El debut de Adrián Ravier: una reunión clave, el perfil de la nueva Vocería y las expectativas del Gobierno

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, frente al Congreso

Tras el anuncio de la designación, el propio Adrián Ravier utilizó sus redes para asegurar que intentará “aportar un granito de arena” en la comunicación de gestión y que trabajará en “dar respuestas a las dudas que puedan surgir”. En el mensaje que utilizó para agradecerle a Javier Milei por la confianza brindó algunas claves del perfil que buscará imprimirle a la Vocería respecto de su antecesor, Manuel Adorni, que debió correrse del rol de comunicador como consecuencia de la polémica por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“Lo imagino más institucional y enfocado en la economía y en la gestión”, anticipó una fuente inobjetable que conoce bien al exdiputado pampeano que este lunes, a primera hora, se reunirá con el jefe de Gabinete para empezar a delimitar su desembarco en Casa Rosada.

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Durante la reunión, que tendrá lugar en las oficinas del Ministerio del Interior, deberán definir el perfil que tendrá la Vocería. También resolverán la estructura que dependerá de Ravier —que en principio reportaría directamente a la Jefatura de Gabinete— y los alcances de esa dependencia.

Desde uno de los despachos de Balcarce 50, garantizan que el portavoz no tendrá el mismo estilo que Adorni, quien se mostraba confrontativo y protagonizaba extensos cruces con la prensa, algo que supo darle rédito y que lo catapultó a ser el candidato porteño en mayo del 2025 para competir por la composición de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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El presidente Javier Milei junto al vocero presidecial, Adrián Ravier

Según pudo saber Infobae, el funcionario apuntado por la oposición y los aliados le propondrá a su sucesor durante el intercambio que le imprima su propia impronta a la comunicación que desde hace tres meses parece subordinada a la polémica por los viajes y las propiedades del ministro coordinador.

Por lo pronto, el próximo martes, el flamante funcionario se mostrará por primera vez desde el anuncio de su designación con el mandatario en un evento organizado por la Fundación Faro. Disertará sobre el libro que coescribió con Milei titulado “La Batalla por la Macroeconomía”.

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El nombramiento de Ravier fue bien receptado en las dos tribus del ecosistema libertario en pugna. “Lo vemos como positivo. El Gobierno estaba trabado. Es una buena noticia anunciar un cambio para poder recuperar la Vocería”, sostuvieron de un lado. “Le va a venir bien a la comunicación, pero también a Adorni. Es algo bueno”, coincidieron del otro.

Si bien en Balcarce 50 anticipan que por temas administrativos la asunción “formal” del exlegislador se producirá más adelante, aclaran que ejecutará sus responsabilidades de manera informal a partir de este lunes. En virtud de los primeros movimientos, en el oficialismo no descartan organizar una primera conferencia de prensa para esta semana, una práctica suspendida desde la irrupción de la polémica que involucra a Adorni, y que incluiría la presencia de la prensa acreditada en lo que oficiaría de actividad de presentación.

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Una acuarela retrata al nuevo vocero Adrián Ravier en un acto oficial con Javier Milei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio tuvo lugar en medio de la reunión entre Milei y Adorni que se celebró el pasado viernes en la quinta de Olivos y que duró casi seis horas. Según fuentes de Gobierno, podrían anunciarse nuevos cambios con el correr de los días, luego de comunicarlos con el Gabinete.

Más allá del rediseño de la comunicación, el vínculo directo del vocero con el mandatario —que en el pasado supo ser áspero— resulta clave para la puja interna que atraviesa a la plana del poder libertario. De buena relación con el asesor presidencial, Santiago Caputo, por su rol como director académico de Fundación Faro, Ravier también se desempeña como titular de La Libertad Avanza en La Plata, lo que indefectiblemente lo obliga a reportar al esquema de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presidenta del partido.

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“Está bueno que sea un perfil que nadie de la interna se lo quiere atribuir. Es una gran elección y ojalá que funcione. La decisión fue de Javier. Es una persona de relación directa con él. No se lo puede relacionar con otros miembros. Es una relación personal”, destacó una fuente que transita a diario Casa Rosada.

Desde el entorno del consultor sostienen que su perfil “económico, serio y formado” fueron los atributos que terminaron de convencer al Presidente para nombrarlo en el cargo. No obstante, cerca de la menor de los Milei revelaron que, en cambio, la funcionaria aspira a que el nuevo vocero compita en 2027 por la gobernación de La Pampa y consideran que el paso por la Vocería Presidencial le permitirá elevar el perfil.

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El exlegislador Adrián Ravier en Infobae En Vivo

“En el plano de las ideas es un volver a las bases de La Libertad Avanza, del mileismo, porque es un perfil economista, profesional, bien del palo de lo que Milei vino a instaurar al inicio de esto. Es un outsider, sin carrera política. Más fresco”, sintetizaron además en búsqueda de recuperar el perfil que popularizó al libertario y que, según admiten en el oficialismo, el Gobierno perdió con el correr de los meses.

El desafío inmediato será comprobar si el cambio de nombres alcanza para que el Gobierno recupere iniciativa política y logre dejar atrás la controversia que envuelve a Adorni. También permitirá develar cuál será la impronta que Ravier le imprimirá a una Vocería Presidencial que, prometen en Casa Rosada, volverá a tener protagonismo después de varios meses de virtual parálisis.

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