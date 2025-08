“¿A vos te parece bien esto?“: así son los operativos policiales con las personas que revisan contenedores en CABA

Un video registrado en la vía pública revela el modo en que la Policía de la Ciudad lleva adelante los nuevos operativos ordenados por el Gobierno porteño para controlar a quienes revuelven residuos y ensucian el espacio público. Las imágenes, que duran varios minutos, muestran a distintos efectivos increpando a personas en situación de recolección informal y exigiéndoles que limpien la basura desparramada alrededor de los contenedores.

“Poné la mano contra la pared, caballero. ¿De dónde sos?”, pregunta uno de los uniformados al inicio del registro. “De Varela”, responde el hombre. El oficial insiste: “Date vuelta. ¿A vos te parece bien esto? Juntás todo, agarrás tu mochila, la subís, te tomás el tren y vas a Varela. Querés hacer mugre, lo hacés en tu barrio. Acá en la Ciudad, no queremos esta actitud”.

Las escenas se repiten con diferentes personas. En todos los casos, el accionar policial incluye requisar a los recolectores, identificar su lugar de residencia y ordenarles que limpien lo que desparramaron al abrir los contenedores.

“¿Qué está haciendo? Revisar no es tirar la basura al costado. Eso está mal. Y ahora lo vamos a tener que juntar”, dice otro efectivo a un hombre que responde ser de Bunge. “¿Y en Bunge le permiten sacar la basura y tirarla a la calle? Yo creo que no. Los vecinos de la Ciudad tienen que vivir tranquilos, bien y limpios. No podés romper la basura, no podés tirar la basura”, insiste.

En otro tramo del video, un agente le dice a otro cartonero: “Una cosa es ensuciar y otra es reciclar. Lo que usted está haciendo es ensuciar. Esto no lo queremos. Esta actitud en la Ciudad no la queremos. El vecino tiene que tener una vereda limpia. Junte todo y se retira”.

“¿De dónde sos?”, repite otro efectivo a un hombre con gorra. “De zona sur”, responde. “Les voy a pedir que levanten todo y se retiren del lugar. Así como están ensuciando, no. ¿Qué hace revolviendo la basura?”, insiste el policía y agrega: “Ahora, juntá todo y te retirás de acá. Lo único que lográs es que la gente de acá llame al 911 y nos encontremos con esto”.

Contenedores rebalsando de basura en CABA son una postal común todos los días (Foto: Gustavo Gavotti)

La difusión del operativo se da luego del anuncio del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien la semana pasada comunicó que había dado la orden de actuar “de forma inmediata” contra quienes ensucien al manipular contenedores. “Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que si encuentran alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la norma vigente”, afirmó.

El secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, explicó que la medida busca “mantener el orden en Buenos Aires” y que no se trata de un operativo especial, sino de una instrucción incorporada al patrullaje habitual. “La Policía de la Ciudad va a sancionar a quienes revuelvan la basura y ensucien el espacio público”, remarcó.

Piñeiro aclaró que no se trata de una acción sistemática sobre todos los cartoneros, sino de una respuesta puntual frente a quienes desparraman residuos. “No habrá controles montados de forma extraordinaria. Es parte del trabajo habitual del personal”, indicó.

En esa línea, Piñeiro aclaró que la sanción se aplicará solo si la persona rechaza la orden de limpiar la zona, y que la misma se rige por el artículo 94 del Código Contravencional porteño. Esta norma sanciona a quienes “manchan o ensucian por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada” con trabajos comunitarios de 1 a 15 días o multas que pueden variar entre $59.260 y $890.544.

Nosotros llegamos hasta la etapa de aplicar la infracción. El cobro de la multa depende de la Dirección General de Administración de Infracciones. Es la herramienta que tenemos. Necesitamos que el poder legislativo nos ayude a buscar alternativas”, explicó el funcionario durante una entrevista en el programa 5/5 de FM Milenium.