El gobierno porteño cambiará todos los coches de la línea B de subterráneos: cuándo comenzarán a circular

La línea B de subterráneos es la más usada de toda la red porteña (Prensa GCBA)

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) definió la licitación, a través de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), para la renovación completa de la Línea B que, con 180 mil usuarios diarios, es la más usada de toda la red subterránea porteña.

De esta forma, el GCBA invertirá 301 millones de dólares en la compra de 174 coches cero kilómetro con aire acondicionado, fabricados por la firma china CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd, seleccionada por cumplir los requisitos técnicos y que se impuso en las negociaciones a otro gigante del rubro: Citic Construction Co.

La actualización de la línea B forma parte de un plan integral de modernización que también abarca la línea A y C de subterráneos

Esta operación, que representa la mayor inversión en material rodante de la última década, se suma a la compra de 40 coches para las líneas A y C.

Los nuevos coches, que según SBASE comenzarán a circular durante el primer trimestre de 2027, reemplazarán a los Mitsubishi, que cuentan con un promedio de 60 años de antigüedad, y a los CAF 6000, con más de 20 años en servicio.

“Estamos dando un paso histórico para mejorar la vida de los vecinos y de todas las personas que visitan nuestra ciudad, ya que van a poder viajar más cómodos y seguros, con trenes modernos”, afirmó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al anunciar la adjudicación de la licitación.

Cómo son las nuevas formaciones

Cada unidad estará equipada con aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistemas de información visual y auditiva para los pasajeros, iluminación led antivandálica y asientos longitudinales.

Además, estarán preparadas para operar con un sistema de señales similar al de las líneas D y H, lo que incrementará las condiciones de seguridad.

El proceso de modernización también contempla obras de infraestructura: la potencia eléctrica se elevará de 600 a 1.500 voltios, lo que permitirá incorporar tecnología más eficiente y sustentable. Además, se renovarán las vías y los aparatos de vía para acompañar la llegada de los nuevos trenes.

Más unidades para las líneas A y C

Hace un mes, el GCBA anunció la incorporación de 40 coches cero kilómetro con aire acondicionado para las líneas A y C del subte. La medida contempla la llegada de nuevas unidades fabricadas por Citic, idénticas a las que ya circulan, destinadas a reforzar el servicio en dos de los ramales con mayor demanda.

El objetivo es mejorar la frecuencia y el confort para los más de 270.000 usuarios diarios que utilizan estas líneas. De acuerdo con los datos oficiales, la inversión para esta etapa asciende a 75 millones de dólares, de los cuales ya se desembolsó un anticipo del 20%.

Las nuevas formaciones, que comenzarían a arribar en 2026, permitirán sumar tres trenes en la Línea A y cinco en la Línea C, ambas con el 100% de su flota equipada con aire acondicionado.

Para 2026 se sumarán nuevos coches en la línea A y C de subterráneos

La inversión total para la renovación de material rodante en las líneas A, B y C alcanza los 370 millones de dólares, constituyendo la mayor apuesta en este rubro en los últimos diez años.

Mientras tanto, el Plan de Renovación Integral del subte continúa con la puesta en valor de once estaciones y trece paradores del Premetro.

Actualmente, se ejecutan obras en las estaciones Plaza Italia, Tribunales, Uruguay, Carlos Gardel y Malabia, y próximamente comenzarán trabajos en Agüero (Línea D) y en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (todas en la Línea A). Por su parte, en el Premetro, las intervenciones avanzan en Larrazábal, Nicolás Descalzi y Gabino Ezeiza.