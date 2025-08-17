Sociedad

Cafetines de Buenos Aires: la leyenda de la esquina sureña que vio nacer a la ciudad y la reinvención de un bar centenario

En la intersección de las calles Defensa y Brasil, en diagonal al monumento que recuerda la primera fundación de Buenos Aires, se erige desde 1909 un boliche que primer se llamó “Estrella del sur” y que pasó por las manos de varios dueños. La historia de “El Hipopótamo”, un bar legendario que se refundó en diciembre de 2024 para mantener la naturaleza del paisaje porteño

Por Carlos Cantini

Guardar
El Bar Hipopótamo conserva su
El Bar Hipopótamo conserva su arquitectura original, con detalles históricos y fotografías que homenajean a figuras de la cultura argentina

Diversos historiadores sostienen que la primera fundación de Buenos Aires, la que llevó a cabo Pedro de Mendoza, ocurrió en el actual Parque Lezama. No se encontraron elementos que confirmen ese hecho, pero, por las dudas, si convenimos todos que el lugar representa la puerta de entrada simbólica a la ciudad qué mejor que coronarla con dos cafés de excepción. De uno ya escribí, es el Bar Británico. Hoy vengo por su vecino de esquina, el Bar Hipopótamo.

El Bar Hipopótamo ocupa la esquina noroeste de Defensa y Brasil. Justo en diagonal al monumento que recuerda al adelantado español que en 1536 arriesgó su fortuna para venir a fundar una ciudad en el confín del mundo. La vista que se tiene desde el interior del salón del Hipopótamo al conjunto histórico artístico inaugurado en 1937 con motivo de los 400 años de la Primera Fundación, es inmejorable.

Ubicado en la emblemática esquina
Ubicado en la emblemática esquina de Defensa y Brasil, el Bar Hipopótamo es testigo de la historia y la cultura porteña desde 1909

Con semejante antecedente histórico, antes de contar el bar, va un poco de contexto sobre el parque y el entorno. La información la obtuve de Diego Ruiz, mi fuente inagotable, y está publicada en el portal buenosaireshistoria.org. La resumo: la superficie del parque abarca casi ocho hectáreas; configura la punta sur de la meseta sobre la que se asienta la ciudad antes de que gire hacia el oeste y se extienda a lo largo del valle del Riachuelo.

A la llegada de Pedro de Mendoza y su gente —más los primeros equinos y vacunos que pisaron suelo sudamericano— la meseta, desde el río, se presentaba dividida en tres porciones: la sub­me­se­ta nor­te, que do­mi­na­ba has­ta Re­ti­ro; la del me­dio, la más ele­va­da de to­das que alcanzaba los 22,50 me­tros so­bre el ni­vel del río y la sub­me­se­ta sur —la que nos ocupa hoy— cu­ya ma­yor ele­va­ción es­ta­ba en la ac­tual Pla­za Do­rre­go. Las tres mesetas estaban separadas por los cauces de los arroyos “Tercero del Medio o “Zanjón de Matorras”, que desembocaba por la actual Tres Sargento; y “Tercero del Sur” o “Zanjón de Granados”, que lo hacía por la actual Chile. Se dice que Pedro de Mendoza eligió establecer su aldea al sur de la meseta más sureña. ¿Entienden ahora de dónde venimos? Sí, del sur del sur.

