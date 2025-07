Rescate dramático en Nueva Pompeya: un perro fue reanimado por bomberos tras un incendio en una casa

Así revivieron los Bomberos de la Ciudad al perro rescatado del incendio

Un incendio en una vivienda ubicada sobre la avenida Sáenz al 1300, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, culminó con el dramático rescate de un perro por parte de los Bomberos de la Ciudad que debieron hacerle maniobras de reanimación. El video de lo sucedido ilustra esta nota.

Todo comenzó en una propiedad de planta baja utilizada como casa de inquilinato que comenzó a arder en varios ambientes, generando preocupación por el riesgo de propagación a las casas linderas.

El operativo, que incluyó la evacuación de los residentes, también dejó una escena singular: un perro fue rescatado inconsciente del interior del inmueble y recibió la reanimación de los Bomberos de la Ciudad.

El incendio ocurrió el sábado por la tarde y el fuego se extendió en una superficie de 15 metros de largo por 3,5 de ancho y 2,80 de alto. Los ocupantes del lugar lograron salir por sus propios medios antes de que el fuego se intensificara.

Así quedó la casa de donde los Bomberos de la Ciudad rescataron al perro

En ese contexto, el hallazgo del animal atrapado en uno de los ambientes obligó a redoblar los esfuerzos. El perro fue encontrado inconsciente y sin signos visibles de respuesta.

Rápidamente, personal del cuartel comenzó a realizarle maniobras de reanimación sobre la vereda, en plena avenida y ante la mirada de los vecinos. Tras varios minutos, el esfuerzo dio resultado: el animal reaccionó, recuperó la respiración y fue entregado a su dueño, quien lo llevó a una veterinaria para su atención.

Con el avance de las tareas, los bomberos lograron dominar el incendio. Se retiró una de las líneas de ataque, quedando una sola activa para enfriar los puntos calientes.

Al lugar también acudió la Guardia de Auxilio de la Ciudad, con el objetivo de evaluar los daños estructurales ocasionados por el fuego. Horas más tarde, desde el lugar, se precisó que el fuego había afectado tres ambientes de la casa, en una extensión total de 3 por 15 metros.

Según informaron fuentes del caso, se inspeccionaron todos los sectores del inmueble y no se reportó a ninguna víctima fatal por el hecho.

Un colectivo se prendió fuego en Avenida de los Constituyentes

Se incendió un colectivo de la Línea 110 (@memigabb)

Un colectivo de la línea 110 se incendió este domingo sobre la traza de Avenida General Paz, a la altura de Avenida de los Constituyentes, en la Ciudad de Buenos Aires.

El incidente, que se produjo mientras la unidad se encontraba en servicio, aunque, según informaron los Bomberos de la Ciudad, no se registraron personas heridas.

Todo ocurrió poco antes del mediodía, cuando un móvil de transporte de pasajeros, que circulaba con completo, detuvo su marcha no bien el chofer detectó humo y, posteriormente, llamas en la parte trasera.

El fuego avanzó con rapidez y se volvió generalizado. Afortunadamente, tanto el chofer como los pasajeros lograron descender por sus propios medios antes de la llegada del personal de emergencia.

Así quedó el colectivo

La unidad afectada quedó detenida sobre la calzada, en sentido a la provincia de Buenos Aires. El fuego fue atacado mediante línea de 38 mm, y posteriormente fue controlado, comunicaron desde el cuerpo de Bomberos de la Ciudad.

La situación obligó a cortar momentáneamente la circulación por uno de los carriles de la avenida, mientras las autoridades trabajaban para despejar el área y garantizar la seguridad.

Las causas del incendio no fueron informadas y el vehículo quedó completamente inutilizado. No hubo reportes de personas asistidas por el SAME.