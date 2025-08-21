Sociedad

Un colectivo atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora: la empresa decidió despedir al conductor

El hecho se produjo con un interno de la línea 544. El chofer fue separado de su cargo tras arrollar a la mascota en la zona de Villa Independencia

Un colectivero de la línea 544 atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora

El lunes 18 de agosto, en el barrio Villa Independencia, cercano a Santa Marta, un hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y desató una ola de indignación en redes sociales y en la comunidad de Lomas de Zamora. Una unidad de la línea 544, perteneciente a la empresa Yitos SA, atropelló a Mariel, una perra que murió casi de manera instantánea tras el impacto. El conductor del colectivo no se detuvo y siguió su recorrido hacia la estación.

Las imágenes que quedaron registradas en el video que encabeza esta nota, muestran cómo, al cruzar la esquina de Arana Goiri al 1190, entre las calles El Zonda y Uspallata, el colectivo pasó con las ruedas delanteras y luego con las traseras por encima del animal.

La dueña de Mariel, Dora Riquelme, dio su testimonio tras la pérdida. En diálogo con El Diario Sur sostuvo: “Voy a iniciar todo lo que tenga que hacer en contra de la empresa Yitos y el chofer porque no fue un accidente como ellos dicen. La perrita no se cruzó, ella estaba en la calle distraída mirando hacia otro lugar y no pudo esquivar”.

Agregó: “El chófer, que venía desde el Olimpo, sí tuvo lugar para esquivar a la perrita y su decisión fue no hacerlo. Le pasó las ruedas delanteras y luego las traseras por encima. Nunca frenó y bajó a asistirla. Queremos que se haga justicia”.

Con gran dolor, la mujer compartió en redes sociales el recuerdo de su mascota y expresó su indignación. “Desalmado, una basura hijo de pu... No quiso esquivar a Mariel y la pasó por encima destrozándola”, escribió en una publicación.

La dueña de Mariel denunció
La dueña de Mariel denunció que el chofer pudo evitar el accidente y exige justicia por la muerte de su mascota

La mujer también se lamentó por no haber podido evitar la tragedia: “Quisiera tener la maquinita del tiempo y correrte de ahí mi amor. Te pido perdón por no haber estado ahí para salvarte, te pido perdón por ese desalmado que te quitó la vida”.

De acuerdo con el medio de la zona La Unión, Mariel había sido operada hacía un mes y, según su dueña, estaba en buen estado de salud.

La perra era parte de la rutina diaria de su dueña. “Apenas te decía gordita, venías corriendo a saludarme, siempre dando amor vos, mi vida. Te voy a extrañar, me va a doler mucho tu ausencia”, relató Riquelme en otra publicación.

El video se difundió rápidamente y generó un repudio masivo. La empresa de transporte, a los días, emitió un comunicado en el que confirmó la separación inmediata del chofer y expresó su solidaridad con la familia de la mascota.

“Queremos informar, a raíz del siniestro ocurrido recientemente en el que se vio involucrado un conductor de nuestra empresa, y que lamentablemente ocasionó la muerte de una perra llamada Mariel inmediatamente hemos separado de sus funciones al conductor responsable”, comienza el texto difundido a través de las redes de la empresa.

La empresa Yitos SA separó
La empresa Yitos SA separó al conductor y prometió reforzar controles tras el repudio por el atropello

La compañía también aseguró que lamenta profundamente lo ocurrido y que reforzará sus políticas de capacitación y control interno para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.

En el mensaje aclararon: “Nuestra empresa es amigable con los animales y desde hace años pueden venir a trabajar a la oficina con sus mascotas. Si la ley lo permitiera, nos gustaría que los usuarios puedan viajar con sus mascotas como un integrante más de su familia”.

“Sabemos que nuestra tarea impacta en la vida cotidiana de las personas y confiamos en que, con el esfuerzo de todos, podremos construir un entorno más seguro y respetuoso para la comunidad y para los animales”, cerraron.

Sin embargo, a pesar de las palabras que emitieron desde Yitos SA, la dueña de Mariel no quedó para nada contenta con el accionar de la empresa. “¡Después de 4 días sacan un comunicado pidiendo disculpas! Apenas ocurrió el hecho, nos comunicamos con la empresa y no le dieron importancia a lo ocurrido”, dijo en otra publicación de Facebook.