El local, fundado originalmente como
El local, fundado originalmente como almacén y despacho de bebidas, ha cambiado de nombre y dueños a lo largo de sus 115 años de vida

Con la segunda fundación en manos de Juan de Garay los terrenos del Parque Lezama fueron repartidos en suertes y pasaron por diferentes dueños. Hacia 1808 fueron adquiridos por Daniel Mackinlay, comerciante, nacido en Londres. A su fallecimiento, los herederos vendieron las tierras a Car­los Rid­gely Hor­ne, otro co­mer­cian­te, en este caso oriun­do de Bal­ti­mo­re. De ahí que por mucho tiempo se llamó al lugar la “Quinta de los ingleses”. Mister Horne era afín a Rosas y nom­bra­do por el gobernador como “úni­co co­rres­pon­sal ma­rí­ti­mo” del puer­to de Bue­nos Aires. A la caída de Rosas, Horne huyó y se exilió en Montevideo. Poco después, en 1857, le vendió la propiedad al empresario salteño José Gregorio Lezama, quien construyó la definitiva casaquinta y contrató al paisajista belga Verecke para parquizarla. Fa­lle­ci­do en 1889, su viu­da Án­ge­la Ál­za­ga le ofreció a la Municipalidad, a un precio muy conveniente, los se­ten­ta y seis mil qui­nien­tos me­tros cua­dra­dos con sus plan­ta­cio­nes, jar­di­nes, ba­jo la con­di­ción de transformarlos en pa­seo pú­bli­co con el nom­bre del úl­ti­mo pro­pie­ta­rio. El dic­ta­men pre­vio de la Co­mi­sión de Obras Pú­bli­cas del Con­ce­jo De­li­be­ran­te aconsejó la com­pra con el siguiente argumento: “(…) es de ver­da­de­ra uti­li­dad pú­bli­ca fa­vo­re­cer a la par­te sur del mu­ni­ci­pio con un par­que es­pa­cio­so que com­pen­se los in­con­ve­nien­tes de los ba­rrios mal­sa­nos de la Bo­ca y del puer­to, ofre­cien­do un ac­ce­so fá­cil y có­mo­do a la po­bla­ción de ese dis­tri­to, que por su dis­tan­cia al Par­que 3 de Fe­bre­ro no pue­de par­ti­ci­par de los be­ne­fi­cios que re­ci­ben los ha­bi­tan­tes de la par­te nor­te (…)”. Sin más.

¿Cómo encajan todos estos antecedentes con un bar al que bautizaron “Hipopótamo”? Ya veremos.

El Parque Lezama, ubicado en
El Parque Lezama, ubicado en diagonal al bar, es un espacio emblemático de Buenos Aires con una rica historia ligada a la fundación de la ciudad

Por el momento, nos metemos en su historia. El boliche abrió con la tipología de almacén con despacho de bebidas en 1909. O sea, a poco de creado el parque público. Su primera denominación fue “Estrella del sur”. Bien. Un nombre apropiado. Los testimonios del barrio afirman que entre su clientela figuran Tita Merello y Ernesto Sábato. Por supuesto que, sin alcanzar esa altura de celebridad, se cuentan de a miles los vecinos y visitantes ocasionales que deben haberlo frecuentado. Ningún comercio se mantiene abierto por 115 años si es un fracaso de público. El bar fue cambiando de nombres. Al comienzo de los 80 se llamaba “Saturno”. Curioso nombre también. Trato de tender un puente para comprender la decisión de sus dueños, pero fracaso de manera constante. Tampoco sé quienes fueron, pero sí que en 1982 lo compró Julio Durán, de Mondariz, un municipio de Pontevedra, Galicia. Don Julio había sido lechero y vendedor de embutidos y productos para almacenes barriales. También tenía dos hijos varones que lo acompañaron en la costumbre gallega de tener un bar. El nombre Hipopótamo es todo de ellos. Pero no quiero interrumpir ahora la historia de los Durán.

A la muerte de Julio Durán, los hijos tomaron distintos caminos. Uno, Pablo, compró el Café Margot —del que ya escribí su relato— en el 1995 y se va a vivir a la planta alta. El otro varón —porque también había una hermana— se quedó con El Hipopótamo. En 2002 nació Santiago, hijo de Pablo, que se cría en el Margot. El legado continúa. Con Santiago ya son tres las generaciones de la familia Durán dedicadas a la gastronomía y, en particular, a la gestión de Bares Notables de Buenos Aires. Cuando Santiago cumplió 17 años, entró a trabajar en el centro de abastecimiento del grupo. Y a los 19, en 2021, se puso al frente de una pizzería: La Zarpada, en la calle Carlos Calvo, pegada al Bar El Federal —también relatado en este espacio— perteneciente al grupo familiar.

