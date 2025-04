Semana Santa 2025: cuándo es feriado y día no laborable en Argentina

El calendario nacional 2025 organiza abril con fechas de carácter específico (AP Foto/Matías Delacroix)

Durante la tercera semana de abril de 2025, Argentina vivirá una nueva edición de la Semana Santa, con implicancias litúrgicas y laborales. Sin embargo, este año, el calendario nacional dispuesto por el Gobierno presentó algunas modificaciones respecto al 2024.

¿Es feriado el jueves 17 de abril en Argentina?

El jueves 17 de abril de 2025, correspondiente al Jueves Santo, no será feriado nacional en Argentina. Esta jornada está legalmente contemplada como un “día no laborable”, una categoría distinta de los feriados, definida en el Artículo 1° de la Ley 27.399 sobre Feriados Nacionales y Días No Laborables.

De acuerdo con el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), “en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”.

¿Es feriado el viernes 18 de abril en Argentina?

El viernes 18 de abril de 2025, correspondiente al Viernes Santo, será un feriado nacional inamovible en la República Argentina. Esta disposición se encuentra establecida por la Ley 27.399, que regula el régimen legal de feriados nacionales y días no laborables en el país.

También habilita la posibilidad de un fin de semana largo extendido, que en muchas regiones del país es aprovechado para desplazamientos turísticos o encuentros familiares.

La conmemoración religiosa que da origen a este feriado está profundamente arraigada en la tradición cristiana y, en particular, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica.

¿Qué se conmemora cada día de Semana Santa?

Durante abril se desarrolla una secuencia de días con significado religioso

La Semana Santa representa uno de los períodos más significativos del calendario cristiano.

Se trata de una secuencia de jornadas que evocan los momentos finales de la vida de Jesús de Nazaret, desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección. En 2025, este período comenzará el domingo 13 de abril y culminará el domingo 20 de abril.

Domingo de Ramos (13 de abril) : marca el inicio de la Semana Santa. Recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, recibido por la multitud con ramas de olivo. Es un día de celebración, pero también anticipa la Pasión.

Lunes Santo (14 de abril) : conocido como el “Lunes de Autoridad”. Conmemora los episodios en los que Jesús reafirma su poder divino, como la maldición a la higuera estéril, símbolo del juicio contra la falta de arrepentimiento.

Martes Santo (15 de abril) : llamado “Martes de la Controversia”, remite a las confrontaciones entre Jesús y las autoridades religiosas que buscan desacreditar su mensaje. Este día marca el inicio de la preparación para el Triduo Pascual.

Miércoles Santo (16 de abril) : día en que se recuerda la traición de Judas Iscariote, quien entregó a Jesús a las autoridades por treinta monedas de plata. Es considerado el primer día de luto en la tradición católica.

Jueves Santo (17 de abril) : se conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos. Durante esta cena se instituyó la Eucaristía y se realizó el lavatorio de los pies , signo de humildad y servicio. Esa noche, Jesús fue arrestado tras orar en el Huerto de Getsemaní.

Viernes Santo (18 de abril) : es la jornada que recuerda la crucifixión y muerte de Jesús . Es un día de penitencia y recogimiento. Se celebra el Vía Crucis , evocando el camino de Jesús hacia el Calvario.

Sábado Santo (19 de abril) : representa el tiempo de espera entre la muerte y la resurrección. En la noche se celebra la Vigilia Pascual , que incluye la bendición del fuego nuevo y la proclamación de la Resurrección.

Domingo de Pascua (20 de abril): es la celebración central de la fe cristiana, porque conmemora la resurrección de Jesús. Marca el fin de la Semana Santa y el comienzo de un tiempo litúrgico de alegría.

Cómo sigue el calendario de feriados

El calendario oficial contempla más jornadas destacadas a lo largo de 2025

Mayo

Jueves 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Domingo 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 16: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada desde el martes 17, feriado trasladable).

Viernes 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Miércoles 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto

Viernes 15: No laborable con fines turísticos.

Domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21: No laborable con fines turísticos.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada desde el jueves 20, feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).