Sociedad

Tensión en la marcha de jubilados frente al Congreso: la policía aplicó el protocolo antipiquetes y hay detenidos

Tras el veto de la ley que establecía aumento en las jubilaciones, los manifestantes se volvieron a reunir en el centro porteño. También participan organizaciones sociales

Guardar

Otro miércoles en el centro de la Ciudad de Buenos Aires en el que los jubilados se reunieron en las afueras del Congreso para protestar. El motivo continúa siendo el pedido de un aumento de los haberes y que no se apruebe el reciente veto que firmó Javier Milei a la sancionada ley que fue aprobada por Diputados y Senadores.

Ante la manifestación, se desplegó un gran operativo policial. La zona del Congreso esta vez no se encuentra vallado como suele suceder, pero en las calles linderas, donde sí se puede ver que hay una vasta presencia de agentes.

El momento en el que
El momento en el que detienen a una persona (RS Fotos)

En medio del megaoperativo, al menos una persona terminó detenida en un cruce con los efectivos que estaban apostados en una de las arterias para evitar que la manifestación se movilice.

Desde las primeras horas de la tarde, varias columnas de diferentes agrupaciones se acercaron al lugar. Desde jubilados hasta personas que van en apoyo a ellos. Se encuentra personal de Gendarmería y de la Policía Federal en el lugar, aunque sin enfrentamientos de momento. También en la zona lindera está la Policía de la Ciudad para evitar que se movilicen a otro lugar.

Los jubilados se manifiestan en
Los jubilados se manifiestan en el Congreso (RS Fotos)

En un móvil de Crónica TV, que se acercó al lugar, un jubilado de 88 años aseguró: “Hay veces que no tengo para comer”. A su vez, contó que si come, es una vez al día. El hombre estaba conmovido y contó su situación entre lágrimas.

En las inmediaciones del Congreso,
En las inmediaciones del Congreso, se encontraron con un importante operativo policial (RS Fotos)

Es un bestia”, dijo sobre Javier Milei, apuntando que no cuida a los jubilados. Además, aseguró que depende muchas veces de la ayuda de otras personas para poder comprarse comida, medicamentos y más. “Este gobierno no existe, son sinvergüenzas”, aseguró.

Uno de los reclamos es
Uno de los reclamos es contra el veto que firmó Javier Milei (RS Fotos)

Otra jubilada que apareció en el móvil aseguró que con “este Gobierno no se vive, se sobrevive”. “Yo dentro de todo no estoy mal, sobrevivo. Tengo mi jubilación mínima, tengo también la jubilación de pensionada y el departamento que me dejó mi compañero, pero tengo que pagar expensas”, aseguró la mujer, sintiéndose en mejor situación que otros jubilados.

Bajo un fuerte vallado, la
Bajo un fuerte vallado, la policía intenta que no se corte el tránsito (RS Fotos)

Mientras la Policía realiza cordones y organiza a los manifestantes para que no interrumpan la escasa circulación vehicular y no se generan conflictos, el tránsito se encuentra cerrado en el perímetro del Congreso, según indicó BA Tránsito a través de las redes sociales. A su vez, la estación Congreso del Subte Línea A está cerrada.

Los jubilados se concentran en las inmediaciones del Congreso

El contexto de la manifestación

El presidente Javier Milei decidió vetar en su totalidad tres leyes —27.791, 27.792 y 27.793— que el Congreso había aprobado el pasado 10 de julio. Esto se oficializó el lunes de la semana pasada.

Estas normas contemplaban incrementos en las jubilaciones y en los bonos asociados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad. Los decretos correspondientes se difundieron en el Boletín Oficial, justo cuando se agotaba el plazo constitucional de diez días hábiles.

La decisión del Ejecutivo implica el rechazo definitivo de las tres leyes a través del Decreto 534/2025, bajo el argumento de que no cuentan con fuentes de financiamiento suficientes y de que el procedimiento parlamentario tuvo “graves irregularidades”.

Los agentes preparan las vallas
Los agentes preparan las vallas para evitar que se corte el tránsito (RS Fotos)

En lo relativo a las jubilaciones, la legislación votada establecía un aumento real del 7,2% en todos los haberes y pensiones -exceptuando a los regímenes especiales- y subía el bono previsional de $70.000 a $110.000, suma que se actualizaría por inflación. Además, restituía por dos años la moratoria previsional, permitiendo a quienes no suman 30 años de aportes comprar los períodos faltantes para poder acceder al haber mínimo.

Desde la administración nacional estimaron que estas medidas hubieran significado un aumento del gasto equivalente al 1,68% del PBI, remarcando que su aprobación se dio en un clima de “creciente presión electoral” y en pleno auge de campañas políticas, tanto a nivel nacional como provincial, de cara a las elecciones legislativas previstas para octubre.

Temas Relacionados

JubiladosMarchaCongresoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Argentina pagará una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispone el desembolso de 11 mil dólares al condenado, en atención a la sentencia de un tribunal internacional que cuestionó los procedimientos judiciales locales

Argentina pagará una millonaria indemnización

Un camión de residuos derramó combustible y se prendió fuego en plena autopista Perito Moreno

Un vehículo de carga se incendió y el operativo generó demoras y cortes totales mientras bomberos y equipos de emergencia trabajaban en el lugar

Un camión de residuos derramó

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

El veredicto fue emitido este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. Lo leyeron sin la presencia de la modelo, que se enteró minutos después

Claudio Contardi fue condenado a

La primera foto de Claudio Contardi preso tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

El ex esposo de la modelo fue alojado provisoriamente en la DDI de Campana hasta que se ordenó su traslado a la comisaría 5ª de Escobar. Este miércoles lo sentenciaron a 19 años de prisión

La primera foto de Claudio

Cuáles son los 8 hábitos cotidianos que limitan el desarrollo cognitivo, según especialistas

Algunas conductas pueden frenar el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación, advierten expertos en psicología y neurociencia. Cómo preservar el rendimiento cognitivo con el transcurso del tiempo

Cuáles son los 8 hábitos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camión de residuos derramó

Un camión de residuos derramó combustible y se prendió fuego en plena autopista Perito Moreno

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

Inclusión laboral en tecnología: el modelo que redefine oportunidades para personas con discapacidad

La primera foto de Claudio Contardi preso tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Gustavo Grobocopatel: “A Milei hay que apoyarlo, pero luego tenemos que elegir otra persona que nos guste más”

INFOBAE AMÉRICA
Rusia se prepara para probar

Rusia se prepara para probar un misil de crucero nuclear en vísperas de la cumbre Trump-Putin

El avance cósmico de la India: miles de millones de sueños y viajes a la Luna, Marte y Venus

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

TELESHOW
Mica Tinelli confirmó su separación

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”