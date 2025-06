La escritura a mano favorece la conectividad cerebral y el aprendizaje en niños, según estudios recientes (Eduardo Parra / Europa Press)

Mantener el cerebro activo es clave para ralentizar el deterioro cognitivo. Estudios revelaron que la lectura frecuente y la realización de cálculos matemáticos desaceleran el envejecimiento prematuro del cerebro que suele aparecer a partir de los 40 años. Las actividades no solo estimulan la plasticidad neuronal, sino que contribuyen a mantener la reserva cognitiva.

La discusión sobre los beneficios de la escritura a mano frente a la mecanografía cobró relevancia en un contexto en el que la tecnología digital se integró en la vida cotidiana y en los entornos educativos. Investigaciones publicadas en revistas científicas como Trends in Neuroscience and Education y Frontiers in Psychology compararon la activación cerebral que se produce al escribir a mano con la que se observa al utilizar un teclado.

Los resultados arrojaron que la escritura manual genera patrones de conectividad neuronal más complejos y elaborados. Esto implica un beneficio para el aprendizaje y la formación de la memoria.

Qué detalles observaron los investigadores

Las universidades de Indiana y Columbia realizaron estudios con niños prealfabetizados de menos de cinco años quienes participaron en actividades que incluían imprimir, mecanografiar o trazar letras y formas.

Posteriormente, se les mostraron imágenes de estos estímulos mientras se les realizaba una resonancia magnética funcional. Los investigadores observaron que el llamado “circuito de lectura” se activaba únicamente después de que los niños escribían a mano.

Según las autoras, estos hallazgos sugieren que la escritura manual facilita la adquisición de la lectura en los niños pequeños, ya que involucra regiones cerebrales fundamentales para el procesamiento exitoso de las letras.

Investigaciones muestran que escribir a mano activa circuitos cerebrales clave para la lectura y la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, un estudio noruego publicado en Frontiers in Psychology, realizado en el Laboratorio de Neurociencia del Desarrollo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, analizó la actividad eléctrica cerebral de 36 estudiantes universitarios mientras escribían a mano con un bolígrafo digital y mientras mecanografiaban.

Los patrones del cerebro que generan estímulos con la escritura

Los análisis de conectividad cerebral, obtenidos a partir de electroencefalogramas, revelaron que la escritura manual producía patrones de conectividad mucho más ricos y complejos que el uso del teclado. Los autores, F. R. Ruud Van der Weel y Audrey L.H. Van der Meer, explicaron que el patrón espacio-temporal de la información visual y propioceptiva que se obtiene al mover la mano con precisión al escribir contribuye de manera significativa a los patrones conectivos cerebrales que promueven el aprendizaje.

A partir de estos resultados, los investigadores recomiendan que los niños, desde edades tempranas, participen en actividades de escritura manual en la escuela para estimular las áreas neuronales que optimizan el aprendizaje. No obstante, también reconocen la importancia de los avances tecnológicos y sugieren que tanto docentes como estudiantes deben conocer qué práctica resulta más eficaz en cada contexto, como al tomar apuntes o redactar textos.

El debate sobre la superioridad del papel frente a los dispositivos digitales también se extiende al ámbito de la lectura. Un metaanálisis realizado por investigadores de la Universidad de Valencia y el Instituto de Tecnología de Israel, publicado en 2018 en Educational Research Review, revisó estudios realizados entre 2000 y 2017 para comparar la comprensión lectora en papel y en pantallas.

Los resultados favorecen la lectura en papel, aunque los autores advierten que no resulta realista recomendar la eliminación total de los dispositivos digitales. Señalan que ignorar la evidencia sobre la inferioridad de la pantalla podría llevar a errores en las políticas educativas y limitar el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora en los niños.

Estudios recomiendan fomentar la escritura manual en la escuela para optimizar el aprendizaje infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del metaanálisis subrayan que existen condiciones predecibles que pueden permitir la equivalencia entre medios, por lo que consideran fundamental identificar y aplicar estas condiciones cuando sea pertinente. Proponen que sus conclusiones sirvan de guía para responsables políticos y diseñadores de materiales educativos, con el objetivo de favorecer una lectura digital eficaz cuando sea necesario.

Qué sucede con la lectura digital

El neurofisiólogo Javier Albares, miembro de la Sociedad Española del Sueño (SES), aborda estas cuestiones en su libro “Generación Zombi” (Península). Según publicó El Mundo, Albares sostiene que las pantallas no resultan útiles para el aprendizaje, ya que obstaculizan el desarrollo de la escritura y ofrecen menos estímulos léxicos que la vida real. En relación con la lectura digital, argumenta que los dispositivos dividen la atención del lector entre el texto y la interfaz, que suele incluir múltiples botones, incluso en el caso de los libros electrónicos diseñados específicamente para la lectura.

Albares explica que los libros impresos facilitan la comprensión y la retención del contenido gracias a la experiencia sensorial que proporciona el papel. Este fenómeno, conocido como “inferioridad de pantalla”, implica que cuanto más se lee en formato digital, menor es la capacidad para una lectura profunda en papel, lo que puede reducir el interés por los libros impresos. Según el neurofisiólogo, esta brecha puede traducirse en una diferencia equivalente a dos tercios del progreso anual en la capacidad lectora de los alumnos de primaria.

Guillermo García Ribas, miembro de la Sociedad Española de Neurología, también destaca el valor de la lectura en cualquier etapa de la vida. Ribas afirma que la lectura no solo implica decodificar palabras, sino que también desarrolla la imaginación y la creatividad, ya que obliga al lector a sumergirse en la trama y comprender lo que sucede.

Un artículo reciente publicado en Science Advances refuerza la idea de que la lectura y los cálculos matemáticos contribuyen a frenar el declive cognitivo, incluso en adultos jóvenes de entre 30 y 40 años.

Esta conclusión coincide con lo expuesto en un editorial de Scientific Reports, donde se señala que el cerebro posee un gran potencial para compensar los cambios asociados a la edad. La reserva cognitiva, que se acumula a lo largo de la vida mediante la educación y otras actividades intelectuales, puede funcionar como un amortiguador frente al deterioro.

La reserva cognitiva, estimulada por la lectura y el cálculo, ayuda a frenar el deterioro cerebral con la edad (Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica actual respalda la importancia de mantener prácticas tradicionales como la escritura a mano y la lectura en papel, sin dejar de lado los beneficios que pueden aportar las tecnologías digitales cuando se emplean en el contexto adecuado. La combinación de ambas estrategias, adaptada a las necesidades y circunstancias de cada persona, parece ofrecer el mejor escenario para preservar la salud cerebral y potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida.