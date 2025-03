La Justicia ordenó dos años de prisión en suspenso para una docente que encerró a tres niños en una ludoteca

El momento que abren la ludoteca por la fuerza

Una terapeuta de 36 años fue declarada culpable de abandonar y encerrar a tres niños, dos de ellos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y, el restante con Síndrome de Down, en una ludoteca de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el pasado 31 de enero.

La sentencia, dictada este miércoles, estableció dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer la docencia durante tres años. Los menores, de 3, 6 y 8 años, quedaron desamparados y sin posibilidad de salir del lugar, ya que las puertas estaban cerradas con llave.

La jueza de Primera Instancia de San Lorenzo, Griselda Strólogo, emitió el fallo en el marco de un juicio abreviado. Este procedimiento fue presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa de la acusada, Aldana Ansaldi, quien fue encontrada responsable de los delitos de abandono de persona y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal.

La ludoteca en San Lorenzo, Santa Fe, que fue objeto de la denuncia y clausura (Google Maps)

Según la investigación liderada por el fiscal Maximiliano Nicosia Herrero, el incidente ocurrió en un espacio destinado al cuidado y recreación de niños llamado ¿Y tu Quique?, ubicado en la calle Dorrego al 2100, de San Lorenzo.

Ansaldi, quien estaba a cargo de los menores, se retiró del establecimiento y los dejó sin supervisión adulta durante al menos 45 minutos. Durante ese tiempo, los niños permanecieron encerrados en el lugar, sin posibilidad de salir debido a que las puertas estaban aseguradas con llave.

El fiscal destacó que esta situación puso a los menores en un estado de desamparo absoluto, lo que agravó los hechos. La acusación subrayó que los niños con TEA y Síndrome de Down requieren de cuidados y atención especializada, lo que hizo aún más crítico el abandono al que fueron sometidos.

El interior de la ludoteca allanada

El juicio abreviado permitió que la acusada aceptara los cargos en su contra, lo que derivó en una condena de dos años de prisión en suspenso. Esto significa que Ansaldi no cumplirá la pena en prisión, salvo que reincida en un delito durante el período de la condena. Además, la jueza Strólogo, determinó que la terapeuta no podrá ejercer la docencia por un período de tres años, como parte de la sanción impuesta.

Una puerta forzada y la excusa de Ansaldi

Los propios padres tuvieron que forzar el portón de ingreso al establecimiento y encontraron a los niños solos. La mujer se excusó señalando que había salido para inyectarse el medicamento Decadrón.

El local, cerrado con llave, fue advertido por uno de los padres de los niños que, al no ver un adulto a cargo, tuvo que abrir con una barreta el portón de la institución.

“Lo llevamos a las 16:30. Cuando llegamos, estaban los dos compañeros de Rami adentro ya, y ella salió con un muchacho a atendernos. Ese muchacho sale bastante alterado, sudoroso. Nos quedó ese gusto amargo, jamás tuvimos una situación así”, comenzó relatando Daiana, madre de uno de los niños, en diálogo con Todo Noticias (TN). Aclaró que, de acuerdo con el relato de la misma docente, ese hombre era su pareja.

Dos de los menores que estuvieron abandonados padecen de autismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa situación le generó intranquilidad, por lo que decidió volver a buscar a su hijo media hora más tarde del ingreso, alrededor de las 17 horas. “Volvemos y nos encontramos con esta nena y su mamá, que estaban golpeando la puerta para ingresar porque tiene otro horario de ingreso”, agregó.

Al no recibir respuesta en la puerta, comenzaron a llamar a la docente por teléfono, suponiendo que podría estar con los niños en la huerta o el patio.

Daiana relató que, al asomarse por el ojo de la cerradura, visualizó a dos de los chicos, aunque no a su hijo. Le preguntó a uno de ellos dónde estaba la maestra: “Me dice ‘la seño Puli no está, se fue hace un ratito y vuelve en un rato’. Se me paralizó el alma”. Según explicó, los tres niños estaban completamente solos y sudorosos en medio de una ola de calor.

El video que acompaña esta nota muestra al esposo de la mujer intentando forzar la puerta del galpón para liberar a los niños. Cerca de las 17:45 horas lograron hacerlo.

“Ella (la docente) aparece porque un vecino la empieza a llamar y al vecino sí le responde. Volvió y dijo que fueron solo dos minutos. Según ella, fue a inyectarse un Decadrón”, explicó, y advirtió que, hasta ese momento, la mujer se mostraba “muy amorosa”.

“Es tremendo y podría haber terminado muy mal. Podría haber desatado crisis en los niños”, concluyó.

La detención y juicio a la terapeuta

El fiscal Maximiliano Nicosia Herrero, a cargo de la investigación, ordenó la clausura preventiva de la ludoteca y solicitó verificar si el lugar contaba con la habilitación correspondiente para operar como espacio destinado al cuidado de niños.

En la audiencia imputativa, se acusó a la mujer de abandono de persona y privación ilegítima de la libertad. También se dispuso la prisión preventiva efectiva hasta el 10 de marzo.

“De acuerdo al relato de los padres, los menores estaban muy transpirados. Ante todo ello, ordené la aprehensión de la docente, y pido un detalle de las condiciones en las que se encuentra el lugar y su entorno”, apuntó Nicosia Herrero, en diálogo con el diario La Capital. El local se encuentra cerrado y con faja de seguridad.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el fiscal mencionó que la mujer pudo haber consumido marihuana el día anterior: “La propia imputada al momento de pasar esta situación advirtió y manifestó que necesitaba algún tipo de contención de salud mental”, precisó. Al momento de la detención, no mostraba signos evidentes de haber consumido sustancias.

La condena a Aldana Ansaldi no solo busca sancionar los hechos ocurridos, sino también establecer un precedente en casos de negligencia en el cuidado de menores, especialmente aquellos con necesidades especiales.