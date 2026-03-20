El increíble regalo de José María Muscari a su hijo Lucio por sus 18 años: “Hoy arrancó su sueño”

El director de teatro llevó a su hijo a volar en una avioneta (Video: Instagram)

El cumpleaños número 18 de Lucio, el hijo de José María Muscari, no fue uno más. En medio de una etapa cargada de cambios y emociones, el director teatral decidió sorprenderlo con un regalo que no solo apuntó a la celebración, sino también a cumplir uno de sus mayores sueños: volar.

El joven, que este año comenzó sus estudios con el objetivo de convertirse en piloto de avión, recibió una experiencia inolvidable que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En un video compartido por el propio Muscari, se puede ver el momento en el que una instructora le propone a Lucio subirse a una avioneta, acompañado por su padre y su tío Beto, para realizar un vuelo real. La respuesta del adolescente fue inmediata y llena de entusiasmo: “Estaría increíble, sí”.

El sueño de Lucio de convertirse en piloto tuvo un primer gran impulso gracias a la experiencia diseñada por su propio padre

Lejos de tratarse de una simple idea, la propuesta se concretó en el acto. “Bueno, vamos a cumplirlo si se puede”, le dijo la instructora, a lo que Lucio, entre risas y sorpresa, preguntó: “¿Ahora?”. La confirmación no tardó en llegar: “Sí”. En ese instante, Muscari intervino con humor y un dejo de nerviosismo: “Pero por favor, que maneje ella”, bromeó, dejando entrever la mezcla de emoción y adrenalina del momento.

Las imágenes del vuelo muestran a Lucio en la cabina, con auriculares y concentrado frente a los controles, mientras la avioneta avanza por la pista antes de despegar. En otros fragmentos, se lo ve junto a su padre y su tío, sonrientes y disfrutando de la experiencia desde el aire. El gesto no solo fue un regalo de cumpleaños, sino también un impulso simbólico hacia el camino que el joven eligió para su futuro.

José María Muscari sorprendió a su hijo Lucio con un vuelo en avioneta como regalo por su cumpleaños número 18

Este momento especial se sumó a un festejo que ya venía cargado de emoción. Horas antes, Muscari había organizado una cena íntima en un restaurante de Puerto Madero, donde reunió a familiares y amigos cercanos para celebrar la llegada a la mayoría de edad de su hijo. Entre los invitados estuvo la madre del director, los padrinos de Lucio y figuras muy cercanas al entorno familiar, en una noche que combinó humor, cariño y palabras sentidas.

Durante la cena, el director teatral registró distintos momentos en video, incluyendo mensajes de los seres queridos del joven. Uno de los más emotivos fue el de su tío Beto, quien destacó el crecimiento de Lucio y su forma de encarar la vida: “Es un joven adulto, porque hace, actúa y piensa como uno, aunque recién va a cumplir 18 años. Y le va muy bien”.

Lucio, acompañado por su padre y su tío Beto, vivió su primera experiencia de vuelo bajo la guía de una instructora profesional

También sus padrinos le dedicaron palabras de aliento en esta nueva etapa. “No tener miedo. Que disfrute, que tiene una vida bárbara, una casa bárbara, un padre bárbaro, una familia bárbara”, expresó uno de ellos, reflejando el clima de afecto que atravesó toda la velada.

El momento más esperado llegó cuando el reloj marcó la medianoche. Con una torta decorada con los colores de Boca Juniors (el club del que Lucio es fanático), bengalas y aplausos, el joven celebró oficialmente su cumpleaños rodeado de sus afectos. Muscari, emocionado, compartió luego un mensaje en sus redes sociales que resumió el significado de la jornada: “Llegaron los 18 años de mi hijo y todo es felicidad. Lo recibimos en familia de afectos y amigos que es lo que vale”.

La medianoche y una torta decorada de Boca Juniors marcaron el momento más esperado de la celebración de los 18 años de Lucio

En ese mismo posteo, le dedicó palabras llenas de amor: “Hijo querido, te deseo toda la felicidad que existe en el planeta. Te amo, tu viejo”. La publicación no tardó en llenarse de comentarios de figuras del espectáculo y seguidores que celebraron el vínculo entre ambos.

El regalo del vuelo, sin embargo, terminó de coronar un cumpleaños que marcó un antes y un después. No fue casual: Muscari ya había expresado días atrás su orgullo por el nuevo camino que emprendió su hijo, quien decidió estudiar para convertirse en piloto. “Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera”, había escrito, anticipando la importancia de este momento en la vida del joven.

La celebración incluyó una emotiva cena en Puerto Madero con familiares y amigos cercanos de la familia Muscari

Así, entre festejos, mensajes y una experiencia inolvidable en el aire, Lucio dio el salto a la adultez acompañado por el apoyo incondicional de su padre. Un cumpleaños que no solo celebró el paso del tiempo, sino también el inicio de un proyecto de vida. Porque, como quedó claro en ese diálogo que lo cambió todo, a veces los sueños no solo se desean: también se cumplen. Y en este caso, la promesa fue tan simple como poderosa: “Vamos a cumplirlo”.