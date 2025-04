La localidad bonaerense con playas a menos de dos horas y media de CABA ideal para hacer una escapada

“Mi progenitor me violaba y me compartía con mi tío y mi abuelo”: la lucha de Marita Tibio y su desesperado reclamo de justicia Su padre, policía de profesión, amenazaba de muerte a la madre y a los hermanos de la niña para que no denunciara las violaciones. Ella era entregada también a su abuelo y a un tío. Pretende que se haga un juicio para que se conozcan las monstruosidades cometidas de la persona a la que se niega a llamar “padre”