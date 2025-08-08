Accidente fatal en Once: un colectivo atropelló y mató a un ciclista de 28 años

Un colectivo de la línea 19 atropelló y mató a un ciclista de 28 años

Un accidente fatal ocurrió en la tarde de este viernes en el barrio porteño de Once, donde un ciclista de 28 años murió tras ser atropellado por un colectivo. El hecho fue en avenida Pueyrredón al 2700, entre Mitre y Rivadavia, en dirección sur hacia esta última arteria.

El joven fue embestido por una unidad de la línea 19 y falleció en el lugar producto del impacto. El colectivo no transportaba pasajeros y permanecía fuera de servicio, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Tras ser alertados por el siniestro, arribó al lugar personal policial de la Comisaría Vecinal 3A y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que asistió rápidamente a la víctima, que ya estaba sin signos vitales al momento de su llegada. También se presentó una dotación de Bomberos de la Ciudad.

El accidente ocurrió en Pueyrredón, entre Mitre y Rivadavia, y provocó un corte total de tránsito (Captura de TN)

El hecho provocó un corte total en la zona, lo que mantiene interrumpido el tránsito en un punto de alto flujo vehicular y peatonal. Se trabaja en el lugar para determinar las circunstancias que derivaron en el choque, que terminó con la vida del ciclista. Desde el operativo se recomendó a los conductores buscar vías alternativas para evitar el sector.

En simultáneo, un camión volcó en la General Paz, en una vía exclusiva para tránsito pesado que conecta con la Panamericana, en sentido desde esta última autopista hacia la primera mencionada.

Según se observa en imágenes difundidas por TN, el vehículo quedó volcado con su carga desparramada sobre la calzada. Al lugar acudieron Bomberos, personal médico y equipos de Autopista para asistir en el operativo.

La interrupción del tránsito se registra sobre Panamericana, en mano hacia Capital Federal, mientras que General Paz no presenta bloqueos directos. El corte afecta únicamente a vehículos pesados y obliga a desviar carriles destinados a tránsito liviano.

Noticia en desarrollo...