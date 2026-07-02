República Dominicana deportó a 34,226 haitianos irregulares durante junio

La República Dominicana deportó a 34.226 haitianos en situación migratoria irregular durante junio, según la Dirección General de Migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio, la Dirección General de Migración (DGM) reportó la deportación de 34,226 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular desde República Dominicana. La institución atribuyó este resultado a la colaboración sostenida con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como a la coordinación con los organismos de seguridad del Estado. De acuerdo con la DGM, las acciones forman parte de los operativos de interdicción migratoria desplegados en el país y responden a las directrices del gobierno dominicano en materia de control fronterizo y migratorio.

Según informó la institución migratoria, el balance del primer semestre de 2026 arroja un total de 196,321 personas repatriadas. Desde el 1 de octubre de 2024, la cifra asciende a 670,500 individuos retornados a su país de origen. La institución subraya que estos números reflejan el cumplimiento de las políticas estatales orientadas al fortalecimiento de los controles migratorios en la República Dominicana.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el organismo, los operativos se han extendido a lo largo del territorio nacional. Entre enero y junio, los centros migratorios reportaron el procesamiento de 58,942 personas en Haina, 60,163 en Dajabón, 10,681 en Santiago, 30,502 en Elías Piña, 23,629 en Jimaní y 12,404 en Pedernales. Estas cifras dan cuenta de la magnitud de los operativos y de la colaboración interinstitucional para abordar la presencia de migrantes en situación irregular.

La Dirección General de Migración informó que 196,321 personas fueron repatriadas en el primer semestre de 2026 en el marco del control migratorio y fronterizo. (Cortesía: Dirección General de Migración)

Además, la DGM informó sobre la detención de 980 extranjeros y la deportación de 1,041 personas en situación migratoria irregular. Según el reporte oficial, las intervenciones se concentraron en el Gran Santo Domingo, Santiago, Espaillat, Duarte, La Altagracia, Montecristi, Elías Piña, Pedernales, Puerto Plata, Samaná, Valverde, Independencia, Dajabón y otras demarcaciones identificadas a partir de labores de inteligencia migratoria.

PUBLICIDAD

Durante esa jornada, las provincias con mayor cantidad de detenciones fueron Santo Domingo con 102 casos, Pedernales con 72 y Elías Piña con 84. Los Agentes de Reacción Rápida (ARR), utilizando sus propias capacidades operativas, capturaron a 682 personas, mientras que la Dirección General de Migración recibió 298 individuos remitidos por las fuerzas militares y policiales.

La institución aseguró que continuará trabajando en coordinación con organismos internacionales vinculados a los derechos humanos, con el propósito de proteger la dignidad de las personas durante los procesos migratorios. Según la DGM, “todas las actuaciones se desarrollan bajo los parámetros legales y con estricto apego a la protección de los derechos fundamentales de los migrantes”.

PUBLICIDAD

El 30 de junio, la República Dominicana detuvo a 980 extranjeros y deportó a 1.041 personas en situación migratoria irregular en varias provincias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de los controles migratorios y la ejecución de operativos de interdicción han sido catalogados por la Dirección General de Migración como una prioridad de la actual administración. La colaboración entre la DGM, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se produce en un contexto de crecientes retos en la gestión de los flujos migratorios, en particular en la frontera con Haití.

El organismo migratorio reiteró su compromiso de mantener la vigilancia en las zonas identificadas como rutas de tránsito y concentración de migrantes irregulares. La institución sostuvo que los procedimientos se realizan en estricto cumplimiento de las leyes nacionales y los acuerdos internacionales suscritos por la República Dominicana.

PUBLICIDAD