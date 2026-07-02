El PRO se enfoca en la agenda parlamentaria tras la salida de Adorni y el nuevo rol de Santilli

Diego Santilli y Cristian Ritondo

Tras el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, el PRO busca dar una vuelta de página a las esquirlas que dejó el tratamiento parlamentario en torno a la figura del ahora ex funcionario Manuel Adorni. El jefe de bloque de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, se reunió con el presidente del bloque en el Senado, Martín Goerling Lara, para definir los próximos pasos en el Congreso y en las posibilidades de insistir en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

El partido que lidera Mauricio Macri, que viaja por estas horas a Miami, Estados Unidos, para estar presente en el partido de la selección argentina ante Cabo Verde por el Mundial de Fútbol luego de grabar una producción especial para Olga (con gran repercusión en el electorado joven, según una autoridad partidaria), apunta a disipar las diferencias internas por la estrategia parlamentaria en torno a Adorni en ambas cámaras. Para un sector, lo que pasó en Diputados, no dar quorum, fue “pesimamente comunicado”. Inclusive, generó que un dirigente como Esteban Bullrich renuncie al partido.

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El nuevo rol de Santilli actuó además, como, un enfriador de la interna. Desde lo político, no se prevén novedades hasta la finalización del Mundial, cuando Macri regrese al país y encare una nueva gira por diversas provincias del interior, entre ellas Córdoba, para reunirse con el gobernador peronista Martín Llaryora. En Casa Rosada también admiten que la llegada del nuevo Jefe de Gabinete mejora la coordinación política con el PRO.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, había celebrado en su debut ante la prensa que los dos líderes “están en sintonía”, aunque desde Balcarce 50 precisaron que sus palabras apuntaban al plano político, no al personal. Ravier fue directo sobre la necesidad de la alianza: “El PRO es un aliado clave. No tenemos mayoría hoy en Diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos”.

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Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete

Santilli orbita por estas horas en el universo libertario con categoría de estrella: aunque estuvo solo unos minutos en la celebración anticipada por el Día de la independencia que se realizó en la Embajada de Estados Unidos, se abrazó con todo el gabinete, con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Siempre sonriente.

El exsenador no abandona su deseo de ser candidato a gobernador bonaerense. “Está buenísimo que ocupe ese lugar (ser jefe de Gabinete). Primero porque es capaz, es una persona de diálogo, y porque se lo fue ganando”, sostuvo un intendente macrista a Infobae. El dirigente descartó que esa proyección complique la candidatura en 2027: “Si hace las cosas bien, como él suele hacerlas, al contrario, lo fortalece. Como candidato a diputado, después como ministro del Interior y ahora como jefe de gabinete, cada lugar que tuvo que ocupar lo fortaleció”.

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El vínculo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación también aparece en la zona de influencia de Santilli. Según un importante dirigente porteño, la relación marcha sin sobresaltos, sobre todo por la recomposición del diálogo entre Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Ambos coincidieron en el Palacio Bosch. “Viene todo ok. Por ahora sin problemas. Con El Colo mejora, pero estamos en un buen momento”. La administración porteña necesita que el gobierno nacional no frene el pago de la deuda en materia de coparticipación para solventar las cuentas públicas.

Ese panorama convive con la tensión que persiste en la cúpula de la alianza. El propio Milei mantuvo en las últimas semanas un tono crítico hacia el expresidente. “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos”, afirmó el mandatario en una entrevista con el canal de streaming Neura, en una de las varias arremetidas recientes contra su aliado. En el campamento amarillo el malestar fue evidente, aunque algunas ya piesan en cómo acercar posiciones y, de cara a 2027, en LLA saben que deberán avanzar en acuerdos electorales que garanticen la reelección del presidente.

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Sin embargo, el pasado martes un dirigente histórico del partido, con trayectoria desde su fundación en la Ciudad de Buenos Aires, apuntó contra la crítica de Milei a Macri. “Tiene que seguir haciendo de Milei para tapar el agujero que le hizo Adorni a su relato. Y a Macri le tiene que prender una vela todos los días: le armó el gabinete“, sostuvo. Y añadió: “Milei debería preocuparse porque el sueldo de los argentinos no alcanza, el empleo privado no crece, las jubilaciones son menos que un plan social y las deudas familiares siguen creciendo. Los argentinos necesitan más y mejores resultados y menos soberbia”.

Hernán Lacunza, el ministro de Economía que anunció el “reperfilamiento” en la gestión presidencial de Cambiemos, también se refirió a las críticas de Milei. “En las últimas dos semanas ha invocado un suceso de hace siete años. Aunque sospecho que, de cara a 2027, la población estará más ávida de escucharnos sobre el presente y el futuro, la oportunidad sirve para acordar que lo importante es evitar que la nave con 47 millones de pasajeros se declare en emergencia, porque una vez ocurrido, el aterrizaje forzoso suele ser una opción mejor que una catástrofe”, señaló en un largo post en X.

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Y agregó: “No son ajenas a su gobierno las turbulencias en el proceso electoral de medio término en 2025, que dispararon el riesgo país y desplomaron la demanda de pesos a niveles absurdos, al final sorteadas con pericia pero también con una asistencia del Fondo Monetario y un puente financiero del Tesoro de Estados Unidos”.

“Sabe usted que el “default en pesos” tuvo más que ver con lo que venía que con lo anterior. De hecho, nada de eso habría sucedido si Mauricio Macri hubiera renovado su mandato, ya que habría conservado el crédito voluntario que dispuso hasta el día anterior a las elecciones primarias de agosto", completó.

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