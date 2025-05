Hay dos micros varados desde anoche en la ruta 9 por las lluvias: en uno viajan casi 40 chicos de 8 y 9 años

Relato del chofer del micro varado en la inundación (TN)

En medio de las fuertes tormentas y la gran cantidad de lluvia que cae desde ayer en buena parte de la provincia de Buenos Aires, dos micros quedaron atrapados en plena Ruta 9.

En uno de ellos viajan casi 40 chicos, de 8 y 9 años. “Volvían de un viaje de estudios a Rosario. Viajaron el jueves y volvían el viernes. A las 9 de la noche quedaron varados más o menos a la altura de Campana. Los chicos están bien, durmieron, descansaron, están contenidos. Pero no hay nadie, no está Prefectura que organice, nada”, dijo Diego, el padre de uno de los menores.

En el otro micro involucrado, unas 44 personas quedaron varadas arriba de un autobús sobre el kilómetro 115 de la ruta 9, a la altura de Campana, debido a que el vehículo no pudo avanzar debido a que el agua cubrió toda la calzada.

El micro, que había partido a las 20:30 desde Rosario, al llegar al peaje no fue notificado de la dramática situación, kilómetros después. “El peaje nos cobró y pasamos, no había agua, al rato empezó a venir y venir, ahora estamos bajo un caudal de agua terrible”, dijo a TN, Daniel, el chofer atrapado con los pasajeros a bordo.

“Llegamos al lugar y estaban los camiones parados, no había agua sobre la calzada, pero al rato empezó”. Y exclamó: “Estamos sin ayuda de nadie, no hay Defensa Civil, ni Bomberos, ambulancia, estamos a la deriva desde la medianoche”.

Una visión de la inundación en la ruta, reflejado desde el interior del micro

Daniel explicó que se comunicó dos veces al 911, Defensa Civil, Bomberos de Baradero, de Pergamino, llamó al peaje y no tuvo novedades. “Te cuelga, no te atienden. No avisan que hay cortes sobre la calzada. Es una vergüenza”, se lamentó.

“Está lloviendo terriblemente, esto es un mar, estamos con todos los pasajeros arriba, sin poder darles la atención que se merecen, porque nosotros no podemos darle una solución”, dijo. Y agregó: “Somos rehenes de esta gente que no nos ayuda en nada. Los pasajeros con nosotros están muy amables, tratamos de calmarnos, pero ya se nos está escapando todo de las manos”, anticipó.

Según el chofer del micro, la unidad ya tiene 10 centímetros de agua adentro. “Decidimos quedar parado acá y no seguir adelante para no poner en riesgo a los pasajeros. Lo que nos puedan ayudar a los pasajeros, adelante, nosotros nos vamos a arreglar”, cerró al aire.

Noticia en desarrollo.