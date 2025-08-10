Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

El machete secuestrado en el operativo policial en el que se detuvo al acusado de agredir a su vecino en Misiones

Un violento episodio ocurrido en Comandante Andresito, municipio del departamento General Manuel Belgrano, provincia de Misiones, terminó con un hombre detenido y otro internado con múltiples lesiones de arma blanca, luego de una pelea familiar por el volumen de la música.

Todo comenzó el sábado por la noche, alrededor de las 20:30, cuando un hombre de 64 años, ingresó a la dependencia policial del barrio Villa Nueva con varios cortes en la cabeza y en los brazos.

Según denunció ante los agentes policiales presentes, había sido atacado en su vivienda por su vecino, identificado como J.R., de 29 años.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso, el hecho estaría vinculado a una discusión ocurrida una semana antes por música fuerte que, según el denunciante, ponía el yerno de su esposa.

El sospechoso fue localizado en el paraje Soberanía sobre la Ruta Costera tras un operativo conjunto

Esa disputa derivó, días más tarde, en la agresión que lo dejó con varias heridas en su cabeza y brazos.

Fuentes del caso también indicaron que, en la noche del sábado, J.R. se presentó en la casa “en estado de ebriedad” y lo atacó con un machete, para luego escapar del lugar.

Tras recibir los primeros auxilios en el hospital local, la víctima fue derivada al Hospital Samic de Eldorado para estudios de mayor complejidad. En su domicilio trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional, junto a peritos de la Policía Científica, mientras se preservaba la escena y se daba intervención al juzgado de Instrucción N°3 de Puerto Iguazú.

La búsqueda del sospechoso se activó de inmediato. Horas después, cerca de las 23:30, un operativo conjunto entre personal de la comisaría y la División Comando Radioeléctrico logró ubicarlo en el paraje Soberanía, sobre la Ruta Costera. Allí fue detenido y se le incautó el machete que habría sido utilizado en la agresión.

El acusado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades confirmaron que el arma blanca secuestrada será peritada como parte de la investigación, que continúa bajo la órbita judicial para establecer con precisión las circunstancias del ataque.

Su cuñado lo golpeó y él le fracturó el cráneo

Una brutal pelea familiar en Neuquén irá a juicio por lesiones graves

En el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén, un hombre es acusado de causarle lesiones graves a su cuñado durante una pelea. Enfrentará un juicio oral por propinarle un golpe en la cabeza con una barra de hierro, lo que le provocó un traumatismo de cráneo con fractura y hundimiento óseo.

Según informó el medio local LMNeuquén, el episodio que derivó en esta causa judicial ocurrió el 7 de febrero de 2025 en un terreno del barrio neuquino donde conviven varias familias. De acuerdo con la acusación fiscal, la víctima se presentó en la vivienda del imputado, lo increpó y le propinó un puñetazo en el rostro. Como reacción, el acusado tomó una barra de hierro y asestó un golpe en la cabeza de su cuñado, causándole heridas importantes, ya que el caso fue calificado como delito de lesiones graves.

Durante la audiencia, la defensa del imputado intentó modificar la calificación legal del hecho. Sostuvo que el golpe con la barra de hierro se produjo como un exceso en la legítima defensa, ya que el acusado habría respondido a una agresión ilegítima —el puñetazo de la víctima— utilizando un medio para repeler el ataque, aunque superando los límites razonables.

Sin embargo, la jueza Carina Álvarez no aceptó el planteo defensivo. Si bien reconoció que existió una agresión inicial por parte de la víctima y que había antecedentes de conflicto entre ambos —incluidas medidas cautelares de protección para el acusado y su familia—, consideró que la prueba reunida hasta el momento no permite determinar si el golpe con la barra fue una respuesta proporcional o un exceso.