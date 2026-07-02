Crimen y Justicia

Captaban a sus víctimas por una app de citas y les robaban: cayeron cinco viudas negras que operaban en Córdoba

Con estos arrestos, la causa sumó un total de once detenidos. La investigación comenzó en abril de 2025, luego de que se reportaran múltiples robos de autos

Guardar
Google icon
Como resultado de múltiples allanamientos, cinco mujeres fueron detenidas (Ministerio de Seguridad de Córdoba)
Como resultado de múltiples allanamientos, cinco mujeres fueron detenidas (Ministerio de Seguridad de Córdoba)

El Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que este miércoles se llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de cinco integrantes de una banda conocida como viudas negras. Se trataría de mujeres acusadas de captar a sus víctimas a través de una aplicación de citas, para luego proceder a robarles en las supuestas citas. La causa ya cuenta con un total de once detenidos.

La acción se desprendió de una investigación iniciada en abril de 2025 por el Departamento Sustracción de Automotores. Según explicaron, todo comenzó con el reporte de una serie de robos de vehículos en los que las víctimas habrían sido captadas a través de aplicaciones de citas y plataformas de transporte.

PUBLICIDAD

Fue así que las pesquisas permitieron identificar un patrón. De acuerdo con la reconstrucción, los delincuentes utilizaban redes sociales, aplicaciones de citas y servicios de transporte para seleccionar a sus objetivos. Posteriormente, coordinaban encuentros presenciales en los que las víctimas eran sorprendidas y despojadas de sus vehículos.

Según la información publicada por CBA24N, los procedimientos tuvieron lugar en distintos barrios de Córdoba. Estos se desplegaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la causa cuenta con un total de once detenidos (Ministerio de Seguridad de Córdoba)
Hasta el momento, la causa cuenta con un total de once detenidos (Ministerio de Seguridad de Córdoba)

Para esto, las autoridades indicaron que la organización fue identificada mediante diversas tareas investigativas, entre las que se destacan el análisis de comunicaciones, el monitoreo de redes abiertas y trabajos de campo desarrollados por personal policial.

Los resultados de las acciones permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar la intervención judicial y efectuar las detenciones. Hasta la fecha, once personas permanecen detenidas en el marco de la causa, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Cómo la PFA desarticuló una banda de viudas negras en Recoleta

El 21 de octubre de 2023, un hombre residente en Recoleta invitó a tres mujeres a su departamento tras haber conocido a una de ellas por Instagram. Según fuentes del caso, la joven contactada fue la encargada de sumar a las demás invitadas. Durante la reunión, una de las mujeres pidió bajar para comprar bebidas, momento en el que dos hombres ingresaron al domicilio y atacaron violentamente al anfitrión.

viudas negras pfa caso pia melany y sol portada
Las tres acusadas fueron detenidas luego de tres años de investigación

La víctima fue golpeada y sufrió un intento de asfixia, tras lo cual fue despojada de dinero en efectivo, tarjetas de débito y otras pertenencias personales. Un tercer integrante del grupo esperaba fuera del edificio, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok preparada para la huida.

El caso quedó a cargo del Juzgado N°5, bajo la dirección del magistrado Carlos Cociancich, quien dispuso las medidas para identificar y detener a los responsables. A casi tres años del hecho, esta semana, la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó a cuatro sospechosos: tres mujeres y un hombre.

Las detenidas fueron identificadas como Pía Nahir J., de 21 años y ex empleada de un local de ropa; Melany Bianca R., de 26 años, residente en Boedo y con dos empleos registrados; y Sol Tamara O., de 21 años, domiciliada en Villa Lugano.

El cuarto detenido es Patricio Enzo S., de 25 años, ex monotributista, fue capturado en la calle Pedernera al 3000. En el allanamiento, la policía encontró una pistola Bersa calibre .380 con treinta balas y cuatro teléfonos celulares que serán analizados por los peritos.

viudas negras pfa caso pia melany y sol
También fue detenido un hombre, acusado de haber colaborado en el robo

Mientras que Melany Bianca R. fue detenida en la periferia de la Villa 1-11-14, en Bajo Flores, en posesión de 1.100 dólares, más de dos millones de pesos, cuatro celulares y dos televisores smart, Pía Nahir J. fue localizada en el departamento de su familia, cerca de la Facultad de Medicina.

