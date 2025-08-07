Denuncian que quienes golpearon brutalmente a las mozas de una cervecería de La Matanza son un policía y un profesor de kick boxing

Estaban borrachos, se negaron a pagar y golpearon a las mozas en una cena show en La Matanza

Dolor por los golpes y miedo por las amenazas que recibieron tras el ataque. Así transitan estas horas las mozas golpeadas brutalmente por dos hombres en estado de ebriedad durante la madrugada del lunes en una cervecería de Rafael Castillo, La Matanza.

“Están golpeadas y con miedo, porque también nos amenazaron con volver, así que bueno, rezando que llame la fiscalía, que nos escuchen y hagan algo”, manifestó Paula, dueña del local, en diálogo con Infobae.

Gran parte del temor persistente en estas mujeres proviene de que, según indicó Paula, “uno es profesor de kick boking y otro personal policial”, por lo que creen que los agresores pueden cumplir con su promesa de tomar represalias, a pesar de que el ataque tomó conocimiento público.

“¡Es un horror! El de negro que le parte la silla a la chica de recepción es el policía. El de beige es el profesor de artes marciales. Y el de rojo estaba con ellos, pero viene la policía y se escapa", detalló.

La dueña del local denunció que uno de los agresores es policía y otro profesor de kick boxing

La mujer, quien aseguró que el martes no quisieron tomarles la denuncia, concluyó: “Estamos con miedo. El que es policía siempre nos amenazó con que tiene contactos. Después de todo eso nos encerramos en el local y ellos se quedaron afuera queriendo entrar para seguir peleando. Por suerte vino la policía. Agredieron también a la misma policía, pero los soltaron enseguida”.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad instalada en el interior del comercio, cuyas imágenes ahora están en manos del fiscal Matías Marando, quien trabaja para dar con los agresores.

La brutal golpiza

De acuerdo a lo que se observa en la grabación que encabeza esta nota, el brutal hecho ocurrió este lunes, pasadas las 2.20 de la madrugada, en el interior de la cervecería Berlín, ubicada sobre la avenida Carlos Casares -nombre que recibe ese tramo de la ruta provincial 17- al 500.

Dos hombres en evidente estado de ebriedad protagonizaron un violento altercado al intentar abandonar el local gastronómico sin abonar la cuenta. Ante la intervención del personal de prevención del lugar, ambos comenzaron a agredir a las trabajadoras, lo que derivó en una violenta situación.

El video muestra cómo los dos hombres entraron al negocio con intenciones de agredir al personal. Uno de ellos, vestido con una gorra de color negro, campera verde, pantalón blanco y zapatillas del mismo color, fue directo hacia la recepcionista, a quien le pegó una patada en la rodilla y dos trompadas en la cara. A pesar del ataque, la mujer logró esquivar los golpes y trató de empujarlo para sacarlo del lugar.

No obstante, el hombre continuó en su postura y volvió a golpear a las empleadas, a pesar de que su compañero, que vestía un buzo rojo, intentaba frenar el ataque mientras se defendía de los golpes de las camareras.

Fueron 20 segundos de extrema tensión, hasta que los agresores se retiraron del lugar en medio de los golpes de puño, patadas y sillazos que les propinaban los empleados del local.

Los agresores amenazaron con volver

“Con ellos tuvimos problemas desde el momento en que reservaron. Nosotros tenemos tolerancia hasta las 22.30, y si no, podemos vender a otras personas. Ellos aparecieron a las 12 de la noche”, contó este miércoles Daniela, recepcionista del restaurante cena-show, en diálogo con el noticiero “Arriba Argentinos” (El Trece).

Durante otro tramo de la entrevista, la joven explicó que, al momento de darles una mesa a los clientes, instantes previos a que comenzara el show de Daniel Agostini, ella les explicó que no podían pararse durante el show del cantante de música tropical.

Sin embargo, apenas inició la presentación, se registraron los primeros problemas: “L.A. -uno de los presuntos agresores- se levantó durante el show y fue hacia el escenario. Me acerqué a decirle que vuelva a su lugar y no me respondió nada, como si nadie le hubiese dicho nada“.

Ante esa apremiante situación, Daniela volvió a acercarse a la posición de L.A. junto a un compañero para reforzar el pedido de que se sentara. “Él se corrió y me dijo que no lo toque“, relató.

Según aseguró la encargada del comercio, el agresor “desde un primer momento tuvo la intención de armar problemas”. Y en esa línea, agregó: “Quedó enojado porque no permitimos que hagan lo que quieran”.

Y una vez terminado el show, cuando parecía que todo había quedado en solo un mal momento, se desató el escándalo. “A eso de las 2 de la mañana, L.A. se quiso retirar sin pagar con su novia. Yo le pedí el ticket y él se quería ir, ahí se produjo el problema”.

Tras la brutal pelea, Daniela contó que tiene una lesión en la rodilla y que su compañera "quedó con lesiones en la cara porque fueron dos piñas tremendas".

Fuentes judiciales consultadas este jueves por Infobae señalaron que el fiscal Marando, de la UFI N° 12 de La Matanza, encabeza la investigación y está recopilando las pruebas necesarias para encontrar a los atacantes.