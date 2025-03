El DJ Rudy Yáñez en La Escalada: el alma de las fiestas que pasó música para Maradona, Coldplay y los Rolling Stones

Las cartas de la guerra: la mujer que dedicó sus últimos años a intentar traducir secretos familiares escritos en polaco y en ídish Parte de la familia de Sara Lichtenstein había migrado de Polonia hacia Uruguay y otra parte había quedado allí. Cuando de su pasado solo quedaba ese intercambio epistolar en un idioma que no entendía comenzó a buscar la manera de comprenderlas. Quizás así sabría qué había sido de ellos

Es belga, llegó al país por amor pero se separó y no quiere regresar: “No hay divorcio que te saque la argentinidad de la sangre” Kristof Micholt aterrizó en Buenos Aires en 2002. Tras graduarse de abogado, entendió que lo suyo no eran las leyes, sino el humor. La idiosincrasia argentina y los malos entendidos culturales le dieron material de sobra. Hoy se gana la vida haciendo stand up. “Soy más argento que el dulce de leche”, asegura