Insólito episodio en las playas de Santa Teresita: un ladrón se escapó corriendo frente a dos policías

El ladrón que se escapó de la detención policial en Santa Teresita

Indignación, debate y cierto toque de humor fueron algunos de los ingredientes que condimentaron una noticia insólita. Un ladrón, sin estar esposado, escapó de dos policías luego de ser detenido por uno de los agentes.

La peculiar escena se dio en uno de los balnearios de Santa Teresita cuando un joven fue interceptado por los policías en la playa, acusado de haber robado un teléfono celular.

Sin embargo, en lugar de ser inmovilizado y esposado, como indican los protocolos de detención, uno de los agentes de la Policía Departamental de la Costa y, ante decenas de testigos, intenta maniobrar con el sujeto sosteniéndolo con una mano, como si se tratase de un juego de manos y no una firme detención policial.

El policía no esposó al ladrón ni tampoco pudo resistir el agarre

En el video, se escucha a los testigos advirtiendo a los agentes sobre la inminente fuga: “¡Se les va a escapar!“. Y luego de varios intentos por dominarlo, el joven zafa del agarre y emprende la huida ante la atónita mirada de los turistas que no pueden creer lo que están viendo.

¡Mirá, ahí se les escapó!”, gritaron, mientras el ladrón corría hacia la zona de patrullas estacionadas. El video muestra cómo los policías intentaron perseguir al delincuente por la playa, pero no lograron atraparlo.

El agente que lo corre, de la policía motorizada, tiene un pesado equipamiento que le impidió seguir la velocidad que imprimió el ladrón. Según testigos del hecho, durante su fuga, el hombre chocó contra varios vehículos policiales estacionados a pocos metros, lo que no impidió que continuara escapando.

Luego de zafarse, el ladrón huyó a gran velocidad sacándole varios cuerpos de distancia a los agentes

Este episodio generó críticas hacia los procedimientos de detención utilizados por las fuerzas de seguridad. La falta de una respuesta efectiva por parte de los agentes ha sido señalada como un ejemplo de las deficiencias en los operativos policiales.

Por otro lado, el consumo irónico de las redes sociales no perdonó el insólito episodio: “falta de fondo la música de Benny Hill”, “el policía iba a GNC”, “Lo agarro de la mano y como que le estaría pidiendo por favor que se tire al suelo” o bien las críticas más duras exigiendo el uso de las pistolas Taser, fueron algunos de los picantes posteos en Instagram.

“Turismo marrón”, la repudiable frase del concejal de Santa Teresita

“Este año se llenó de turismo marrón, lamentablemente”. Este desafortunado comentario, publicado en la red X por el concejal Sergio Santana desató una gran controversia en el municipio de Mar de Ajó por el carácter descalificador del mensaje hacia los visitantes del balneario.

El funcionario del PRO, quien luego de la repercusión de su posteo borró la publicación, intentó justificar sus dichos durante una entrevista televisiva con TVC5 Noticias. Y la justificación fue tan insólita como el tuit viral: “Gente sin empatía hacia los demás, que no le importa nada, y cuando uno dice marrón, dice negro o negro de m.... o lo que sea, no lo está diciendo despectivamente hacia la persona, sino acá, de mente”, esbozó, señalándose la cabeza con un dedo, con respecto al comportamiento de los turistas.

El insólito descargo de Santana ante su polémica frase de "turismo marrón"

Tras la viralización del polémico tuit y su eliminación, Santana asumió la autoría del mismo, ante el estupor general. “El posteo es mío, la cuenta es mía y lo hice yo al posteo, y me hago cargo de lo que digo”, afirmó.

El miembro del Concejo Deliberante amplió su postura al señalar que su molestia se centra en ciertas actitudes de los visitantes que, según él, afectan la convivencia en las playas. “Desaté una polémica muy grande, estamos siendo virales últimamente en La Costa porque sacan delfines de la playa, se sacan la foto, la selfie y se muere la fauna marina", asumió.

El concejal del PRO Sergio Santana

Y agregó acerca de los hechos de violencia: “Estamos teniendo problemas en la playa por el grado de violencia que hay, de turismo con violencia que hay en la playa, con los parlantes a todo lo que da, que juegan a la pelota donde está acumulada la gente”, contextualizó el funcionario.

Santana justificó la práctica deportiva (“pelota o tejo”) pero no cuando “está lleno de familias, uno al lado del otro”. Y sumó: “Cuando le pegás un pelotazo a una pobre anciana o a un bebé que le pasás por encima jugando a la pelota al otro que está tomando sol. Hay que tener respeto hacia los demás”, razonó.

"Turismo marrón", la discriminatoria frase del concejal Sergio Santana

Y luego retomó su polémico posteo del “turismo marrón” en los balnearios: “Me salió un exabrupto, está viniendo mucho turismo marrón y ahí salieron muchos a darme la razón, obviamente", alegó luego de dar el insólito justificativo que encabezó esta nota.

Además, Santana criticó a los turistas que, según él, no contribuyen económicamente al desarrollo local. “Yo no descalifico al que viene a pasar un día ni nada. Tengo departamentos en alquiler y veo que llegan con toda la comida desde Buenos Aires y no dejan mucha plata en la playa”, afirmó. Estas declaraciones también generaron rechazo, ya que fueron interpretadas como un intento de culpar a los visitantes por la situación económica de la región.