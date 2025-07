La comunidad mapuche de Neuquén repudió el desalojo frente a la gobernación y adelantó que preparan nuevas medidas de protesta

Conflicto Mapuche Neuquén

Luego de los incidentes entre los grupos mapuches que protestaban en la Casa de Gobierno de la provincia de Neuquén y efectivos de la policía, este lunes la Confederación que agrupa a estos grupos repudió los hechos y adelantó que preparan nuevas medidas de fuerza.

El conflicto con las comunidades comenzó tras el pedido de obtener la personería jurídica para reconocer al menos a cuatro grupos, que eran quienes estaban a la cabeza de las protestas que terminaron con al menos 17 detenidos y que posteriormente fueron liberados.

En ese marco, este lunes representantes de las comunidades mapuches ofrecieron una conferencia de prensa en la puerta de la Casa de Gobierno, donde cuestionaron el desalojo realizado el domingo y la falta de respuesta gubernamental a su solicitud. Las personas desalojadas permanecieron cinco días encadenadas en el edificio público, reclamando por la regularización administrativa que permitiría el reconocimiento formal de sus comunidades.

El mensaje en la conferencia fue acompañado por un llamado a la solidaridad entre distintos sectores sociales: “Pido que nos apoyen, que levantemos la cabeza, porque acá vienen por todos, por los mapuche, por los maestros, por los de salud, por los jubilados". Según señalaron las autoridades de la comunidad, llevan muchos años solicitando la personería jurídica a la provincia y acusó al gobierno de mantener una postura engañosa: “Nosotros nos cansamos de dialogar. Estamos abiertos al diálogo, pero dennos respuestas concretas”.

Cuatro comunidades mapuches de Neuquén se encadenaron en la Casa de Gobierno y fueron desalojados por la policía

El lonco Nelson Cárdenas, de la lof Rañilew Cárdenas, relató el panorama histórico de su comunidad, asentada a 30 kilómetros de Santo Tomás y habitando la zona desde 1890: “Somos preexistentes. Neuquén no existía cuando nuestros mayores ya habitaban estas tierras”. Resaltó la marginación sufrida al destacar que el territorio donde viven “queda fuera del alcance de todos los servicios”, una situación que, según sus palabras, los empuja a mantenerse firmes en el territorio a pesar de las dificultades.

Respecto a la actuación policial, Cárdenas definió la intervención como “muy violenta contra una protesta pacífica” y denunció la intención de “borrar” su presencia. Detalló que la Inspección Provincial de Personas Jurídicas remitió al gobernador el expediente para proceder con el reconocimiento, “y no hay objeción para que estas comunidades obtengan la personería jurídica”. El dirigente explicó que, en reiteradas ocasiones, se les pidió esperar unos días para que avance el trámite y que, a la fecha, han transcurrido más de 300 días. En tanto, también apuntó contra el ministro de Coordinación Jorge Tobares, afirmando que “no se cansa de mentir” y reclamó su renuncia por el manejo del conflicto.

El propio funcionario, en declaraciones a TN en la tarde del domingo, explicó: “Tenemos 87 comunidades y 57 tienen personería jurídica, dentro de ese mundo hay 28 que no la tienen. Dentro de ese universo, se encuentra estas cuatro comunidades que desde hace varios días mantenían una medida de acción directa en la puerta de acceso a la casa de gobierno”.

Al menos 17 personas fueron detenidas este domingo. Horas más tarde, fueron liberadas

“Ante la persistencia y el posicionamiento firme que no se retirarían del lugar hasta no tener las cuatro personerías, procuramos buscar un mecanismo de mediación que siempre han servido para flexibilizar las posiciones en la provincia. Lamentablemente, no tuvimos eco en cuanto a revisar las posiciones y frente a esa situación de intransigencia, el Gobierno buscó liberar el espacio público”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que el procedimiento para obtener este reconocimiento es “un trámite complejo” y remarcó que todavía no hubo un pronunciamiento al respecto de las comunidades.

“Es el procedimiento lo que tenemos que observar y respetar las vías institucionales, que es lo que no estuvo ocurriendo en estos días. Frente a esta realidad, activamos los mecanismos institucionales, la Justicia dispuso la medida. Se notificó para que desalojaran voluntariamente el complejo y a partir de la resistencia, se actuó y sucedió el episodio”, completó.

Asimismo, la comunidad mapuche dio a conocer que las próximas acciones incluirán una profundización de las protestas en el ámbito provincial. Este lunes habrá una nueva reunión de los diferentes grupos para ver el plan de acción a seguir e instaron a otros sectores sociales a sumarse a sus reclamos. Sostuvieron que la defensa de sus derechos no es solo una cuestión indígena, sino que abarca problemáticas ambientales y sociales extendidas en la región.

El conflicto por la personería jurídica de las comunidades implicadas, marcado por la reciente intervención policial y las denuncias de violencia institucional, mantiene la tensión entre las organizaciones indígenas y el gobierno provincial. La situación permanece abierta mientras las comunidades aguardan una respuesta oficial por parte de las autoridades de Neuquén.