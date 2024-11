Leonardo DiCaprio cumple cinco décadas: sus novias de menos de 25 años, su compromiso ambiental y los detalles de su isla propia

Protagonizó éxitos como "El lobo de Wall Street", "Titanic", "La Playa", "Los asesinos de la luna", "Érase una vez en Hollywood", "El Renacido", "La isla siniestra", "El origen", "Atrápame si puedes", "Django", y ganó un Oscar al mejor actor en 2016 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su nombre es sinónimo de talento y belleza. Leonardo DiCaprio recibió todo tipo de críticas y elogios a lo largo de su carrera actoral, desde su preferencia por las mujeres menores de 25 años hasta la adquisición de una isla privada. Pero pocos actores en el mundo han tenido una carrera tan diversa como la suya. Pasó de tener comienzos relativamente humildes, como miembro secundario del elenco de la comedia ¡Ay!, cómo duele crecer (1985) y películas de terror de bajo presupuesto, como Critters 3 (1991), a convertirse en el galán adolescente en la década de 1990, con su atractivo rol en Romeo + Julieta (1996), para luego ser el protagonista fetiche de las superproducciones de Martin Scorsese y Christopher Nolan. Aunque llegando al medio siglo de vida el protagonista de Titanic (1997) parece haber bajado el perfil más que nunca.

Leonardo Wilhelm DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California, hijo único de Irmelin Indenbirken y el ex dibujante de cómics George DiCaprio. Su padre es de ascendencia italiana y alemana, y su madre, alemana de nascimiento, tiene ascendencia germana, ucraniana y rusa. Su segundo nombre, Wilhelm, era el nombre de pila de su abuelo materno. Las habilidades interpretativas de Leonardo se hicieron obvias para sus padres desde el principio, y después de contratar a un agente de talentos que quería que actuara bajo el nombre artístico de Lenny Williams, DiCaprio comenzó a aparecer en varios comerciales de televisión y programas educativos.

Atrajo la atención de varios productores, quienes lo eligieron para pequeños papeles en series de televisión, como Roseanne (1988) y The New Lassie (1989), pero no fue hasta 1991 que hizo su debut cinematográfico en Critters 3, una película de terror de bajo presupuesto que lo ayudó a desarrollar su showreel y a atraer la atención del público. A partir de aquel momento, asumió una amplia gama de papeles, incluido un inolvidable joven con problemas mentales en ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993), un pistolero en Rápida y mortal (1995) y un drogadicto en uno de sus papeles más desafiantes hasta la fecha en La historia de Jim Carroll (1995), papel en el que el fallecido River Phoenix originalmente expresó interés. Si bien estos diversos trabajos lo ayudaron a establecer su reputación como actor, no fue hasta Romeo + Julieta (1996) que se convirtió en un nombre muy conocido y una auténtica estrella de cine. Al año siguiente, DiCaprio protagonizó otra película sobre amantes condenados por su estatus social, Titanic (1997), que batió todos los récords de taquilla anteriores, convirtiéndose en aquel momento en la película más taquillera de todos los tiempos, y consolidando la reputación de Leo como un rompecorazones adolescente. Luego mantuvo un perfil bajo durante varios años, con papeles en El hombre de la máscara de hierro (1998) y La playa (2000).

En 2002, regresó a las pantallas de todo el mundo con protagónicos en Atrápame si puedes (2002) y Pandillas de Nueva York (2002), la primera de muchas colaboraciones con Scorsese. Con un promedio actual de 30 millones de dólares por película, DiCaprio es una de las estrellas de cine más importantes del mundo. Sin embargo, no ha limitado su carrera profesional sólo a actuar, ya que es un ambientalista comprometido, que participa activamente en muchas causas ambientales, y su compromiso con este tema le llevó a involucrarse en La última hora (2007), un documental sobre el estado del medio ambiente natural. El californiano continuó desafiando las convenciones sobre los tipos de papeles que aceptaría, y hace tiempo que su carrera lo ve liderando elencos de estrellas en thrillers de acción como Los infiltrados (2006), La isla siniestra (2010) y El origen (2010), sigue sorprendiendo al público al negarse a ajustarse a ningún cliché.

