Vecinos de San Pedro denunciarán a la empresa que propone un esquema de inversión similar al sistema Ponzi

Una reunión de la organización en la ciudad de San Pedro (Crédito: semanario La Opinión de San Pedro))

Un grupo de más de 50 vecinos de San Pedro contrató a un abogado para avanzar con una denuncia penal contra una de las empresas que prometen ganancias siderales, mediante un esquema de inversión similar al del sistema Ponzi.

En los últimos días, se conoció la noticia de que miles de vecinos del partido bonaerense se han sumado a esta “plataforma de trading” que opera bajo los nombres de RainbowEx y Knight Consortium, dos empresas que se presentan como innovadoras en el mundo de las criptomonedas. Esto despertó la preocupación en la comunidad local, puesto que, si bien una gran parte de los vecinos está convencida de que esta plataforma les permitirá ganar grandes sumas de dinero en poco tiempo, otros no comparten ese optimismo.

En este contexto, más de 50 vecinos contrataron al abogado Adolfo Suárez Erdaire para impulsar una denuncia penal contra RainbowEx. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio regional La Capital, mientras algunos de ellos impulsan estas acciones a modo de prevención, otros aseguran que no pueden retirar sus ahorros.

“Está medio San Pedro metido en esto. En los últimos meses, mucha gente vendió bienes o pidió créditos para invertir en este sistema que les promete, en un mes y medio, duplicar los dólares invertidos”, contó un vecino. De hecho, según estimaciones, entre 12.000 y 20.000 personas de la localidad están involucradas en este sistema.

El atractivo principal de este sistema radica en la promesa de duplicar el capital invertido en un plazo tan corto como 45 días. La plataforma se ha convertido en un fenómeno masivo, al punto de que las actividades de muchos vecinos se paralizan por las noches cuando “La China” —nombre con el que se identifica a una mujer de rasgos orientales que coordina las operaciones— anuncia la apertura del sistema para la compra y venta de criptomonedas.

Así se presenta RainbowEx en las redes sociales

En este contexto, el abogado Suárez Erdaire mencionó que “esto se transformó en la segunda economía de San Pedro”, por lo que planteó que “el Estado va a tener que responder económicamente”. “La Comisión Nacional de Valores (CNV) no revisó, no tomó cartas en el asunto y no se abrió una investigación de oficio para evitar lo de Cosritorto. Hoy la página funciona normalmente y te das cuenta a simple vista de que es trucha”, se quejó durante un diálogo con TN. Además, indicó que esta plataforma opera desde hace cuatro años en la ciudad.

De esta manera, ejemplificó: “Tengo la mitad de los clientes a favor y la mitad en contra, pero todos me consultan por el tema. Tengo un cliente que metió US$10.000 y otro US$300.000, y la preocupación es si lo van a poder rescatar o no”. Por otro lado, contó el caso de otra clienta que invirtió “todos los ahorros de su vida y hace una semana no la dejan sacarlos”. “Otros tomaron crédito o vendieron la casa”, sumó.

La preocupación en San Pedro comenzó cuando Maximiliano Firtman, un programador, dejó al descubierto el fraude al publicar un hilo en la red social X (ex Twitter) donde denuncia que la supuesta plataforma de trading es en realidad una fachada. “Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1%-2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street”, indicaba.

Ante este escenario, Knight Consortium, que trabaja como promotor de Rainbowex, convocó a una reunión en un bar de San Pedro e intentó llevar tranquilidad a los vecinos, pero la preocupación continúa, dadas las irregularidades en el proceder de estas empresas.

El esquema Ponzi, llamado así por Carlo Ponzi, un estafador italiano del siglo XX, se basa en atraer continuamente nuevos inversores cuyos fondos son utilizados para pagar a los primeros participantes. En lugar de realizar inversiones reales, los ingresos provienen exclusivamente del capital que los nuevos participantes van inyectando. Este tipo de fraude, al igual que las estafas piramidales, tiende a colapsar cuando se interrumpe el flujo de nuevos inversores o cuando demasiados de los participantes intentan retirar su dinero al mismo tiempo.

En este caso, cabe aclarar lo que significa un “rendimiento diario del 1% en dólares”, que es lo que promete el esquema. Se trata de una tasa de interés que, durante un año de plazo, equivaldría al 3.490% anual. Los bonos del Tesoro de los EEUU a 10 años, considerados como la inversión más segura del mundo, rinden en la actualidad 4% anual en dólares. Ningún esquema de renta fija puede ofrecer ese rendimiento en forma segura. La afirmación de semejante rendimiento sólo puede ser falsa.