa de las lesiones.

Tras el siniestro fatal, el chofer fue trasladado a una dependencia policial y puesto a disposición de la justicia. La causa recayó en la UFI y J N° 13 del Departamento Judicial La Matanza del fiscal Maroto.

El funcionario ordenó la intervención de peritos especializados para analizar las condiciones de la unidad, la dinámica del accidente y las eventuales responsabilidades.