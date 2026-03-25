Viajaba en un crucero, sufrió un infarto y la Armada lo trasladó a una clínica, pero falleció

Una ambulancia del Hospital Regional Ushuaia, con las luces encendidas, se encuentra estacionada frente a un gran buque gris en el puerto de Ushuaia durante la noche, con personal médico y naval presente.

La Armada Argentina confirmó que un turista estadounidense de 74 años falleció tras ser rescatado de urgencia desde el crucero World Voyager en el pasaje de Drake.

La evacuación, coordinada por el Centro de Búsqueda y Rescate Marítimo “Ushuaia”, se activó la mañana del viernes, luego de recibir una llamada de emergencia desde la embarcación de bandera portuguesa. El paciente presentó signos de infarto en alta mar y, pese al despliegue sanitario y el traslado a una clínica privada de Tierra del Fuego, murió horas después. Así lo informó la Armada en un comunicado oficial.

El crucero 'World Voyager' se observa navegando en el océano junto a una pequeña embarcación inflable con tripulantes a bordo, presumiblemente en el Paso Drake.

La operación, que involucró al ARA “Storni” como buque guardia en Ushuaia, se definió luego de constatar que el propio crucero no podía alcanzar puerto con la velocidad necesaria para una atención oportuna. El patrullero recibió la instrucción de zarpar en misión prioritaria con un equipo médico especializado proveniente del Hospital Naval local. Frente al buque turístico, el “Storni” desplegó dos lanchas semirrígidas rápidas de 74 kilómetros por hora para abordar el rescate y acelerar la atención.

El paciente, según detallaron portavoces militares, fue asistido inicialmente a bordo y la evaluación médica determinó la “evacuación inmediata” como único recurso viable. De forma coordinada, el Centro de Búsqueda y Rescate Marítimo gestionó también el preposicionamiento de un helicóptero de aeroevacuación sanitaria junto a autoridades fueguinas en Estancia Harberton, sobre el canal Beagle, optimizando la ruta de traslado para reducir los tiempos críticos.

Personal de la Armada Argentina en botes semirrígidos se aproxima a un gran buque, posiblemente en el marco de un ejercicio o inspección.

La secuencia del operativo estableció un precedente en la gestión de evacuaciones sanitarias desde cruceros internacionales en el pasaje de Drake. En menos de 24 horas se activó un dispositivo conjunto que involucró embarcaciones rápidas, equipo médico naval y soporte logístico provincial, reflejando el protocolo aplicado en emergencias de grandes operadores turísticos en aguas australes. El paciente, identificado como pasajero del World Voyager, fue trasladado vía ambulancia a la Clínica San Jorge, donde se confirmó el fallecimiento tras la intervención inicial.

El lugar de los hechos

El pasaje de Drake, que lleva su nombre por el navegante inglés Francis Drake, es considerado uno de los corredores marítimos más peligrosos del mundo por sus condiciones extremas de navegación y su relevancia para la conexión entre Sudamérica y la Antártida. Según National Geographic, este estrecho separa el extremo sur del continente sudamericano, en el Cabo de Hornos (Chile), de las islas Shetland del Sur, en la Antártida, y alcanza una anchura de aproximadamente 800 kilómetros.

La zona es atravesada por la Corriente Circumpolar Antártica, una de las corrientes oceánicas más potentes del planeta. Esta corriente traslada enormes volúmenes de agua entre los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, lo que contribuye a la formación de olas que frecuentemente superan los 12 metros de altura. Las condiciones meteorológicas se caracterizan por la presencia constante de los vientos del oeste, conocidos como “Cuarenta Rugientes” y “Cincuenta Furiosos”, lo que genera desafíos adicionales para la navegación.

Dos botes de la Armada Argentina se desplazan en el mar con un crucero de fondo, durante la operación de rescate del turista estadounidense que posteriormente falleció.

La profundidad media del pasaje es de unos 3.400 metros, con sectores que alcanzan hasta 4.800 metros en sus extremos norte y sur. Durante el verano austral, entre noviembre y marzo, las condiciones suelen ser más estables, aunque las olas pueden llegar a los 4 metros y el clima permanece variable. En invierno, las olas pueden superar los 8 metros y la presencia de hielo aumenta, aunque la ruta principal suele estar libre de obstáculos la mayor parte del año.

La fauna marina del área es diversa y abundante. Pueden observarse albatros, petreles, skúas, ballenas, delfines y focas, lo que convierte al pasaje en una zona de interés para la investigación biológica. Ushuaia, en Argentina, es el principal puerto de partida para las embarcaciones que transitan esta ruta.