Leonardo DiCaprio participó en un total de 29 películas: debutó en Critters 3 en 1993 con 19 años

¿Salvando el mundo?

A DiCaprio le apasionan las causas medioambientales y humanitarias: donó un millón de dólares a los esfuerzos de ayuda tras el terremoto de 2010, el mismo año en que contribuyó con otro millón de dólares a la Wildlife Conservation Society. Aunque también fue criticado por su contaminación al medio ambiente, al ser visto usando jets privados y grandes embarcaciones, que no son las formas más eficientes de ahorrar combustible ni de cuidar el planeta. Leo alquiló un enorme yate para celebrar la Copa del Mundo del 2014 en Brasil, el cual era propiedad de un jeque petrolero de Abu Dhabi. Y hay más: una vez voló en un jet privado de Cannes a Nueva York, para aceptar un premio ambiental, y regresó al día siguiente a Cannes. Una fuente dijo que él simplemente subió al avión de otra persona, explicando que no hubiera llegado a ambos eventos de otra manera.

Aún así, el protagonista de Django desencadenado (2012) afirma hacer todo lo posible para cuidar el medio ambiente, como dijo: “Llevo años manejando un auto híbrido. Mi casa está llena de espacio verde y cuenta con paneles solares. Admito que no voy al trabajo caminando y no uso abono, pero estoy tratando de dar el ejemplo”. Fiel a su palabra, Leo fue fotografiado conduciendo un Volvo híbrido en 2019, y parece ser que también vuela en aviones comerciales.

Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio en "El gran Gatsby". Son amigos desde hace cuarenta años (Grosby Group)

Pandilla de galanes

Algo que parece haber permanecido constante en la vida de DiCaprio es su conexión con sus amigos. El actor mantiene el mismo círculo desde que era un niño de Hollywood. Conoció a Tobey Maguire hace casi 40 años, cuando tenía 12 años. Los dos fueron a menudo fotografiados juntos en las fiesta de los años 90, con sus otros compañeros actores. La banda estaba conformada por Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Lukas Haas, Harmony Korine, David Blaine, Jay Ferguson, Ethan Suplee, Kevin Connolly y, ocasionalmente, Sara Gilbert. De hecho, en 1998, el periodismo los apodó los “Pussy Posse”, un término bastante cuestionable que Connolly más tarde expresó como un concepto totalmente erróneo de su amistad. El grupo era conocido por sus fiestas en Nueva York y por ser el terror de las noches de la ciudad. Entre sus diversiones se encontraban tirar frutas desde la habitación del hotel para deshacerse de los fotógrafos, o ir al Sky bar para arrojar bombitas de olor, y personalidades como Donald Trump, Susan Sarandon o Mariah Carey hacían fila para saludarlos en su reservado. Posteriormente, el grupo se rebautizó como “Wolf Pack” (la banda del lobo), en referencia a la película El lobo de Wolf Street (2013) que protagonizó Leo.

Pero sin importar cómo se los llame, estos amigos se han mantenido unidos desde siempre, lo que habla de los grandes valores de DiCaprio, que llevó el ataúd en el funeral de la madre de Connolly, se presentó para ver a la hija de Maguire actuar en una obra de teatro de la escuela, y frecuentemente se lo ve bromeando con Haas en las calles de Nueva York.

Leonardo DiCaprio mantuvo encuentros con Barack Obama, Vladimir Putin y el Papa Francisco

Amistades poderosas

Cuando el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, organizó una cumbre en San Petersburgo para discutir cómo salvar a los tigres en peligro de extinción, convocó a 13 líderes de países, representantes de varias organizaciones ecológicas, y a Leonardo DiCaprio. Mientras Leo tuvo retrasos en su viaje a Rusia, Putin lo describió como un “verdadero hombre”, y lo elogió por su perseverancia. “Me gustaría agradecerle por venir a pesar de los obstáculos. Una persona impaciente y nerviosa podría haber decidido no venir, podría haberlo tomado como una señal de que no valía la pena venir”. DiCaprio le reveló a Putin que él es en parte ruso, y que siempre quiso llevar a su abuela a San Petersburgo. Y, luego del amistoso encuentro, el actor admitió públicamente que le “encantaría interpretar” a Putin en la pantalla, ya que lo encontró, “muy, muy, muy interesante”. Sin embargo, también se aseguró de definir cuidadosamente su relación con el controvertido político, diciendo que su fundación “ha proporcionado apoyo financiero a varios proyectos para la protección de estos grandes felinos. Putin y yo sólo hablamos de la protección de estos magníficos animales, no de política”.

