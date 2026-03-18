Encontró cheques por $37 millones, los devolvió y envió una carta documento porque le dieron poca recompensa: “Me puse en riesgo”

El reclamo por la recompensa tuvo como argumento el riesgo asumido en el traslado (Foto: Captura de TV)

Un hombre encontró cheques por 37 millones de pesos y decidió devolverlos a su dueño. El episodio, que tuvo lugar en Córdoba, involucró a Mauricio Abdelnur, quien halló un sobre con los documentos bancarios al regresar a su casa tras una jornada de trabajo. La historia cobró notoriedad por la secuencia de hechos que siguió a la devolución y el desconcierto generado por la recompensa, que se convirtió en indignación y se tradujo en una carta documento.

El 27 de enero de este año, Abdelnur salía de trabajar a las seis de la mañana y se dirigía a su vivienda en el barrio Lamadrid. En la calle, notó un sobre grande y algo roto. Al revisar el contenido, comprobó que había cheques por 37 millones de pesos. Decidió esperar en el sitio para ver si el dueño aparecía, pero al no ocurrir, llevó el sobre a su casa y compartió la situación con su hijo.

La respuesta del hijo fue tajante. “No, pa, tenés que devolverla”, recordó Abdelnur. A partir de ese momento, ambos se abocaron a localizar al propietario. Recurrieron a la inteligencia artificial para identificar que los cheques pertenecían a una empresa de San Luis y lograron establecer contacto.

En vez de enviar los documentos por cadetería, Abdelnur prefirió entregarlos en persona y se trasladó en un auto de aplicación hasta Los Boulevares. Relató que el destinatario le entregó 30 mil pesos como recompensa.

“No lo hacíamos por plata, pero mi hijo en su cabecita entendió”, explicó el hombre durante una entrevista con el medio regional El Doce. “Me puse en riesgo, le cuidé el patrimonio”, sostuvo. Y agregó que, ante la falta de respuesta, decidió enviarle una carta documento a la empresa.

La diferencia entre la suma hallada y la retribución provocó incomodidad, por lo que Abdelnur solicitó una compensación mayor. Al no recibir respuesta, envió una carta documento.

Pese a la polémica, Abdelnur destacó el valor de la enseñanza compartida con su hijo y manifestó su satisfacción por la actitud tomada. “A mí me pone orgulloso que siempre fue él el primero que quiso salir a devolverlo”, concluyó.

Una empleada pública deberá devolver una gran suma de dinero que le depositaron por error y usó para comprar un terreno

Una mujer deberá devolver $4 millones que le transfirieron por error desde el Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo de Neuquén (Freepik)

Una empleada pública deberá devolver cuatro millones de pesos al Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) de la provincia de Neuquén luego de que una transferencia errónea depositara esa suma en su cuenta sueldo. Ante las reiteradas consultas del organismo, la mujer alegó haber utilizado el dinero para comprar un terreno.

El fallo, emitido por el juez Martín Peliquero, determinó que el organismo provincial sufrió un empobrecimiento involuntario al transferir el dinero a la cuenta sueldo de la demandada; que ésta incorporó esa suma a su patrimonio; y que no existe causa jurídica alguna que habilite su percepción.

El caso se originó cuando la Dirección de Tesorería del IPVU realizó por error la transferencia de los fondos, producto de una semejanza de nombres entre empleados. Tras advertir la irregularidad, el organismo contactó a la agente pública, quien en un primer momento respondió que “no sabía nada y que estaba ocupada”. En una segunda comunicación telefónica, sostuvo que suponía que el dinero recibido “era parte de un juicio” y confesó que lo había utilizado en “la compra de un terreno”. Ante la solicitud de reintegro, se negó a devolver el monto.

La situación expuso una cadena de errores administrativos y una respuesta evasiva por parte de la destinataria, que dificultaron la restitución inmediata del dinero. El fallo judicial, conocido en los últimos días, establece que la empleada deberá reintegrar el total de la suma recibida de forma indebida, a pesar de haber sido sobreseída en sede penal tras pagar una multa mínima por el delito de expropiación de cosa ajena.

De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, la respuesta evasiva y el uso inmediato del dinero fueron considerados elementos centrales en la resolución del caso. El fallo judicial señala que la demandada tuvo conocimiento inmediato del error y que, pese a ello, se negó en primera instancia a restituir la suma. Además, realizó movimientos y extracciones con el dinero depositado.