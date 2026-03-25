Agostina Páez habló luego de que la Justicia de Brasil la autorice a regresar a Argentina: “Fue una pesadilla”

Agostina Páez habló tras la resolución de la Justicia brasileña: "Fue una pesadilla"

El calvario que vivió desde el pasado 14 de enero Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo retenida más de dos meses en Brasil acusada de injuria racial, está a punto de llegar a su fin.

Este martes, la Justicia brasileña resolvió que la joven de 29 años puede regresar a la Argentina para cumplir con trabajos comunitarios, además de pagar una caución que todavía no fue definida por el juez de turno.

“Fue una pesadilla”, aseguró Agostina este miércoles, en el marco de una improvisada rueda de prensa que ofreció desde una sala del consulado argentino en la ciudad carioca.

Acompañada por sus abogados defensores, Carla Junqueira y Sebastián Robles, Páez contó que tras conocer la resolución de su caso, regresó al departamento en el que atravesó todo el proceso judicial porque lo único que necesitaba era descansar.

“He llegado muy cansada, me dolía todo el cuerpo. Comí algo, contesté algunos mensajes de mi familia y me fui a descansar”, explicó.

Una vez más, Agostina reconoció ante la prensa que está arrepentida por su accionar aquella madrugada del 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue grabada haciendo gestos racistas a los empleados del lugar.

Agostina Páez podrá volver al país una vez que la Justicia de Brasil defina el valor de la caución a pagar y los trabajos comunitarios que deberá realizar en Argentina.

“No soy discriminadora ni racista, no tuve la intención de ofender. He reaccionado mal a unos gestos obscenos. Pedí perdón y lo haría un millón de veces más”, sostuvo.

Consultada por los recaudos que tomaba a la hora de salir a la calle, en medio de las amenazas que recibía a diario a través de las redes sociales, Agostina detalló que tenía que camuflarse para resguardarse de alguna posible agresión.

“Para lo unico que salia era para ir al mercado, para comprarme comida y volvía. Salía toda tapada. Me pedía un auto, que ya me daba miedo porque aparece mi nombre, me bajaba en el mercado, volvía a subir, y volvía a entrar al edificio. Toda tapada, camuflada e intentaba hablar portugués para que no sospechen de que era yo”, precisó en diálogo con el canal A24.

Y en ese sentido, señaló: "Para mi salir era toda una experiencia y vivía paranoica. No veo la hora de estar en Santiago del Estero“.

Por su parte, la abogada Carla Junqueira explicó que ahora resta la definición del juez, que deberá estudiar los tratados bilaterales para entender las herramientas para que ella pueda volver a Argentina. "Esperamos para los próximos días que el juez se expida sobre el valor de la caución y los trámites para que Agostina se saque la tobillera y pueda volver a la Argentina", puntualizó la letrada, quien también defendió a Thelma Fardin en la causa por abuso sexual que la actriz le inició a su colega, Juan Darthés.

Casi en simultáneo a las declaraciones de la abogada y su defensora ofrecían desde Brasil, el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, brindaba una conferencia de prensa en la Casa Rosada durante la cual celebró la liberación de la acusada y, al mismo tiempo, destacó el trabajo del Gobierno nacional.

“Desde el primer momento estuvimos siguiendo la situacion y brindando apoyo en el marco del tratado de cooperacion judicial entre ambos paises. Este gobierno encara con total seriedad las gestiones diplomaticas, y eso implica, como en este caso, no someternos a los tiempos de la prensa para poder lograr resultados. Que es, en definitiva, lo único que nos importa”, subrayó al leer el sexto punto de su comunicado.

Qué resolvió la Justicia de Brasil

Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia clave en el marco de la causa que la mantiene retenida en la ciudad de Río de Janeiro, acusada de injuria racial, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión, y todas fueron buenas noticias: si bien falta la firma del juez, no va presa y vuelve al país.

Así lo confirmó la propia defensa de la abogada santiagueña, quien al salir de la audiencia confirmó que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país: “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

La abogada Junqueira contó que, durante la audiencia, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, “la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”. Es que, finalmente, la acusación tomó todo como un delito continuado con tres víctimas.

Junqueira añadió a ello como positivo que “la fiscal mencionó claramente que había pedido disculpas y había entendido lo que significa el racismo en Brasil”.

La palabra del padre de Agostina

En una entrevista concedida este miércoles, Mariano Páez confirmó en Infobae al Amanecer que “se cayeron tres causas”, luego de que hablaran los testigos del bar donde ocurrieron los hechos. “Hubo mucha contradicción entre ellos, quedó solamente la condena de la seña de mal gusto al tipo que la amenaza con tocarse el miembro”, precisó.

En un diálogo con Infobae en Vivo, compartió la angustia y el temor que vivió su familia durante los meses de incertidumbre por la situación de su hija en Brasil. Relató el alivio tras conocerse la sentencia, aunque expresó su preocupación por el resarcimiento económico que deberán afrontar

Consultado sobre el temor a una condena de prisión, Páez reconoció: “En todo momento pensé que podía quedar presa. Ella también, porque había un ensañamiento muy fuerte hacia ella. No sé a qué se debe, nosotros no somos de la política. Ella es abogada influencer y yo tengo una pequeña empresa de transporte”, señaló el papá, durante la conversación con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Finalmente, la fiscalía brasileña imputó a Agostina Paez solo por un hecho, y fijó una pena menor de dos años de tareas comunitarias en Santiago del Estero, además de un oneroso resarcimiento económico para los damnificados.

“La Fiscalía pidió 40 mil dólares por cada uno de los supuestos damnificados. Es una locura. La han dañado psicológicamente, con tres meses sin trabajar. La han enfermado psicológicamente y encima pagarle a esta gente que se contradecía en las declaraciones, me parece que también hay que ver ese tema o apelar”, señaló el papá de la imputada.