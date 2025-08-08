Sociedad

Accidente fatal en Once: un colectivo atropelló y mató a un ciclista de 28 años

El joven perdió la vida tras ser embestido en la avenida Pueyrredón. En el lugar trabaja la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y bomberos

Guardar
Un colectivo de la línea 19 atropelló y mató a un ciclista de 28 años

Un accidente fatal ocurrió en la tarde de este viernes en el barrio porteño de Once, donde un ciclista de 28 años murió tras ser atropellado por un colectivo. El hecho fue en avenida Pueyrredón al 2700, entre Mitre y Rivadavia, en dirección sur hacia esta última arteria.

El joven fue embestido por una unidad de la línea 19 y falleció en el lugar producto del impacto. El colectivo no transportaba pasajeros y permanecía fuera de servicio, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Tras ser alertados por el siniestro, arribó al lugar personal policial de la Comisaría Vecinal 3A y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que asistió rápidamente a la víctima, que ya estaba sin signos vitales al momento de su llegada. También se presentó una dotación de Bomberos de la Ciudad.

El accidente ocurrió en Pueyrredón,
El accidente ocurrió en Pueyrredón, entre Mitre y Rivadavia, y provocó un corte total de tránsito (Captura de TN)

El hecho provocó un corte total en la zona, lo que mantiene interrumpido el tránsito en un punto de alto flujo vehicular y peatonal. Se trabaja en el lugar para determinar las circunstancias que derivaron en el choque, que terminó con la vida del ciclista. Desde el operativo se recomendó a los conductores buscar vías alternativas para evitar el sector.

En simultáneo, un camión volcó en la General Paz, en una vía exclusiva para tránsito pesado que conecta con la Panamericana, en sentido desde esta última autopista hacia la primera mencionada.

Según se observa en imágenes difundidas por TN, el vehículo quedó volcado con su carga desparramada sobre la calzada. Al lugar acudieron Bomberos, personal médico y equipos de Autopista para asistir en el operativo.

La interrupción del tránsito se registra sobre Panamericana, en mano hacia Capital Federal, mientras que General Paz no presenta bloqueos directos. El corte afecta únicamente a vehículos pesados y obliga a desviar carriles destinados a tránsito liviano.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

CABACiudad de Buenos AiresAccidente fatalOnceÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una Ferrari despistó en la ruta y quedó completamente destrozada: investigan las causas del accidente

El auto de alta gama terminó destruido en un campo cercano a la Ruta 16. El conductor resultó ileso y se marchó por sus propios medios

Una Ferrari despistó en la

Detuvieron al adolescente acusado de haber matado a su novia en La Matanza

Tiene 16 años y es el principal sospechoso del femicidio de Priscila Tatiana Maidana (19) en la habitación que compartían junto a su bebé de seis meses

Detuvieron al adolescente acusado de

Caso del cadáver en Coghlan: qué dijo el principal sospechoso al enterarse del hallazgo de los huesos en su casa

Se trata de Norberto Cristian Graf. Según los investigadores, conoció a la víctima en vida y residió en la vivienda donde se descubrieron los restos enterrados. Su llamativa reacción a la noticia

Caso del cadáver en Coghlan:

Le prohibieron salir del país al ex de Julieta Prandi: el miércoles darán el veredicto

Lo resolvieron este viernes los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La fiscalía pidió 20 años de prisión para el imputado, mientras que la querella solicitó 50

Le prohibieron salir del país

Qué indican las lesiones del cadáver hallado en Coghlan y cómo podría resolver el caso la Justicia

Esta semana se confirmó que restos que estaban enterrados en una casa lindera a la que vivió Gustavo Cerati son de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984

Qué indican las lesiones del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos grandes fusiones en la

Dos grandes fusiones en la industria automotriz global podrían traer nuevos modelos a la Argentina

¿Un caballo que resolvía operaciones matemáticas? El caso que desafió a la ciencia en el siglo XX

Competencia de monedas: cómo funcionarán los cheques electrónicos en dólares que aprobó el BCRA

Contrabando millonario a cielo abierto: 11 detenidos por operar un “puerto” ilegal en Salta

Los gremios docentes rechazaron una oferta salarial del gobierno de Kicillof y exigieron un aumento superior

INFOBAE AMÉRICA
Hernán Cattáneo reveló cuáles son

Hernán Cattáneo reveló cuáles son sus 10 discos favoritos

No tiene pulmones ni branquias: el animal que no necesita oxígeno para vivir

Volodímir Zelensky exigió participar en las negociaciones entre Donald Trump y Vladímir Putin sobre el fin de la guerra

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión de urgencia este sábado por los planes de Israel sobre la ciudad de Gaza

Estados Unidos confirmó que “no tiene planes” de reconocer a Palestina como Estado

TELESHOW
Julieta Prandi habló luego del

Julieta Prandi habló luego del juicio contra su ex: “Lloré desde las tripas después de años de tanto dolor”

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”

Julieta Prandi se descompensó al finalizar la última audiencia del juicio a su exmarido por violación

Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, respaldó a Julieta Prandi en medio del juicio: “Somos familia”

Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: a quién se lo dedicó y los saludos de los ex Gran Hermano