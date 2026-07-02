Captaban a sus víctimas por una app de citas y les robaban: cayeron cinco viudas negras que operaban en Córdoba

Como resultado de múltiples allanamientos, cinco mujeres fueron detenidas (Ministerio de Seguridad de Córdoba)

El Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que este miércoles se llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de cinco integrantes de una banda conocida como “viudas negras”. Se trataría de mujeres acusadas de captar a sus víctimas a través de una aplicación de citas, para luego proceder a robarles en las supuestas citas. La causa ya cuenta con un total de once detenidos.

La acción se desprendió de una investigación iniciada en abril de 2025 por el Departamento Sustracción de Automotores. Según explicaron, todo comenzó con el reporte de una serie de robos de vehículos en los que las víctimas habrían sido captadas a través de aplicaciones de citas y plataformas de transporte.

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Fue así que las pesquisas permitieron identificar un patrón. De acuerdo con la reconstrucción, los delincuentes utilizaban redes sociales, aplicaciones de citas y servicios de transporte para seleccionar a sus objetivos. Posteriormente, coordinaban encuentros presenciales en los que las víctimas eran sorprendidas y despojadas de sus vehículos.

Según la información publicada por CBA24N, los procedimientos tuvieron lugar en distintos barrios de Córdoba. Estos se desplegaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.

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Hasta el momento, la causa cuenta con un total de once detenidos (Ministerio de Seguridad de Córdoba)

Para esto, las autoridades indicaron que la organización fue identificada mediante diversas tareas investigativas, entre las que se destacan el análisis de comunicaciones, el monitoreo de redes abiertas y trabajos de campo desarrollados por personal policial.

Los resultados de las acciones permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar la intervención judicial y efectuar las detenciones. Hasta la fecha, once personas permanecen detenidas en el marco de la causa, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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Cómo la PFA desarticuló una banda de viudas negras en Recoleta

El 21 de octubre de 2023, un hombre residente en Recoleta invitó a tres mujeres a su departamento tras haber conocido a una de ellas por Instagram. Según fuentes del caso, la joven contactada fue la encargada de sumar a las demás invitadas. Durante la reunión, una de las mujeres pidió bajar para comprar bebidas, momento en el que dos hombres ingresaron al domicilio y atacaron violentamente al anfitrión.

Las tres acusadas fueron detenidas luego de tres años de investigación

La víctima fue golpeada y sufrió un intento de asfixia, tras lo cual fue despojada de dinero en efectivo, tarjetas de débito y otras pertenencias personales. Un tercer integrante del grupo esperaba fuera del edificio, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok preparada para la huida.

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El caso quedó a cargo del Juzgado N°5, bajo la dirección del magistrado Carlos Cociancich, quien dispuso las medidas para identificar y detener a los responsables. A casi tres años del hecho, esta semana, la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a cuatro sospechosos: tres mujeres y un hombre.

Las detenidas fueron identificadas como Pía Nahir J., de 21 años y ex empleada de un local de ropa; Melany Bianca R., de 26 años, residente en Boedo y con dos empleos registrados; y Sol Tamara O., de 21 años, domiciliada en Villa Lugano.

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El cuarto detenido es Patricio Enzo S., de 25 años, ex monotributista, fue capturado en la calle Pedernera al 3000. En el allanamiento, la policía encontró una pistola Bersa calibre .380 con treinta balas y cuatro teléfonos celulares que serán analizados por los peritos.

También fue detenido un hombre, acusado de haber colaborado en el robo

Mientras que Melany Bianca R. fue detenida en la periferia de la Villa 1-11-14, en Bajo Flores, en posesión de 1.100 dólares, más de dos millones de pesos, cuatro celulares y dos televisores smart, Pía Nahir J. fue localizada en el departamento de su familia, cerca de la Facultad de Medicina.

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Las investigaciones revelaron que las tres mujeres no registran condenas previas en el fuero de instrucción porteño. Asimismo, confirmaron que la camioneta Volkswagen Amarok utilizada en el golpe fue identificada y su patente incorporada a la causa. Los investigadores creen que Pía Nahir J. fue pieza clave, ya que habría contactado a la víctima por Instagram y facilitado la llegada del resto del grupo.

Según los voceros, la Policía Federal Argentina (PFA) logró identificar a los sospechosos a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de antenas de telefonía. El testimonio de la víctima resultó fundamental, especialmente por aportar el enlace de la cuenta de Instagram de la acusada, lo que permitió seguir el rastro de la banda.

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