Gracias a su trabajo ambiental, el protagonista de El gran Gatsby (2013) también se ha hecho amigo de otros líderes mundiales a través de los años. Participó en reuniones tanto con el presidente Barack Obama como con el Papa Francisco, para discutir sobre el cambio climático. Obama invitó una vez a DiCaprio al festival South by South Lawn de la Casa Blanca, y permitió que el actor lo entrevistara. Por otra parte, cuando DiCaprio llegó a su reunión privada con el Papa, el actor besó amablemente la mano del Sumo Pontífice, y luego le habló en un italiano perfecto. La charla fue sobre los problemas ambientales en el mundo, e intercambiaron sinceros regalos. Antes de despedirse de DiCaprio, el líder de la Iglesia Católica Romana le pidió que orara por él.

En la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Nueva York, Leonardo DiCaprio habló en 2016 sobre el Acuerdo de París: "El acuerdo contra el cambio climático es histórico pero no suficiente" (REUTERS/Carlo Allegri/Archivo)

DiCaprio Island

El actor es conocido por llevar a sus distintas novias al mismo lugar: la isla privada de Tetiaroa de Marlon Brando. Se dice que fue con su ex novia Nina Agdal en 2016, sólo para regresar en el 2018 con Camila Morrone. También llevó a ese paraíso a las modelos Toni Garrn y Kelly Rohrbach. La isla, en la que cuesta hospedarse alrededor de 4.800 dólares por noche, es un resort ecológico que utiliza energía solar y aire acondicionado con agua de mar. Está claro que Leo siente una genuina conexión con aquel sitio, incluso lo recomendó al presidente Obama, quien contó: “Si me recomienda un lugar, soy todo oídos. Y si Leo pudo ir ahí en varias ocasiones con diferentes chicas y nadie lo fotografió, es ahí donde tengo que ir”.

Pero ese no es el final de la glamorosa vida isleña de DiCaprio. En 2015, Leo compró su propia isla en el Mar Caribe, cerca de la Barrera de Coral en la costa de Belice por 1,75 millones de dólares. Conocida como Blackadore Caye, la estrella está construyendo su propio eco-resort en la isla, esperando que sirva como un ejemplo de vida ecológica. “Mi objetivo no fue sólo crear algo que no dañe al ambiente, sino también algo que reconstruya. Una demostración de lo que es posible”.

Prometen que el resort tendrá “cero impacto” en la Tierra, e incluso hará que el espacio natural de la isla sea “mejor que antes”. Los planes incluyen un área de conservación del manatí, una plantación de árboles de manglar, y varias villas sobre arrecifes artificiales y refugios de peces. En cuanto a los huéspedes humanos, se dice que disfrutarán de duchas con infusión de vitamina C, iluminación LED circadiana las 24 horas, para promover el sueño reparador, y sistemas de purificación de aire y agua de última generación.

El actor Leonardo DiCaprio en la 14ª edición de los Governors Awards en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 9 de enero de 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Libre de drogas

DiCaprio es conocido por ser fumador, lo cual no es una gran sorpresa ya que ha desempeñado muchísimos papeles en los que debe fumar. Pero no sólo en las películas: las fotos de los paparazzi a lo largo de los años también han mostrado al actor fumando en la vida real. Alrededor de 2010, admitió que trató de dejar de fumar usando parches de nicotina, pero que no lo logró: “Normalmente no recuerdo mis sueños. Pero recuerdo que cuando usé un parche de nicotina en mi intento de dejar de fumar, tuve sangrientas pesadillas de asesinatos en masa. Así que me despertaba en medio de la noche y me quitaba el parche”. Finalmente, el actor decidió renunciar a su nocivo hábito, y reemplazó los cigarrillos convencionales por los electrónicos. Desde entonces, ha sido visto en varios eventos, y una vez incluso vapeó durante una entrevista promocionando Revenant: el renacido (2015).

