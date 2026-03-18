Sociedad

Tras una larga espera, construirán en Córdoba una nueva autopista que rodeará toda la Ciudad y reducirá e tráfico

La obra en Río Cuarto busca resolver la congestión vehicular y fortalecer la conexión regional y comenzó su desarrollo tras la habilitación del primer tramo

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Río Cuarto tendrá una autopista
Río Cuarto tendrá una autopista de circunvalación (Créditos: Gobierno de Río Cuarto)

Una inversión de 2500 millones de dólares permitirá que Río Cuarto cuente por primera vez con una autopista de circunvalación completa, destinada a reducir la congestión y mejorar la conexión regional, cuyo primer tramo fue inaugurado por el Gobierno de Córdoba en junio.

Con una longitud total de 42 kilómetros, el anillo vial beneficiará a 15 mil usuarios diarios, un tercio de ellos transportistas de carga, y está concebido para aliviar el tránsito en las principales horas pico y fortalecer la integración logística del sur provincial.

El análisis de flujo vehicular, realizado por Martín Gutiérrez, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, destacó que aproximadamente 5 mil camiones circulan a diario por los accesos y rutas incluidas en la obra, lo que confirma el peso estratégico del transporte de cargas en el esquema vial local.

Desde el gobierno de Río Cuarto informaron que el financiamiento “fue estructurado junto a la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo integrante del Grupo Banco Mundial, y combina recursos directos del organismo con la participación de bancos internacionales”.

Primer tramo conecta con rutas estratégicas y mejora accesos industriales

El tramo recientemente habilitado por el gobierno de Martín Llaryora abarca la conexión entre la intersección de la autopista A005 y la ruta 8 hasta la calle Mónica, incluyendo la autopista Holmberg. Esta fase inicial de la circunvalación se articula con obras previas de Vialidad Nacional, como la duplicación de calzada en un segmento de 2.000 metros sobre la ruta A005 entre ruta 8 y calle General Molina, inaugurada meses atrás.

Desde el gobierno cordobés destacaron que integrar estos desarrollos refuerza la fluidez en los accesos y egresos del corredor, y asegura una transición más eficiente entre rutas nacionales, provinciales y urbanas en uno de los polos económicos del sur cordobés.

La autopista de circunvalación incorpora un diseño de seis frentes de trabajo orientados a cubrir enlaces clave: cruza la Ruta Nacional A-005, la Ruta Nacional 8, la Autovía Bustos, la ruta 36, la Circunvalación Este y la Avenida Amadeo Sabattini, además de otras arterias relevantes. Este despliegue busca asegurar conexiones directas entre circuitos productivos, zonas industriales y barrios residenciales, configurando una red que responda al crecimiento sostenido del parque automotor y de la actividad logística en la región.

Obras complementarias en Córdoba capital para seguridad vial y barrios del sur

El Estado provincial también avanza sobre la Ruta 36 –el corredor Córdoba–Río Cuarto– donde la empresa Caminos de las Sierras ejecuta una obra de sobreelevación de calzada principal en la avenida Vélez Sarsfield. El objetivo es separar la circulación de tránsito pasante sobre la autovía Córdoba–Río Cuarto del flujo urbano y frentista, lo que permitirá un tránsito más seguro para los vecinos y transportistas, además de reducir los tiempos de viaje.

En este segmento, los trabajos se desarrollan entre la avenida Circunvalación y la calle Posadas y presentan un avance del 35%, según indicaron.

El gobernador Llaryora resaltó: “Es una obra emblemática para la ciudad de Córdoba y todo el sur provincial, esta infraestructura va a mejorar la seguridad vial de quienes circulen por este sector y de todos los vecinos de la zona”.

En tanto, el intendente Guillermo De Rivas destacó la importancia de la obra para la ciudad y el área metropolitana, ya que facilitará la organización del tránsito pesado, optimizará la conectividad regional y acortará los tiempos de traslado.

La inversión comprometida para este tramo alcanza los $48.642 millones. Barrios como Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial figuran entre los principales beneficiados, ya que la infraestructura permitirá descomprimir los ingresos urbanos y facilitar la movilidad en áreas densamente pobladas, afectadas históricamente por el tránsito mixto de camiones y vehículos particulares.

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