Falta de medicamentos y comida: la dura realidad de las familias aisladas en Salta tras la crecida del río Bermejo

Aún quedan familias aisladas producto de las crecidas de los ríos de la región (Gobierno de Salta)

Las intensas crecidas registradas en los ríos Bermejo y Teuco complicaron la situación en varios de los parajes de Salta. Sobre todo, en la comunidad ubicada en Rivadavia Banda Sur, donde las inundaciones han dejado a los habitantes aislados producto de los altos niveles de agua que habrían llegado a cubrir varias de las casas del área.

Como consecuencia de los desbordes, cientos de familias se vieron afectadas para movilizarse y acceder a la asistencia social, debido a que el flujo de agua sería tan elevado que se verían obligados a contar con lanchas, canoas o algún tipo de vehículo que les permitiera ir en busca de alimentos.

“Solo se puede salir en una canoa o una piragua, porque caminando es imposible”, relató Pablo, uno de los vecinos que vive en el paraje de La Esperanza y que aseguró que estuvo, al menos, unos cinco días atrapado hasta que pudo trasladarse en busca de provisiones.

Durante un breve diálogo con El Tribuno, el vecino aseguró que en el paraje que reside hay otras 70 personas que se encontrarían en la misma situación que él. A la vez que confirmó que había una gran cantidad de niños en la comunidad, describió que la misma estaría compuesta tanto por descendientes de pueblos originarios como por criollos.

Las autoridades continúan con las tareas de asistencia y obras en las zonas más damnificadas (Gobierno de Salta)

“Lo más urgente que necesita la gente de la zona son medicamentos y alimentos”, enfatizó el hombre al asegurar que no tuvieron contacto con el gobernador salteño Gustavo Sáenz, ya que solamente habría sobrevolado la zona. Según relató Pablo, el mandatario “bajó en Rivadavia Banda Sur pero no llegó al paraje”.

De la misma manera, apuntó que el panorama podría tornarse más complejo si continúan las lluvias. Y explicó que sería necesario que disminuya el nivel del agua en el río Bermejo, debido a que sus cauces repercutirían en la crecida del río Teuco, también conocido como “el Bermejo nuevo”.

Además de la inundación, el aislamiento de estas comunidades también se vería alimentado por el corte en la ruta 13, debido a que habría tramos intransitables por la acumulación de agua. En esta zona, también se vieron afectados otros parajes como El Breal y San Felipe.

En San Felipe, la situación sería particularmente grave, ya que el vecino afirmó que el agua habría alcanzado casi cuatro metros de profundidad y ha llegado hasta las viviendas. Incluso, apuntó que habría varios domicilios que habrían quedado debajo de la crecida.

Frente a las graves consecuencias que provocó la crecida del río, el Gobierno de Salta inició un operativo de asistencia aérea que continuará este jueves para asistir a los parajes que quedaron aislados. De hecho, se espera entregar 1800 módulos alimentarios.

“Junto al Comité Permanente de Emergencias Climáticas y Aviación Civil, estamos trabajando para garantizar el envío de alimentos, medicamentos y agua potable por vía aérea a los lugares que no pueden ser alcanzados por tierra”, afirmó el mandatario provincial Gustavo Sáenz.

La delicada situación se desató el pasado 12 de marzo, después de que se registrara una crecida histórica en el río Pilcomayo que provocó que unas 300 familias quedaran aisladas. De acuerdo con los registros, se trató del mayor desborde que se haya visto desde 2018, cuando el pico máximo fue de 7,28 en el nivel del agua y cerca de 20 mil personas se vieron afectadas.

El desborde del río Pilcomayo afectó a más 300 familias de la región

“Este año la crecida no se comportó como en otros años”, analizó el responsable del Sistema de Alerta Temprano, Luis María de la Cruz, durante una entrevista para El Faro de Radio Global para luego apuntar: “Cuando ya pensábamos que no iba a haber crecidas significativas, al final se están registrando crecidas extraordinarias”.

Por su parte, el cacique Hugo González comunicó que “hay familias en crisis, el río ya se llevó dos casas y hay una tercera que peligra”. Asimismo, apuntó que el personal de Gendarmería Nacional y de la Aduana que laboran en la región se encontrarían afectados por la situación.

“En Misión La Paz estamos aislados y la gente no va a poder sustentarse porque algunos ya no tienen qué comer”, advirtió el vocero al señalar que la asistencia social enviada por las autoridades provinciales no habrían llegado a la región.

De la misma forma, el cacique remarcó que “hay familias que perdieron todo. Esta noche ya se rompió la defensa en la comunidad La Estrella y lo que necesitamos es una mega obra que frene con la crecida porque vino de golpe”.

Desde el área de Seguridad, Salud y Desarrollo Social están distribuyendo alimentos secos, agua potable, colchones y otros elementos de primera necesidad, pero los afectados piden urgentemente una “mega obra” que ayude a frenar la creciente amenaza del río.