Su nombre alude, aunque sin
Su nombre alude, aunque sin una confirmación oficial, al famoso boliche “Hippopotamus” que abrió en 1981 y se convirtió en sitio de culto y referente de la movida porteña

Con el paso de los años, el Bar Hipopótamo comenzó a perder convocatoria hasta que se puso a la venta. Al conocer la noticia, Santiago, nieto de don Julio, comenzó a presionar a su padre para retomar el control del histórico bar donde se habían iniciado los Durán. Una vez acordado el traspaso entre hermanos, el bar cerró para ser puesto en valor y acondicionarlo a las exigencias de confort actuales. El 23 de diciembre de 2024 reabrió El Hipopótamo. ¿Cómo luce hoy? Hermoso. Las puertas y ventanas guillotina siguen siendo las mismas. El salón está revestido con una boiserie que termina en espejos. El piso, limpieza mediante, mantuvo el dibujo de damero. Las fotografías colgadas en las paredes responden a distintos guiones. Uno está dedicado a los Durán con imágenes del pueblo Mondariz, retratos familiares y los primeros años de don Julio con sus hijos en el Hipopótamo. Un rincón recuerda a personalidades de nuestra cultura popular: el Negro Olmedo, el Mono Gatica, el Chueco Fangio, Martín Karadagian y Tita Merello. En otra pared se lucen fotos de los equipos grandes del fútbol argentino. Los cambios más significativos se observan en la barra; el sector refrigerado donde cuelgan jamones y que, anteriormente, era una oficinita; y en la escalera que da al sótano. Cuenta Santiago que, en un futuro próximo, habilitarán el sótano para diferentes eventos. Ese espacio era usado como depósito y se bajaba por una escalera que se encontraba fuera del salón. No falta el fileteado porteño y las publicidades de viejas marcas.

Está claro cuando se entra al Hipopótamo que se está traspasando una puerta que conduce a nuestra historia. Y ya que menciono la palabra puerta, vale destacar que los dos bares notables de Defensa y Brasil, el Británico y el Hipopótamo, situados frente al monumento que recuerda a un corajudo emprendedor del siglo XVI, que sirven de portal a la calle Defensa y al casco urbano más antiguo de la ciudad, están gerenciados por dos porteños sub 35. Lo que se dice una buena gestión en divisiones inferiores para sostener larga vida a ambos boliches.

La reapertura del Bar Hipopótamo
La reapertura del Bar Hipopótamo en diciembre del año pasado simboliza la revitalización de un ícono porteño y el compromiso de las nuevas generaciones con la tradición gastronómica

Creo haber sorprendido a Santiago al preguntarle por los motivos de haberle puesto el nombre Hipopótamo al bar. Reconoce no estar muy seguro. Alude, de manera imprecisa, al famoso boliche “Hippopotamus” que abrió en 1981 y se convirtió en sitio de culto y referente de la movida porteña. Y que Julio Durán, que estaba dando el primer paso en gastronomía, optó por seguir ese ejemplo. La respuesta no calmó mi manía de encontrar la explicación a todo. Entonces fui por más. Es decir, al diccionario y la simbología. Encontré que el hipopótamo, como especie, tiene la habilidad de vivir en tierra y agua. O sea, no solo es ideal para la zona —descripta en los primeros párrafos—, sino también como representación de resiliencia y profundidad emocional. Su tamaño asegura la protección de la familia. Ideal para los Durán. Por último, en la literatura y los dibujos animados se lo identifica con seres amigables y sabios. Qué más. Me quedo con el resultado obtenido en mi investigación. Alivia mi TOC, el trastorno obsesivo cafetero.