A pesar de fumar cigarrillos y tomarse alguna que otra copa, DiCaprio afirma que nunca consumió drogas, a pesar de que los personajes a los cuales interpretó sí lo hicieron. Aparentemente, el actor conoce perfectamente las consecuencias de la adicción, como dijo: “Veía estas cosas todos los días cuando tenía 3 o 4 años, Hollywood era como un paseo por el parque: iba a fiestas y, sí, había tentaciones. Hollywood es un lugar muy volátil donde los artistas eligen quienes quieren ser. Es sumamente vulnerable ser actor y recibir críticas a una edad temprana, cuando ni siquiera has construido tu identidad. Hemos visto a mucha gente ser víctima de eso, y es algo muy triste”.

Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti, su actual novia

Novias menores de 25 años

Siendo una prestigiosa figura desde los años 90, es víctima de las revistas del corazón y de los paparazzis aficionados. Ahora que todo el mundo lleva una cámara, no hay muchos lugares donde una estrella como pueda estar sin ser molestado. Aunque DiCaprio afirma que sigue saliendo cuando quiere: “La gente siempre dice: ‘Debe ser muy duro para ti, no poder salir de tu casa’. Y yo respondo, ‘No, voy a donde quiero y hago lo que quiero todo el tiempo’. Uno tiene la sensación de que algunas personas quieren protegerte de lo que se imaginan que es tu vida”. Leo es una de esas celebridades que se viste como quiere. Usa gorras, lentes de sol y buzos con capucha. Su perfil bajo también preservó un misterioso aire alrededor del actor, quien fue descripto como una celebridad que hace películas de calidad, pero de las cuales no se sabe mucho. Y algunos dicen que su decisión de ser discreto lo ha ayudado a conservar su cordura. El director de El gran Gatsby, Baz Luhrmann, reveló: “Nadie conoce el tipo de fama que vive Leonardo, y lo común es que la fama enloquezca a las personas. Es algo tóxico. Pero, de alguna forma u otra, no es así para Leonardo. Él ha tomado excelentes decisiones para su autopreservación”.

Cuenta la leyenda que DiCaprio nunca salió con una mujer de más de 25 años. El actor se ha mantenido fiel a su tradición cuando él y su novia, la actriz y modelo argentina Camila Morrone, rompieron meses después de que ella cumpliera los 25. Leo conoció a Morrone cuando era una niña, ya que era la hijastra de Al Pacino, cuando ella tenía 10 años y él 30. Desde ese momento, DiCaprio se convirtió en un “amigo de la familia”, y se lo relacionó con Morrone cuando ella tenía 20 años.

Pero el historial de las sub 25 en la vida del californiano es largo: la modelo israelí Bar Refaeli fue la relación más larga, de 2005 a 2011, él tenía 30 años y ella 20. Con Blake Lively sostuvo un romance breve de cinco meses en 2011, cuando ella tenía 23 años y él 37. Con Erin Heatherton, la modelo angelita de Victoria‘s Secret, ocurrió lo mismo, ella con 22 y él 37; con Toni Garrn, supermodelo y actriz alemana cara de Calvin Klein, él tenía 38 y ella 20. Luego vino la relación con Camila Morrone, y así consecutivamente hasta llegar a su novia actual, la modelo italiana Vittoria Ceretti que, sorpresivamente, ya cumplió los 26 años.

Según New York Post, DiCaprio las prefiere menores de 25 años porque, cuando superan esa edad, “buscan más, buscan casarse y sentar la cabeza”. Hoy cumpliendo 50 años, a Leo se lo ha visto muy enamorado y en plan romántico con su actual pareja, razón por la que muchos piensan que, al quebrar sus propias reglas, finalmente Vittoria sea la indicada.