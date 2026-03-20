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Del abrazo entre Riquelme y Ramón Díaz al show de Ruggeri: las perlitas del sorteo de la Copa Libertadores

El evento reunió a grandes exponentes del fútbol sudamericano y dejó momentos memorables

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El sorteo de la Copa Libertadores dejó algunos momentos memorables con personalidades destacadas del fútbol. La Conmebol, en su sede de Luque, Paraguay, realizó el evento que atrajo la atención del continente y reunió a grandes figuras. Allí, hubo un encuentro entre Juan Román Riquelme y Ramón Díaz, y la participación especial de Oscar Ruggeri se llevaron todas las miradas. Además, un obsequio del ídolo xeneize a Felipe Melo también se destacó.

Durante la gala en Asunción, el presidente de Boca viajó acompañado por Chelo Delgado y Ricardo Rosica. El encuentro con Felipe Melo —ex defensor brasileño y tricampeón reciente de la Libertadores— incluyó un intercambio de regalos: Riquelme le entregó al futbolista una campera de Boca y su camiseta de la selección argentina usada en el Mundial de Alemania 2006.

Vale recordar que Melo es un hincha confeso del club de la Ribera y coqueteó varias veces con el elenco xeneize. Además, visitó La Bombonera cuando vino a Argentina a jugar contra River en 2024 y tuvo algunas palabras en contra del Millonario.

Riquelme junto a Felipe Melo
Riquelme junto a Felipe Melo en la previa del sorteo

Más adelante, Riquelme compartió un abrazo con Ramón Díaz, referente de River y campeón de la Copa Libertadores 1996 como entrenador del elenco de Núñez, en una charla distendida a la que asistió también Emiliano Díaz, hijo del Pelado y ayudante técnico del histórico entrenador.

Por otro lado, Ruggeri captó la atención durante el sorteo con un hilarante momento. El Cabezón, campeón de la Copa Libertadores 1986 con River Plate, bromeó acerca de los premios que otorga en la actualidad el certamen más importante del continente a nivel clubes.

El abrazo de Riquelme y
El abrazo de Riquelme y Ramón Díaz

“Cambió mucho, mejoró muchísimo. Aparte, escucho al presidente hablar de los premios... En esa época”, comenzó con su show el ex zaguero de la selección argentina. Luego, al ser consultado sobre si le hubiese gustado nacer 40 años después, respondió: “Qué te parece”.

Es preciso mencionar que la Libertadores distribuirá un total de más de USD 221 millones en premios entre los clubes participantes, mientras que la Copa Sudamericana repartirá algo más de USD 84 millones. Esta brecha consolida al certamen más importante del continente como la competencia que más recursos distribuye entre los torneos internacionales de equipos en la región.

Además, Ruggeri recordó la obtención del certamen continental con River: “El club no tenía ese trofeo y la ganamos con un gran equipo. La verdad que lograron juntar un equipo impresionante. Sabíamos que íbamos a ganar”. Tras eso, el ex defensor y director técnico fue uno de los encargados, junto con Felipe Melo, de sacar las bolillas con los equipos y darle forma a la fase de grupos.

TODOS LOS GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES

GRUPO A: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú), Independiente Medellín (Colombia).

GRUPO B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia).

GRUPO C: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina).

GRUPO D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador).

GRUPO E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina).

GRUPO F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú).

GRUPO G: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil).

GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela).

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