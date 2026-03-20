Cultura

Con luces y sombras, la película de Peaky Blinders se interna en el legado sobrenatural de su protagonista

‘El hombre inmortal’ retoma la figura de Tommy Shelby, explorando los límites de la redención individual y los fantasmas del pasado en el contexto de la segunda guerra mundial

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Tráiler de "Peaky Blinders: El hombre inmortal"

Tommy Shelby (Cillian Murphy), el sociópata de alma profunda y líder de la elegante banda criminal conocida como los Peaky Blinders, siempre ha parecido más un mito que un hombre. A lo largo de seis temporadas de televisión ricamente imaginadas y múltiples experiencias cercanas a la muerte, Tommy, un veterano traumatizado de la Primera Guerra Mundial, parecía indestructible. Ahora, seis años después del final de la serie, su guionista y creador, Steven Knight, y el director, Tom Harper, han explorado a fondo la naturaleza sobrenatural del personaje. Con Peaky Blinders: El hombre inmortal, se centran en la herencia gitana de Tommy para ofrecernos una película repleta de visiones y recuerdos, profecías y presagios. En otras palabras, menos machismo arrogante y más introspección torturada.

Encontramos a Tommy en 1940, solo en una mansión en ruinas a las afueras de Birmingham, atormentado por el pasado y los fantasmas de los muertos. Para exorcizarlos (y aclarar algunos cabos sueltos para los nuevos espectadores), escribe sus memorias, mientras su amigo de la infancia, Johnny Dogs (Packy Lee), lo observa como un ángel, lanzando advertencias funestas y explicaciones útiles entre riego y riego de caballos. Es uno de los muchos guiños que se les ofrecen a los fans, aunque ninguno de ellos tiene mucha sustancia narrativa.

Tommy Shelby, interpretado por Cillian
Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, enfrenta su pasado y el trauma de la Primera Guerra Mundial

Para sacar a Tommy de su exilio autoimpuesto, necesitamos un familiar descontrolado y un complot malvado contra la patria. (La sangre y la patria siempre han sido las principales motivaciones de Tommy). Para lo primero, tenemos a Duke (Barry Keoghan), el hijo distanciado de Tommy, que ahora dirige a los Peaky Blinders 2.0 con menos escrúpulos que Al Capone. Y para lo segundo, ¿Quién mejor que los nazis, que planean inundar la economía británica con billetes falsos?

Una de las mayores fortalezas de la serie siempre ha sido situar a las mujeres en el centro de la acción, y son dos de ellas quienes deben convencer a Tommy de que se quite su cárdigan de lana y vuelva a ponerse su uniforme de Peaky Blinders: su hermana, Ada (Sophie Rundle), ahora diputada, y Kaulo (Rebecca Ferguson), la hermana con aires de bruja del antiguo amante gitano de Tommy. Ambas están preocupadas por Duke, aunque los posibles poderes mágicos de seducción de Kaulo podrían hacerla más persuasiva que él.

El personaje de Cillian Murphy
El personaje de Cillian Murphy acude al rescate de su familia y su país, en una derivación de la famosa serie de seis temporadas

En ocasiones, El hombre inmortal casi se ve engullida por sus clichés —el héroe reacio que responde a una última llamada; el melodrama padre-hijo— y personajes superficiales, sobre todo el de Duke. (Su crucial alianza con un fascista británico, interpretado por un Tim Roth mal elegido para el papel, nunca resulta tan trascendental como debería). Sin embargo, hay calidez y generosidad en las imágenes familiares y complacientes de la película: el pub Garrison, la sede no oficial de los Peaky Blinders, desafiando orgullosamente el Blitz; Tommy a caballo, trotando por calles llenas de escombros mientras una remezcla de “Red Right Hand” de Nick Cave and the Bad Seeds lo guía.

Filmada en el norte de Inglaterra, la fotografía de George Steel, junto con la de la diseñadora de producción Jacqueline Abrahams, recrea con maestría dioramas de devastación. El trabajo de Steel, de una belleza táctil excepcional, fue la columna vertebral de la serie, dando vida a almacenes y canales con una viveza y resonancia conmovedoras, y dotando a los personajes de una procedencia creíble. Sin embargo, El hombre inmortal deja una curiosa sensación de vacío, pues alude constantemente a Solo ante el peligro y la Biblia, la política y la guerra, los linajes y el destino. En su afán por abarcar un poco de todo, al final no ofrece nada en profundidad.

Fuente: The New York Times

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