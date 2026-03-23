Ciudadanía italiana: crecen las dudas sobre la inscripción al AIRE, un trámite que deben hacer quienes tienen la doble nacionalidad y viven en Argentina

En los últimos meses, un tema volvió a instalarse entre los argentinos con ciudadanía italiana: la inscripción en el AIRE. Las dudas se multiplicaron en redes sociales, foros y grupos especializados, donde miles de usuarios consultan si están correctamente registrados o si corren algún riesgo por no estarlo.

El AIRE —sigla de Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero— es un requisito fundamental para quienes viven fuera de Italia, pero no siempre se comprende su alcance. Rumores recientes sobre supuestos plazos de vencimiento y posibles sanciones generaron aún más incertidumbre entre quienes tramitaron su ciudadanía en los últimos años.

Qué es el AIRE y por qué es obligatorio

El Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero es el registro oficial donde deben figurar todos los ciudadanos italianos que residen fuera del país.

Según explican especialistas y autoridades consulares, no se trata de un trámite opcional. Es, al mismo tiempo, un derecho y una obligación.

“La inscripción es necesaria para acceder a los servicios consulares y ejercer derechos fundamentales, como votar”, explican desde el Consulado General de Italia en Buenos Aires.

Además, mantener los datos actualizados —domicilio, estado civil o cambios de residencia— también es parte de esa obligación legal.

El Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRES) es el registro oficial donde deben figurar todos los ciudadanos italianos que residen fuera del país

Por qué crecen las dudas entre los argentinos

El interés por la ciudadanía italiana creció de forma sostenida en Argentina en los últimos años. Esto generó una comunidad cada vez más amplia de nuevos ciudadanos que deben familiarizarse con los trámites posteriores.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto vencimiento para inscribirse en el AIRE, lo que despertó preocupación. Sin embargo, especialistas aclaran que no existe un plazo límite que implique la pérdida de la ciudadanía.

Lo que sí ocurre es que la falta de inscripción puede dificultar el acceso a ciertos servicios o generar demoras en gestiones administrativas.

Cómo se realiza la inscripción

El proceso de inscripción en el AIRE no siempre depende directamente del ciudadano. En muchos casos, se inicia automáticamente cuando se obtiene la ciudadanía.

“El consulado envía la documentación a la comuna italiana correspondiente, que es la que completa la inscripción”, explican desde el sector.

Sin embargo, ese proceso puede demorar varios meses. Incluso, hay casos en los que los municipios italianos tardan más de lo esperado o no actualizan correctamente la información.

Por eso, se recomienda hacer un seguimiento activo del trámite.

Consulado de Italia en Buenos Aires

Cómo saber si estás inscripto

Una de las consultas más frecuentes es cómo verificar si una persona ya figura en el registro.

La forma más sencilla es a través del portal Fast.it, donde los ciudadanos pueden acceder a su ficha consular.

Si la inscripción está completa, el sistema mostrará los datos personales y la circunscripción correspondiente. En caso contrario, no aparecerá esa información.

Otra señal indirecta es la recepción de la documentación para votar en elecciones italianas: quienes están inscriptos suelen recibirla en su domicilio.

Qué pasa si no estás en el AIRE

No estar inscripto no implica perder la ciudadanía italiana. Este es uno de los temores más extendidos, pero también uno de los más infundados.

Sin embargo, sí puede generar inconvenientes. Por ejemplo:

Dificultades para acceder a servicios consulares

Problemas para actualizar datos personales

Limitaciones para ejercer el derecho al voto

Además, si una persona cambia de domicilio o de jurisdicción consular, es fundamental que esa información se refleje en el registro.

Trámites, demoras y mitos

Uno de los puntos que más confusión genera es la relación entre el AIRE y otros trámites, como el pasaporte.

Especialistas aclaran que la inscripción no es un requisito excluyente para obtenerlo, aunque sí es necesaria para mantener la situación administrativa en regla.

También advierten sobre la proliferación de gestores que ofrecen realizar estos trámites. En realidad, la mayoría de las gestiones deben ser realizadas por el propio interesado, sin necesidad de intermediarios pagos.

Dónde hacer consultas y recibir ayuda

Ante dudas o problemas, existen canales oficiales para obtener información confiable.

El Consulado General de Italia en Buenos Aires ofrece atención a través de su sitio web, donde se publican guías, tutoriales y actualizaciones permanentes. También hay enlaces a videos explicativos.

También el Comites de Buenos Aires brinda asesoramiento sin costo a los ciudadanos italianos residentes en el país. Para ello, activó un servicio gratuito de call center, al número 0800-345-5623, que atiende de lunes a viernes, excepto feriados, de 8 a 12, y brinda información sobre todos los servicios consulares que se prestan en Buenos Aires.

Un trámite clave en el vínculo con Italia

La inscripción en el AIRE es mucho más que un trámite administrativo. Es el mecanismo que conecta a los ciudadanos italianos en el exterior con su país de origen.

En un contexto donde cada vez más argentinos acceden a la doble nacionalidad, comprender su funcionamiento se vuelve fundamental para evitar errores, demoras y desinformación.

Lejos de los rumores, la clave está en informarse, verificar los datos y mantener actualizada la situación consular. Porque, en definitiva, el AIRE no solo registra a los ciudadanos: también garantiza sus derechos.