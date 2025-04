Un menor de edad que hacía “willy” con su moto atropelló y mató a una mujer que iba en bicicleta en Uribelarrea

La calle en la que el menor que hacía "willy" con su moto atropelló y mató a Natalia Córdoba en Uribelarrea (Google Street View)

Uribelarrea, localidad del partido bonaerense de Cañuelas reconocida por su turismo gastronómico, fue escenario este martes de un hecho tan fatal como evitable. Un adolescente de 17 años, a bordo de su moto, atropelló y mató a una mujer que circulaba en bicicleta. El menor no vio a la víctima porque iba haciendo “willy”.

El trágico suceso se dio en horas de la tarde. Natalia Córdoba, de 35 años, circulaba tranquilamente por avenida Valeria de Crotto, entre Cassini y Ramona P. de Páez, cuando fue impactada de lleno por la moto Honda GLH de 150 cc, según le indicaron a Infobae fuentes de la investigación.

Fueron testigos quienes afirmaron que el adolescente, al momento del choque, iba andando con todo el vehículo apoyado sobre su rueda trasera, alardeando de su capacidad conductiva y alterando la paz del pueblo que cuenta con alrededor de 1.300 habitantes.

Córdoba perdió la vida, mientras que el menor huyó a toda velocidad. Sin embargo, horas más tarde, el chico volvió caminando al lugar y se entregó. Luego, su padre les entregó la moto a las autoridades.

El conductor de la moto se encuentra detenido, acusado de homicidio con dolo eventual. La investigación es llevada adelante por la fiscal Sabrina Cladera, quien aguarda los resultados de la prueba de alcoholemia que se le realizó al menor.

Un hombre atropelló con su moto y mató a un nene de 7 años en Puerto Madero

En la madrugada del jueves 23 de enero, en Puerto Madero, Gonzalo, un niño de 7 años, murió tras haber sido atropellado por una moto negra que circulaba a alta velocidad y sin patente. El menor caminaba junto a su familia hacia una parada de colectivos cuando el vehículo lo embistió violentamente. Los ocupantes de la motocicleta huyeron del lugar sin prestar auxilio.

La madre del niño, Florencia, compartió con el canal TN el desesperante momento que vivió: “Lo mató como a un perro y siguió como si nada. No atinó a frenar nunca”. Entre lágrimas, relató que Gonzalo perdió la consciencia en sus brazos mientras buscaba ayuda. Finalmente, un transeúnte accedió a trasladarlos al Hospital Argerich, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero el niño falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Giralt y Macacha Güemes veinte minutos después de la medianoche, aproximadamente. La familia de Gonzalo, residente en Lanús, regresaba a su hogar después de una jornada tranquila. Lo que debió haber sido un trayecto seguro terminó en una pesadilla.

Según el parte policial, la motocicleta, una Kawasaki Z900, circulaba a alta velocidad y realizó una maniobra en U antes de atropellar al niño. El conductor y su acompañante escaparon inmediatamente, dejando a la familia en estado de conmoción. Los agentes que llegaron al lugar intentaron asistir al menor, pero la madre decidió no esperar la ambulancia del SAME al ver que el estado de su hijo empeoraba rápidamente.

“Vi que mi nene se desvanecía y le pedí al policía que me llevara al hospital. Me dijo que no podía. Entonces, otro hombre, al que le estoy eternamente agradecida, me llevó al Hospital Argerich”, relató la madre, con la voz quebrada.

Un oficial de la Policía de la Ciudad acompañó al vehículo particular que trasladó al niño al hospital, realizando un cordón sanitario para agilizar el trayecto. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Gonzalo sufrió un paro cardiorrespiratorio. Una fractura expuesta en una de sus piernas y otras lesiones graves complicaron las maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos médicos, Gonzalo falleció a la 1.15.

Cinco días más tarde, en Villa Ballester, fue detenido por el hecho M. Silva, de 32 años. Lo imputaron por homicidio agravado.