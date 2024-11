El Día de la Soberanía en el Museo Malvinas: el emotivo recuerdo del maestro soldado Cao y un concurso de poesía

Puerto Luis, en una maqueta que se exhibe en el museo. Por años fue el principal núcleo poblacional, antes de la usurpación (Museo Malvinas)

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del combate de la Vuelta de Obligado, este sábado 23, a partir de las 12 hs, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur conmemorará el Día de la Soberanía Nacional con una jornada de actividades participativas educativas, lúdicas y artísticas para toda la familia.

“La propuesta que hemos preparado en articulación con la Dirección Nacional de Museos, está pensada para toda la familia con el objetivo de seguir malvinizando a las nuevas generaciones”, expresó Esteban Vilgré Lamadrid, director del museo. “Estamos convencidos de que será una jornada por la soberanía llena de emociones y de sentimientos malvineros”.

Julio Rubén Cao a la izquierda con su uniforme de soldado y a la derecha junto a sus alumnos

El coronel retirado Esteban Vilgré Lamadrid era, en 1982, un subteniente que fue a Malvinas con el Regimiento de Infantería 6. Combatió en Dos Hermanas y en Tumbledown. Con posterioridad a la guerra fue jefe del Departamento Veteranos de Guerra del Ejército y director del Centro de Salud de las Fuerzas Armadas “Veteranos de Malvinas”. Actualmente se desempeña como director del museo, institución inaugurada en junio de 2014.

<b>El soldado Cao</b>

Entre las 12 y las 14 habrá una proyección organizada por la Asociación de Cortometraje documental “Recordar a nuestros héroes” y un conversatorio homenaje al maestro soldado Julio Rubén Cao, por el Movimiento de Jóvenes por Malvinas. Esta charla será brindada por Jorge Martín Flores, profesor de Historia y vicepresidente de la organización. El cierre será musical y estará a cargo del grupo folclórico Voces de mi Patria.

Esteban Vilgré Lamadrid, veterano de Malvinas, es el director del museo

Cao era profesor de literatura en varias escuelas primarias del oeste del conurbano, tenía 21 años y esperaba una hija. A pesar de los ruegos de su madre Delmira, se anotó como voluntario para ir a la guerra y así contar, a su regreso, la verdadera historia de las islas.

En la escuela Nº32 de Gregorio de Laferrere, donde trabajaba ― y que actualmente lleva su nombre — no le dijo a nadie y días después escribió a las autoridades y a sus alumnos de 3 D.

“A mis queridos alumnos de 3ro D:

No hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado: Defender la Bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mi porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso Cóndor y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos que como ustedes saben queda muy cerca de las Malvinas.

Y ahora como el maestro conoce muy bien las islas no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a las noches cuando me acuesto cierro los ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando; cuando me duermo sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora sólo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes.

Señora, además desearía hacer llegar mi recuerdo y saludos a todo el personal a la señora Bibiana, al Sr Galo, Cristina, Nora, Mercedes, Bárbara, Isabel y a todos los docentes de mi turno y de la escuela; a la señora Alicia quisiera que sepa que extraño mucho su mate de las 13 hs, y espero pronto volverlo a saborear ya que aquí el desayuno es una especie de mate cocido mezclado con cal de albañil y hasta un poco de cemento, nada de azúcar.

Habiendo distraído demasiado su atención pero sintiéndonos por un instante con uds me decido a concluir estas líneas con la esperanza de encontrarme a la brevedad con ustedes.

Afectuosamente, JULIO”.

Cao, el segundo de cuatro hermanos, falleció el 10 de junio en el combate de Monte Longdon. No pudo conocer a su hija Julia María, quien nació el 28 de agosto de ese año.

Este avión fue utilizado por Miguel Fitzgerald para volar hasta las Islas el 8 de septiembre 1964 (Silvina Frydlewsky / Ministerio de Cultura de la Nación)

Poemas sobre Malvinas

Además, se entregarán los premios del 1er Concurso de Poesía “Malvinas, Identidad y Cultura”. Se evaluaron más de 100 trabajos, donde veinte de ellos son poemas escritos por veteranos de guerra.

No solo hubo poesías de autores de Buenos Aires, CABA, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, sino que también se han recibido dos poemas, uno de Lima, Perú, escrito por Vanesa Avalos Paredes y otro de Sean Macginty, un sudafricano que vive en el país motivado a participar porque se sentía identificado con la causa Malvinas ya que su país de origen también había sufrido el colonialismo británico.

Durante la ceremonia, se presentará la Antología Digital: Malvinas, Identidad y Cultura I, una colección que reunirá los poemas de todos los participantes, disponible para descarga gratuita en el sitio web del museo. El cierre estará a cargo de “Argentina Ballet”, ballet folclórico dirigido por el profesor y coreógrafo Claudio Girard.

Vista de la planta baja del museo. Hay un recorrido interactivo en el que se cuenta la historia de las islas (Museo Malvinas)

Paralelamente se desarrollarán actividades lúdicas, recreativas y talleres pensados para todas las edades que buscan incentivar la participación, el disfrute y el conocimiento del patrimonio cultural que albergan los museos nacionales, combinando el entretenimiento con el aprendizaje. Estas actividades son organizadas de manera colaborativa entre los Museos Nacionales y la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de Cultura de la Nación. La jornada cerrará con el espectáculo circense Dieciséis, un unipersonal de Francis que combina humor, habilidades y sorpresas para toda la familia.

El museo ofrecerá un recorrido auto guiado en el que los visitantes recorrerán diferentes estaciones en las salas del museo completando desafíos, con una temática referida a Malvinas y a la soberanía argentina.

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está situado en Calzadilla 1301, CABA, y se puede visitar de miércoles a viernes de 9 a 17 hs, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 18 hs con entrada libre y gratuita.