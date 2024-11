Córdoba: balearon a un nene de 12 años en el abdomen y está grave

Luego de un llamado al 911 de un vecino, quien alertó sobre el herido con arma de fuego, los oficiales trasladaron al menor al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, acompañado por su padre.

Un violento episodio sacudió ayer a la ciudad de Córdoba cuando un niño de 12 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el abdomen mientras se encontraba en la vía pública. Por el incidente, cuyos motivos aún están en investigación, las autoridades detuvieron a dos sospechosos, un adolescente de 15 años y una joven de 21. En tanto, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde fue internada en estado grave.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el ataque tuvo lugar momentos antes de las 19 horas en la calle Zamudio al 1500. Luego de un llamado al 911 de un vecino, quien alertó sobre el herido con arma de fuego, los oficiales trasladaron al menor al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, acompañado por su padre. En el centro de salud, los médicos confirmaron que presentaba heridas de bala en el abdomen y el brazo derecho. Fue sometido rápidamente a una intervención quirúrgica y se encuentra internado en estado reservado.

Dos horas después, las autoridades lograron detener a dos sospechosos, una joven de 21 años, identificada como N.F, y un adolescente de 15, D.G, aunque el arma utilizada en el acto no ha sido localizada. Este medio pudo saber que la víctima relató que los detenidos le dispararon mientras él se encontraba en la vía pública, aunque el contexto exacto del incidente no ha sido esclarecido. La Policía, con la colaboración de una unidad canina, llevó a cabo un registro en el domicilio de los aprehendidos, pero no lograron encontrar el arma involucrada.

Thomas Hidalgo Alarcón, de 10 años, jugaba en la vereda de su casa del barrio Iapi de Bernal Oeste, en Quilmes, cuando una bala le impactó en la tetilla izquierda, a la altura del corazón.

Un nene de 10 años fue asesinado de un tiro en corazón

Menos de un mes atrás, Thomas Hidalgo Alarcón, de 10 años, jugaba en la vereda de su casa del barrio Iapi de Bernal Oeste, en Quilmes, cuando una bala le impactó en la tetilla izquierda, a la altura del corazón. Su mamá lo llevó Unidad de Pronta Atención (UPA), pero el chico no sobrevivió: murió antes de ser derivado al Hospital El Cruce, en Florencio Varela.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió cerca de las 21, frente a una propiedad ubicada sobre la calle 176 y Misiones, por donde pasaron, a toda velocidad, dos motos con cuatro jóvenes a bordo. Se trataba de una persecución entre miembros de dos bandas enemistadas.

Un testigo del caso reveló la secuencia que terminó en tragedia a la Policía: primero vio pasar una moto negra e, inmediatamente después, a una moto Honda Twister 250 color blanca. El acompañante de ese vehículo sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. Uno de los plomos dio en el pecho de Thomas.

Luego de herir al nene, la moto blanca pasó por la comisaría séptima de Quilmes. Al notar que el vehículo estaba escapando, los policías comenzaron a perseguirlos, con la colaboración de la División Motorizada.

Pocas cuadras más adelante, los jóvenes que huían de la Policía, perdieron el control de la Honda, se subieron a la vereda y chocaron con un pilote de cemento. Ambos cayeron de forma brusca al suelo. En ese momento, llegaron los efectivos y los detuvieron. Fueron identificados como Sebastián Nahuel Ruiz y Joel Pogonza. Los dos, de 18 años.

A raíz del golpe contra el pilote, Ruiz se quebró una pierna, por lo que fue trasladado al Hospital Iriarte con custodia policial, mientras que su cómplice fue conducido a un calabozo de la comisaría 7ma de Quilmes. Pogonza ya había sido aprehendido el febrero de 2023, junto a dos menores, por robo calificado por cometerse en poblado y en banda.