Las investigaciones revelaron que las tres mujeres no registran condenas previas en el fuero de instrucción porteño. Asimismo, confirmaron que la camioneta Volkswagen Amarok utilizada en el golpe fue identificada y su patente incorporada a la causa. Los investigadores creen que Pía Nahir J. fue pieza clave, ya que habría contactado a la víctima por Instagram y facilitado la llegada del resto del grupo.

Según los voceros, la Policía Federal Argentina (PFA) logró identificar a los sospechosos a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de antenas de telefonía. El testimonio de la víctima resultó fundamental, especialmente por aportar el enlace de la cuenta de Instagram de la acusada, lo que permitió seguir el rastro de la banda.

Temas Relacionados

CórdobaViudas negrasRobosOperativoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ordenaron la captura de un hombre que se fugó luego de que lo condenaran por trata y explotación de personas

Las autoridades se hicieron presentes en la casa de su madre y de otras dos personas quienes indicaron haber perdido su contacto

Ordenaron la captura de un hombre que se fugó luego de que lo condenaran por trata y explotación de personas

Condenaron a ocho años de prisión a un hombre por abusar de su hijo menor en Salta

Los hechos se desarrollaron de manera continuada contra el menor de nueve años, aprovechando la ausencia de la madre y su rol de guardador

Condenaron a ocho años de prisión a un hombre por abusar de su hijo menor en Salta

Femicidio de Agostina Vega: dictaron prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Andreani

La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón. Aún resta por definir la situación judicial de Mariana Palmero, pareja de Barrelier, quien fue imputada por encubrimiento agravado

Femicidio de Agostina Vega: dictaron prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Andreani

Las dolorosas palabras de la hermana del policía que murió tras una agresión en Santa Fe: “No me resigno a perderte”

El agente López fue velado este martes en Rosario ante una multitud de uniformados y familiares. El impacto de una piedra y una posterior caída le provocaron muerte cerebral. Por el hecho, hay dos detenidos

Las dolorosas palabras de la hermana del policía que murió tras una agresión en Santa Fe: “No me resigno a perderte”

Juicio por Loan Peña: declaran la abuela, una prima y otros familiares del niño en la séptima audiencia del debate

Catalina Peña, dueña de la casa donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición, será una de las testigos más esperadas. También declararán Macarena Peña, Camila Núñez y dos tíos maternos del menor

Juicio por Loan Peña: declaran la abuela, una prima y otros familiares del niño en la séptima audiencia del debate

DEPORTES

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

La escalofriante patada de la estrella de Estados Unidos que le valió la roja ante Bosnia en el Mundial

“Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona”: el análisis de un medio de Francia sobre el inicio de la selección de Mbappé en el Mundial

El gesto de Bellingham con Venezuela cuando se retiraba del estadio tras la victoria ante RD Congo en el Mundial

TELESHOW

Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

El reclamo de Paula Chaves a Pergolini, a 23 años de Súper M, y la reacción de Mario: “Vamos a juicio que te lo gano”

Volvió la “Placa planta” a Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron para la eliminación

La última publicación de Santiago Ríos, actor de Los Roldán y Cha Cha Cha, unos días antes de su muerte

Roberto Moldavsky, a puro humor con Tinelli en Infobae Mundial: “Para los hombres los 50 son fatales; es la caída”

INFOBAE AMÉRICA

Irán rechazó que los inspectores del OIEA accedan a las instalaciones nucleares bombardeadas: “Está prohibido bajo cualquier circunstancia”

Irán rechazó que los inspectores del OIEA accedan a las instalaciones nucleares bombardeadas: “Está prohibido bajo cualquier circunstancia”

Costa Rica: Laura Fernández enviará a la Asamblea Legislativa segundo paquete de proyectos de ley sobre seguridad

Investigan a siete funcionarios penitenciarios tras intentar ingresar dispositivos electrónicos a la cárcel en Costa Rica

República Dominicana deportó a 34,226 haitianos irregulares durante junio

El presidente Mulino anuncia una nueva cárcel de máxima seguridad en Panamá