Horror en Neuquén: una mamá y su hija golpearon a la directora de una escuela hasta desfigurarla

El violento incidente tuvo lugar ayer por la tarde en el Instituto IFD 12 de nivel primario (Sebastián Fariña Petersen/LM Neuquén)

Una docente de un instituto en Neuquén terminó con el rostro desfigurado tras ser brutalmente agredida por una madre y su hija, quienes ingresaron al establecimiento donde trabaja para atacarla. El violento incidente tuvo lugar ayer por la tarde en el Instituto IFD N° 12 de nivel primario, ubicado en la capital provincial, donde también fueron agredidas otras dos autoridades.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por medios locales, este martes alrededor de las 13:40 una mujer ingresó al establecimiento acompañada por una de sus hijas mayores. Desde el día anterior, ambas tenían prohibido el ingreso debido a amenazas hacia los docentes durante una reunión. Eran familiares de una alumna de sexto grado.

La secretaria de Nivel Medio de ATEN Capital, Sandra Sepúlveda, indicó que las agresoras evadieron a los guardias de seguridad sobre la Avenida Argentina, ingresando al IFD N°12 desde la calle Ameghino, sin que nadie las detuviera.

“Estoy con los docentes, quienes están muy atemorizados. Lo que nos relataron fue que una mamá junto con la hija mayor ingresaron a la escuela para buscar a una profesora porque le habría llamado la atención a su otra hija que concurre al sexto grado. Al no encontrarla, golpearon a la regente, a la subregente y a la secretaria”, relató la secretaria a LMNeuquén.

Las agresoras evadieron a los guardias de seguridad sobre la Avenida Argentina, ingresando al IFD N°12 desde la calle Ameghino (Claudio Espinoza/LM Neuquén)

Al respecto, indicó que una de las mujeres sufrió una “deformación” en el rostro, porque la “golpearon contra una pared”. Advirtió que, tras la asistencia médica, se realizarían las denuncias correspondientes contra las agresoras.

“Fue de una manera bastante salvaje, de hecho, a una de ellas le arrojaron la cabeza contra la pared, ocasionando deformación en el rostro. Fue una paliza terrible”, lamentó.

Anteriormente, la madre había amenazado al equipo directivo delante de su hija de sexto grado: “Hay una situación de violencia extrema, los docentes están atemorizados, no quieren dar los nombres, tienen miedo de asistir a la escuela”. Las clases fueron suspendidas ayer y hoy.

“Fuera lo que fuera no se justifica esa agresión, ni la violencia, no es la forma de resolver cualquier tipo de conflicto”, agregó. Sepúlveda aseguró que la familia agresora se encuentra en búsqueda del domicilio de los docentes para volver a agredirlos.

Los docentes esperan que las actividades permanezcan suspendidas hasta que el Consejo Provincial de Educación (CPE) logre asegurar condiciones de seguridad para docentes y alumnos.

“El CPE tendrá que articular los dispositivos para dar una solución a este problema; dar seguridad a los trabajadores de la educación y, fundamentalmente, a los estudiantes, y a las familias asegurarles la escolarización de sus hijos. Hoy tendrá que tomar las medidas y generar los dispositivos para que la escuela pueda funcionar de forma segura”, añadió la secretaria de ATEN.

Agredieron a una maestra en la puerta de un jardín de Los Polvorines

En octubre del año pasado, una maestra de un jardín de infantes de la localidad bonaerense de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas, fue atacada a golpes por una madre que la acusó de haber agredido a su hija.

El video adjunto en esta nota muestra cómo la madre, tras haber derribado a la docente, la toma del cabello y la golpea mientras le reclama por el supuesto maltrato a su hija de 3 años.

“Vos le pegaste a mi hija”, le reprochó entre insultos. “No le hice nada”, le respondía la maestra, llamada Silvia, al intentar calmarla, pero sus explicaciones no fueron escuchadas.

La escena tuvo lugar en la puerta del establecimiento educativo 912 “René Favaloro”, ubicado en la calle Comodoro Rivadavia al 300. Según el relato de Silvia, el conflicto se originó tras una situación menor ocurrida el día anterior.

“Esta niña no habla, solo lo hace para pedir ir al baño. En un momento, me señaló que un compañero le había sacado un juguete, entonces yo intervine y se lo devolví. Después, hicimos una ronda de sillas, cantamos una canción y cada uno guardó los juguetes en una caja celeste. Eso fue todo lo que pasó”, declaró la maestra a TN.

Al día siguiente, la madre se presentó en el jardín para denunciar que la maestra había golpeado a la nena. “Ella dice que le saqué el juguete, que lo guardé en la cajita y que le pegué en la pancita”, contó Silvia. Y se defendió: “Yo no les saco los juguetes de las manos a los alumnos, nunca lo hago. Cada uno lo guardó... La niña nunca lloró, tampoco me dijo que quería seguir jugando con el juguete”.

Siguiendo el protocolo para estos casos, Silvia debió retirarse inmediatamente de la sala y fue apartada de su cargo durante cinco días, tiempo destinado a investigar la denuncia en su contra. Cuando salió del establecimiento fue atacada por la madre: “No me dejó hablar, me metió los dedos en los ojos. En todo momento me quiso lastimar la cara. No hice nada como para que viniera a agredirme como a una bestia”.