Instagram:@cafecontado

Temas Relacionados

Cafetines de Buenos AiresEl HipopótamoSan TelmoBuenos Aires

Últimas Noticias

El adultocentrismo bajo la lupa: ¿qué piensan los más chicos sobre cómo son tratados por los adultos?

Santiago Morales y Marta Martínez Muñoz se hundieron en una investigación tras el objetivo de acercar a todas aquellas personas que acompañan la crianza y el cuidado de los más pequeños y jóvenes de la sociedad —y a la sociedad toda— un texto que busca desentrañar este concepto que resuena en distintos ámbitos pero se utiliza “de manera intuitiva”. En el Día de la Niñez, Santiago Morales habla sobre este libro que invita a adultos y adultas a reflexionar sobre el modo de vincularnos con los más pequeños

El adultocentrismo bajo la lupa:

El día que una ola de violencia antisemita estalló en la Argentina: disparos al grito de “Viva Eichmann” y un estudiante herido

El 17 de agosto de 1960, un grupo de la UNES, organización juvenil que respondía al ultraderechista Movimiento Nacionalista Tacuara, emboscó a estudiantes de origen judío del Colegio Nacional Sarmiento e hirió de bala a Edgardo Trilnik, de solo 15 años. El caso, que nunca fue resuelto, marcó un hito en la escalada de ataques contra la comunidad judía que se registró a principios de los años ’60 como “venganza” por el secuestro en Buenos Aires del criminal de guerra nazi responsable de la “solución final”

El día que una ola

Detuvieron a Gastón Zárate, el pintor del caso Nora Dalmasso, por el crimen de un hombre en Córdoba

Fue apodado como “El Perejil” tras ser detenido en 2007, bajo la acusación de haber sido el autor del crimen de la mujer asesinada en su casa de Río Cuarto. La Justicia lo sobreseyó, pero este sábado volvió a ser acusado por otro homicidio

Detuvieron a Gastón Zárate, el

Lo atropelló y mató una patrulla mientras estaba con amigos, el caso va a juicio y la familia cree que hay más responsables

Emilio Pressavento tenía 23 años al momento del hecho. Su hermano Pedro que lo acompañaba, resultó gravemente herido y atravesó 35 operaciones. El chofer imputado está en libertad

Lo atropelló y mató una

Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Tras nueve días de búsqueda, la Policía atrapó al sospechoso de 19 años en un asentamiento conocido como Villa Viena. Buscan a su presunto cómplice

Detuvieron al principal acusado por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Denunciaron un presunto caso de

Denunciaron un presunto caso de abandono de animales en el Aquarium de Mar del Plata

Dato preocupante: el 82% de los chicos que viajan en una moto no utiliza casco

¿Trader cripto o estafado? Sancionaron a un empleado del Poder Judicial vinculado a Generación Zoe

En qué se parece el actual contexto económico global al de hace un siglo, cuando el Príncipe de Gales visitó la “Argentina potencia”

En medio de la escasez de talentos, quienes se capacitan en IA ya ganan hasta un 25% más en Argentina y en el mundo

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky afirmó que la negativa

Zelensky afirmó que la negativa de Rusia de un alto al fuego dificulta la negociación de un acuerdo de paz

El presidente de Ecuador inicia esta semana una gira sudamericana: visitará Brasil, Uruguay y Argentina

Sharon Stone, la estrella que desafía a Hollywood: del escándalo de ‘Bajos Instintos’ a una selfie al natural

La gran novela española de esta década cuenta la guerra civil a través del realismo mágico

Evelyn Matthei inscribió su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral de Chile para las elecciones del 16 de noviembre

TELESHOW
Carla Pandolfi brilla en En

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación

La despedida a Alberto Martín en las redes: Carmen Barbieri, Diego Pérez y el mensaje de Racing, el club de sus amores

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra