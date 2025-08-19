Crimen y Justicia

Tragedia en Villa Celina: una anciana de 81 años fue atropellada por el colectivo del que se bajaba y murió

El chofer fue detenido, pero la Justicia de Garantías le otorgó la libertad. Las pericias serán clave para determinar la responsabilidad del conductor. No declaró ante el fiscal

El chofer del interno 959 quedó imputado por homicidio culposo

Una acción tan común y corriente como bajarse del colectivo se convirtió en una tragedia para la familia de Ana María Crasso, de 81 años. La anciana descendía por la puerta trasera del interno 959 de la Línea 143 en la localidad de Villa Celina cuando el chofer arrancó y la atropelló. Murió.

Las pericias ahora serán la clave para determinar la responsabilidad del chofer que quedó imputado por homicidio culposo por el fiscal José Luis Maroto de La Matanza.

El funcionario solicitó la detención del colectivero de 50 años, pero la Justicia de Garantías lo dejó en libertad. Este lunes fue indagado y se negó a declarar, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales.

La tragedia ocurrió en la intersección de las calles Unanue y Culpina, en el partido de La Matanza, cuando la mujer, vecina de la zona, pidió bajarse del colectivo en la parada.

“Arrancó y le paso por encima a una de las piernas de la mujer, quien fue derivada de inmediato a un hospital, donde falleció”, explicaron las fuentes del caso a este medio la mecánica del hecho que mató a Crasso.

Por eso, para los investigadores, las pericias serán cruciales para saber si el colectivero fue imprudente en su manejo o si fue un descuido de la víctima.

El hecho sucedió alrededor de las 12.30, cuando el interno 959 de la mencionada línea se detuvo para que desciendan los pasajeros. Según el parte policial, Crasso intentó bajar del transporte y, en circunstancias que aún se investigan, el conductor reanudó la marcha sin advertir que la mujer no había terminado de descender.

La maniobra provocó que la víctima quedara atrapada en la parte baja del colectivo y fuera embestida por las ruedas traseras.

De inmediato, un llamado al 911 alertó a las autoridades. La mujer fue rescatada y trasladada de urgencia al Hospital Balestrini, donde los médicos intentaron reanimarla. Sin embargo, pese a los esfuerzos, Crasso falleció a causa de las lesiones.

Tras el siniestro fatal, el chofer fue trasladado a una dependencia policial y puesto a disposición de la justicia. La causa recayó en la UFI y J N° 13 del Departamento Judicial La Matanza del fiscal Maroto.

El funcionario ordenó la intervención de peritos especializados para analizar las condiciones de la unidad, la dinámica del accidente y las eventuales responsabilidades.

Más detenidos por intentar asaltar a una jubilada

Así fue el arresto del cuarto detenido

En el marco de una investigación de la DDI La Matanza, personal policial concretó la detención de un Lucas Ignacio Castro, de 21 años, y considerado brazo ejecutor de una banda de entraderas que le valió un pedido de captura nacional e internacional.

El arresto, que se conoció este lunes, se dio el 16 de agosto pasado, en el marco de una causa en la que intervienen el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de Rubén Ochipinti y la UFI N°11 de la fiscal Evangelina Sánchez.

La investigación de la Justicia de La Matanza se inició el 11 de marzo pasado, cuando a las 2.50 Rosa, de 80 años, denunció que se encontraba durmiendo en su vivienda de la calle Ramón Falcón al 3500, en la localidad de San Justo, junto a su pareja, cuando escuchó ruidos en el fondo de la casa.

Según su relato, varios sospechosos encapuchados ingresaron por la ventana trasera de su vivienda, lo que la llevó a accionar la alarma vecinal. Los intrusos huyeron rápidamente, aunque alcanzaron a llevarse un teléfono celular y una notebook.

Esa misma madrugada, una hora más tarde, otro vecino de 49 años denunció que mientras dormía en su domicilio de Cabo Vacca al 100, en la localidad de Lomas del Mirador, fue sorprendido por al menos cinco delincuentes armados que lo redujeron y le sustrajeron dinero en efectivo junto con otros elementos de valor.

Cuatro integrantes de esa banda fueron arrestados.

